Levine Leichtman Capital Partners vend SK AeroSafety

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Levine Leichtman Capital Partners (« LLCP »), une société de capital-investissement basée à Los Angeles, a annoncé aujourd’hui qu’elle a vendu sa société de portefeuille SK AeroSafety (« SK » ou la « société ») à Bridgepoint, une société mondiale de capital-investissement. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Fondée en 2011 et ayant son siège social à Wokingham, au Royaume-Uni, SK est un important fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour l'équipement de sécurité des avions. À l'origine faisant partie du groupe SK FireSafety, l'entreprise a pu devenir le principal prestataire indépendant de tests, d'inspection et de maintenance de sécurité des avions grâce à des initiatives de croissance organique et à une série d'acquisitions internationales stratégiques. La société opère dans 14 installations entièrement intégrées réparties en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Josh Kaufman, responsable de l'Europe chez LLCP, a déclaré : « L'équipe de direction, dirigée par Chris Wright, Ben te Beek et Robert Sims, a fait un travail formidable en faisant de SK le principal acteur mondial dans le segment spécialisé des équipements de sécurité. Nous sommes fiers de la croissance de l’entreprise et de l'expansion géographique réalisée sous notre administration depuis notre partenariat avec la direction en 2019. SK est bien placée pour continuer à croître et nous souhaitons à l'équipe de direction et à leurs nouveaux partenaires tout le meilleur pour l'avenir. »

Chris Wright, PDG de SK AeroSafety, a ajouté : « Nous sommes reconnaissants d'avoir collaboré avec LLCP au cours des quatre dernières années. Leur importante expérience en investissement au sein de l’Europe et aux États-Unis, ainsi que leur soutien dans la mise en œuvre de notre stratégie réussie de fusions et acquisitions et d'expansion internationale, nous ont permis de croître de façon significative. Nous sommes impatients de consolider la position de SK en tant que principal fournisseur mondial de services MRO pour la sécurité aéronautique. »

La vente de SK AeroSafety sera la 17e sortie réussie de LLCP depuis mars 2020. SK AeroSafety est le dernier investissement de Levine Leichtman Capital Partners Europe, L.P.

Houlihan Lokey LLP a agi en tant que conseiller financier et Willkie Farr & Gallagher LLP a été le conseiller juridique de LLCP dans le cadre de la transaction. La direction a été conseillée par Liberty Corporate Finance et Addleshaw Goddard LLP.

À propos de Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit depuis 39 ans dans divers secteurs ciblés, notamment le franchisage et les unités multiples, les services aux entreprises, l'éducation et la formation, ainsi que les produits d'ingénierie et la fabrication. LLCP utilise une stratégie de capital-investissement structurée et différenciée, combinant des investissements en titres de créance et en capital-actions dans les entreprises de son portefeuille. LLCP estime qu'en investissant dans une combinaison de titres de créance et de titres de participation, elle offre aux équipes de gestion un capital de croissance dans une structure d'investissement flexible et hautement personnalisée, qui peut constituer une alternative plus attrayante que le capital-investissement traditionnel.

Composée de professionnels de l'investissement dévoués, l'équipe mondiale de LLCP est dirigée par neuf partenaires qui travaillent chez LLCP depuis 19 ans en moyenne. Depuis sa création, LLCP a géré environ 13,3 milliards de dollars de capital institutionnel à travers 15 fonds d'investissement et a investi dans plus de 100 sociétés de portefeuille. LLCP gère actuellement 8,7 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, Londres, Stockholm, La Haye et Francfort.Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

