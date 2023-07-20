「永不言棄」——Usain Bolt和Colin Jackson就紀錄、PUMA大家庭和未來展開對話

尤塞恩．波特 (Usain Bolt) 和科林·傑克遜 (Colin Jackson) 這場熱力十足的對話讓我們得以一窺這位體育傳奇人物的生活。他們的討論提到了紀錄、合夥關係和田徑運動如何擄獲觀眾的心，凸顯了波特的非凡成就和他對這項運動的無比熱情。

Usain Bolt和Colin Jackson之間的精彩對話讓我們對這位體育界傳奇人物的一生有了更深入的瞭解。(照片：美國商業資訊)

Usain Bolt和Colin Jackson之間的精彩對話讓我們對這位體育界傳奇人物的一生有了更深入的瞭解。(照片：美國商業資訊)

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 跨國運動集團PUMA宣佈，世界上跑得最快的人——Usain Bolt與知名短跑和跨欄運動員Colin Jackson在今年7月展開了一次對話，以慶祝PUMA與Bolt合作20 周年。

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Bolt在回顧自己非凡的運動生涯時，表達了他與PUMA的深厚感情，他說：「這個品牌一直是我的首選。我們已經成為一個大家庭，共同取得了令人難以置信的成就。作為其中的一員，我深感自豪。」Bolt在說到他作為一名滿懷抱負的運動員的早期生活時，分享了他收到第一套PUMA運動裝時的激動心情，並將那一刻形容為夢想成真。

當話題轉到Bolt破紀錄的成就時，這位短跑運動員強調，他的重點始終是贏得獎牌，而不是追逐紀錄。他認為自己的成功不僅在於出色的表現，還歸功於其吸引全球粉絲的迷人個性。

Usain Bolt和Colin Jackson之間的精彩對話讓我們對這位體育界傳奇人物的一生有了更深入的瞭解。他們關於紀錄、合作關係和田徑運動快感的討論引人入勝，展現了Bolt的非凡成就和他對這項運動的熱情。

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PUMA

PUMA是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司產品遠銷120多個國家和地區，全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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