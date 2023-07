LTIMindtree et CYFIRMA protègent les entreprises numériques connectées modernes contre les cybermenaces émergentes

EDISON, New Jersey et BOMBAY, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques, a le plaisir d'annoncer son partenariat stratégique avec CYFIRMA, une société de plateforme de gestion externe de l'écosystème des menaces, dans l'optique d'optimiser les capacités de veille de sa plateforme XDR et d'aider les entreprises à identifier, évaluer et gérer les risques et menaces.

La société mère de LTIMindtree, Larsen & Toubro, par l’intermédiaire de son L&T Innovation Fund, a récemment investi dans CYFIRMA dans le cadre d'un cycle de financement de présérie B. Fort de cet investissement, le partenariat combinera la vaste expertise sectorielle et l'approche axée sur les plateformes de LTIMindtree aux offres de gestion externe de l'écosystème des menaces de CYFIRMA afin de fournir aux entreprises une compréhension complète de leur positionnement cyber. L’offre combinée permettra aux entreprises d’avoir une visibilité externe sur les menaces et leur fournira une capacité de détection et de riposte automatisées via la plateforme XDR optimisée. Avec davantage de renseignements injectés dans le centre des opérations de sécurité, les clients peuvent en toute confiance contrecarrer des menaces en constante évolution présentées par des groupes de pirates cherchant un gain financier ou promouvant des intérêts géopolitiques.

« Les organisations doivent adopter des mesures qui améliorent le positionnement de sécurité, non seulement du point de vue de la résolution efficace de ces incidents, mais aussi de la détection, de la réponse et de la récupération anticipées », déclare Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil exécutif, LTIMindtree. « Notre partenariat avec CYFIRMA fournira un système exhaustif, intelligent et intégré de surveillance des menaces et de réponse automatisée aux incidents, qui aidera les clients à construire un écosystème de cybersécurité prédictif, prescriptif et résilient et renforcera encore leur positionnement global en matière de sécurité. »

« Nous sommes ravis d'élargir notre plateforme de gestion externe de l'écosystème des menaces, qui comprend des capacités de surveillance des surfaces d’attaque, de découverte des risques numériques et de cyberintelligence, à LTIMindtree, et de répondre ensemble aux attentes de clients du monde entier qui cherchent à construire des entreprises plus fortes et plus résilientes. Notre offre conjointe procure une visibilité et une fidélité totales en vue d'une détection, d'une réponse et d'un confinement plus rapides des menaces », déclare Kumar Ritesh, fondateur et CEO, CYFIRMA.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant plus de 84 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées d'anciennement Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.ltimindtree.com/.

À propos de CYFIRMA

CYFIRMA est une société de plateforme de gestion externe de l'écosystème des risques. Nous combinons la cyberintelligence à la découverte des surfaces d'attaque et à la protection contre les risques numériques afin de fournir des informations d'avertissement anticipées, personnalisées, contextuelles, objectives et multicouches. Notre plateforme analytique optimisée par l'IA et l'apprentissage automatique et basée sur le cloud procure le point de vue des hackers avec des informations détaillées sur l'écosystème informatique externe, aidant ainsi les clients à se préparer contre des attaques imminentes. CYFIRMA est basé à Singapour et dispose de bureaux au Japon, en Inde, aux États-Unis et dans l'UE. La société est financée par Goldman Sachs, Zodius Capital, Z3 Partners, OurCrowd et L&T Innovation Fund. https://www.cyfirma.com/

