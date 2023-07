Empresa Brilliantcrypto de jogos em blockchain da COLOPL Group anuncia parceria com sete associações de classe/organizações autônomas descentralizadas mundialmente

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Brilliantcrypto, Inc. (Sede: distrito de Minato em Tóquio, CEO: Naruatsu Baba; doravante “Brilliantcrypto”) fechou parcerias com sete associações de classe/organizações autônomas descentralizadas em todo o mundo.

Através dessas parcerias, a Brilliantcrypto, jogo sustentável com o conceito play-to-earn (jogue para ganhar), avançará ao cenário mundial chegando a territórios onde residem os usuários de muitos jogos em blockchain.

● Apresentação das parcerias

OLA GG

A OlaGG é a maior comunidade de jogos em Web3 no mercado hispânico, ostentando mais de 400 mil associados na América Latina e na Espanha.

Sua comunidade se engaja ativamente na economia da Web3 criando conteúdo, embarcando em missões e participando em torneios de jogos eletrônicos. Quando seus jogadores participam dos programas da comunidade e sobem de nível juntos, seu próprio crescimento e prosperidade aumentam.

Eles servem como uma plataforma para capacitação econômica dentro da nossa comunidade.

#SomosOLA

https://olagg.io/

Indi GG

A IndiGG é uma organização autônoma descentralizada de jogos adquirida pela Kratos Studios, que está criando vias de distribuição em mercados emergentes, começando com a Índia, para possibilitar troca de valor entre os desenvolvedores de jogos e os jogadores. A comunidade é uma coleção de várias micro comunidades de jogos com operações independentes, integrando jogadores à Web3. A IndiGG é a maior comunidade de jogos em Web3 do mundo, com uma presença "figital" de mais de 700 mil jogadores. No modelo da IndiGG, 70-80% dos fundos recebidos dos jogos são repassados à comunidade na forma de prêmios de maneira totalmente transparente. A Kratos Studios levantou $20 milhões de grandes investidores de risco, como Accel, Prosus Ventures, Nexus Venture Partners, etc. e investidores de segundo nível, como ImmutableX e Polygon.

https://indi.gg/

GuildQB

A GuildQB é uma plataforma social em Web3 que atende jogadores do GameFi e NFT (token não fungível). Desde nosso lançamento na primavera japonesa de 2022, estamos compartilhando informações sobre jogos em Web3 através da mídia social "Scholars Lab", e também no Instagram e Twitter.

Em fevereiro de 2023, lançamos o "Kisaragi", nossa primeira coleção de NFT, e continuamos desenvolvendo a "QB Metaverse City", nossa plataforma de metaverso (provisória).

A GuildQB também participa de eventos físicos, com exibição no Tokyo Games Show e Blockchain Expo em 2022. Com os nossos parceiros Kyrie & Terra, nos esforçamos para aumentar a conscientização sobre os jogos em Web3.

Siga as atualizações sobre a GuildQB no Discord, onde você pode ver as mais recentes notícias e até mesmo ganhar Al rumble e moedas para usar em seguida. Nosso Discord também é um ótimo lugar para se conectar com outros jogadores e conversar sobre estratégias para jogos em Web3!

https://guildqb.com/

Samurai Guild Games

A "Samurai Guild Games" é uma associação de classe japonesa que está quebrando barreiras quanto à participação japonesa nos jogos em Web3. Enriquecemos as vidas dos nossos associados criando novas oportunidades de jogos centradas em jogar, ganhar, aprender e criar. #SamuraiGG

https://www.samuraiguild.games/

AvocadoDAO

A Avocado DAO é pioneira no espaço de jogos em blockchain, ostentando a maior bolsa de 2021 com a abordagem principal de integrar a próxima geração de usuários da Web3. É um coletivo composto de associados de comunidades com interesses em comum e os principais distribuidores que acreditam nos benefícios das tecnologias de blockchain e nos metaversos.

https://www.avocadodao.io/

PathDAO

A PathDAO é o principal estúdio de risco baseado no Sudeste Asiático que está construindo o futuro dos jogos. Investimos e incubamos projetos na intersecção da Web3, mídias sociais e jogos. Além disso, somos uma sociedade digital que dá as boas-vindas a todos os tipos de jogadores, independentemente da sua origem.

https://pathdao.io/

Ninja Game Guild

A Ninja Game Guild é uma associação de jogos localizada principalmente na África. Através de jogos com NFT, a associação junta Japão e África, e tem o objetivo de resolver problemas sociais. Em maio de 2023, trabalhou com grandes negócios do Japão em um evento sobre Web3 que aconteceu na Nigéria, ajudando a aproximar os negócios e participantes através de compartilhamento de informações como palestrantes e participantes. Administra a Guild, Inc., composta de associações de jogos com NFT, com o objetivo de acelerar a cooperação empresarial entre o Japão e a África.

https://twitter.com/NinjaGameGuild

Nome da empresa: Brilliantcrypto, Inc.

Sede: Tóquio, distrito de Minato, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East

Fundação: 09/11/2022

Diretor executivo: Naruatsu Baba

Site corporativo da Brilliantcrypto, Inc.: https://brypto.net

