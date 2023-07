Brilliantcrypto, la société de jeu basé sur la blockchain du groupe COLOPL, annonce un partenariat avec 7 organisations de guildes/DAO à l’échelle mondiale

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Brilliantcrypto, Inc. (siège : Minato City Tokyo, CEO : Naruatsu Baba, ci-après « Brilliantcrypto ») s’est associé à 7 organisations Guild/DAO à travers le monde.

Grâce à ces partenariats, Brilliantcrypto, le jeu durable play-to-earn, progressera sur la scène mondiale en atteignant les territoires dans lesquels résident de nombreux utilisateurs de jeux basés sur la blockchain.

● Présentation des partenaires

OLA GG

OlaGG est la plus grande communauté de jeu Web3 sur le marché hispanique, comptant plus de 400 000 membres en Amérique latine et en Espagne.

Leur communauté s’engage activement dans l’économie du Web3 en créant du contenu, en se lançant dans des quêtes et en participant à des tournois d’esports. À mesure que leurs joueurs participent à des programmes communautaires et progressent ensemble, ils améliorent leur propre croissance et prospérité.

Ils servent de plateforme pour l’émancipation économique au sein de notre communauté.

#SomosOLA

https://olagg.io/

Indi GG

IndiGG est un DAO de jeu acquis par Kratos Studios qui construit des rails de distribution sur les marchés émergents en commençant par l’Inde, pour permettre l’échange de valeur entre les développeurs de jeux et les joueurs. La communauté est une collection de plusieurs communautés de microjeux qui effectuent des opérations indépendantes pour introduire les joueurs au Web3. IndiGG est la plus grande communauté de jeu Web3 au monde avec une présence phygitale de plus de 700 000 joueurs. Dans le modèle IndiGG, 70 à 80 % des fonds reçus des jeux sont transmis à la communauté sous forme de récompenses de manière totalement transparente. Kratos Studios a levé 20 millions de dollars auprès d’investisseurs de renom comme Accel, Prosus Ventures, Nexus Venture Partners, etc. et d’investisseurs L2 comme ImmutableX et Polygon.

https://indi.gg/

GuildQB

GuildQB est une plateforme sociale Web3 qui s’adresse aux joueurs de jeux GameFi et NFT. Depuis notre lancement au printemps 2022, nous partageons des informations sur les jeux Web3 par l’intermédiaire du média « Scholars Lab », ainsi que sur Instagram et Twitter.

En février 2023, nous avons lancé notre première collection NFT « Kisaragi » et continuons à développer notre plateforme métavers « QB Metaverse City » (provisoire).

GuildQB a également été actif dans les événements physiques, exposant au Tokyo Game Show et à la Blockchain Expo en 2022. Avec nos partenaires Kyrie & Terra, nous nous sommes efforcés de faire connaître les jeux Web3.

Suivez GuildQB sur Discord, où vous pouvez obtenir les dernières nouvelles et même gagner des rumbles AL et des jetons que vous pourrez bientôt utiliser. Notre Discord est également un endroit idéal pour rencontrer d’autres joueurs et discuter de stratégies pour les jeux Web3 !

https://guildqb.com/

Samurai Guild Games

« Samurai Guild Games » est une guilde japonaise facilitant la participation japonaise aux jeux Web3. Nous enrichissons la vie de nos membres en créant de nouvelles opportunités de jeu centrées sur les concepts Play, Earn, Learn et Create. #SamuraiGG

https://www.samuraiguild.games/

AvocadoDAO

Avocado DAO est un pionnier dans l’espace de jeu basé sur la blockchain, bénéficiant de la plus grande promotion 2021 avec une directive principale d’intégration de la prochaine génération d’utilisateurs Web3. Il s’agit d’un collectif de membres de la communauté partageant les mêmes idées et de contributeurs majeurs qui croient aux avantages des technologies et des métavers blockchain.

https://www.avocadodao.io/

PathDAO

PathDAO est le premier studio de capital-risque basé en SEA qui construit l’avenir du jeu. Nous investissons et incubons des projets à l’intersection du Web3, des réseaux sociaux et des jeux. En plus de cela, nous sommes une société numérique qui accueille tous les joueurs, quelle que soit leur origine.

https://pathdao.io/

Ninja Game Guild

Ninja Game Guild est une guilde de jeu principalement basée en Afrique. À travers des jeux NFT, elle lie le Japon et l’Afrique et vise à résoudre des problèmes de société. En mai 2023, elle a travaillé avec de grandes entreprises japonaises lors d’un événement Web3 organisé au Nigeria, aidant à établir un pont entre les entreprises et les participants en partageant des informations en tant que panélistes et participants. Elle gère Guild, Inc., qui possède des guildes de jeu NFT et a également pour objectif d’accélérer la coopération commerciale entre le Japon et l’Afrique.

https://twitter.com/NinjaGameGuild

Company Name: Brilliantcrypto, Inc.

Siège : Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East

Fondé le : 2022/11/09

Directeur exécutif : Naruatsu Baba

Brilliantcrypto, Inc. Site officiel : https://brypto.net

