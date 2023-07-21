COLOPL Group旗下區塊鏈遊戲公司Brilliantcrypto宣佈與全球7家公會/DAO組織建立合作夥伴關係

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Brilliantcrypto, Inc.（總部：東京市港區，執行長：Naruatsu Baba，以下簡稱“Brilliantcrypto”）已經與全球7家公會/去中心化自治組織(DAO)建立合作夥伴關係。

透過這些合作夥伴關係，Brilliantcrypto這款永續邊玩邊賺(Play-to-Earn)遊戲可以進入眾多區塊鏈遊戲用戶所在的地區，從而走向世界舞臺。

● 合作夥伴介紹

OLA GG

OlaGG是西班牙語市場首屈一指的Web3遊戲社群，在拉丁美洲和西班牙擁有超過40萬名會員。

他們的社群創造內容、參加冒險任務和電子競技比賽，積極參與Web3經濟。隨著玩家參與社群計畫並一起提升等級，他們促進了自身的成長和繁榮。

他們為我們的社區提供了加強經濟能力的平臺。

#SomosOLA

https://olagg.io/

Indi GG

IndiGG是Kratos Studios收購的遊戲DAO，首先在印度等新興市場建立分銷管道，使遊戲開發者和玩家之間能夠進行價值交換。這個社群由多個微型遊戲社群組成，它們獨立運作，引導玩家進入Web3。IndiGG是全球規模最大的Web3遊戲社群，擁有超過70萬名線上線下玩家。在IndiGG的模式中，從遊戲中獲取的70-80%資金都以獎勵的形式完全透明地分發給社群。Kratos Studios已經從Accel、Prosus Ventures、Nexus Venture Partners等知名創業投資者和L2投資者（如ImmutableX和Polygon）處籌集了2000萬美元。

https://indi.gg/

GuildQB

GuildQB是迎合GameFi和NFT遊戲玩家的Web3社群平臺。自2022年春季推出以來，我們一直透過“Scholars Lab”媒體以及Instagram和Twitter分享關於Web3遊戲的資訊。

2023年2月，我們推出了第一款NFT系列“Kisaragi”，並且正在持續開發我們的元宇宙平臺“QB Metaverse City”（暫定名稱）。

GuildQB還積極參加實體活動，包括2022年的東京電玩展和區塊鏈博覽會。我們與合作夥伴Kyrie和Terra一起努力提高大家對Web3遊戲的認識。

透過Discord關注GuildQB的最新動態，您可以獲得最新消息，甚至可以贏取即將面世的AL rumble和虛擬幣。我們的Discord也是與其他玩家交流和探討Web3遊戲策略的絕佳平臺！

https://guildqb.com/

Samurai Guild Games

“Samurai Guild Games”是一家日本公會，致力於消除日本人參與Web3遊戲的障礙。我們圍繞玩(Play)、賺(Earn)、學(Learn)和建(Create)來打造新的遊戲機會，使我們會員的生活更精彩。#SamuraiGG

https://www.samuraiguild.games/

AvocadoDAO

Avocado DAO是區塊鏈遊戲領域的開拓者，以培養下一代Web3用戶為己任，2021年的獎學金規模居於業界首位。這是由志同道合的社群成員和核心貢獻者組成的群體，他們堅信區塊鏈技術和元宇宙帶來的效益。

https://www.avocadodao.io/

PathDAO

PathDAO是總部位於東南亞的頂尖創新工作室，致力於建構遊戲的未來。我們投資並育成位於Web3、社群和遊戲交匯點的專案。此外，我們是一個數位社會，歡迎所有背景的玩家。

https://pathdao.io/

Ninja Game Guild

Ninja Game Guild是主要在非洲運作的遊戲公會，透過NFT遊戲將日本和非洲聯繫在一起，並致力於解決社會問題。2023年5月，他們在奈及利亞舉行的Web3活動上與日本的大型企業合作，透過在研討會上以小組成員和參與者的身份分享資訊，協助在企業和參與者之間搭建橋樑。他們管理的Guild, Inc.擁有NFT遊戲公會，並且同樣以促進日本和非洲之間的商務合作為目標。

https://twitter.com/NinjaGameGuild

公司名稱：Brilliantcrypto, Inc.

總部：Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East

成立日期：2022年11月9日

執行董事：Naruatsu Baba

Brilliantcrypto, Inc.公司網站：https://brypto.net

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