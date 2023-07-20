COLOPL Group旗下区块链游戏公司Brilliantcrypto在进行首次交易所发行前确认与Coincheck的合作关系

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Brilliantcrypto, Inc.（总部：东京都港区，首席执行官：Naruatsu Baba，以下简称“Brilliantcrypto”）在进行首次交易所发行※1（以下简称“IEO”）前，已与加密资产交易服务提供商Coincheck, Inc.（总部：东京都涩谷区，首席执行官：Satoshi Hasuo，以下简称“Coincheck”）达成合作关系。

Brilliantcrypto成立于2022年11月，是COLOPL, Inc.（首席执行官：Takashi Miyamoto，总部：东京都港区）的全资子公司，运用区块链技术开展GameFi※2项目。

凭借这次合作，并通过Brilliantcrypto目前正在开发的区块链游戏和Coincheck的加密资产交易服务所形成的互联业务，两家公司将在全球舞台上共同打造新的游戏体验和GameFi市场。

目前正在开发中的大规模日本区块链游戏项目将引入“游戏证明”(Proof of Gaming)。这一新概念的灵感源于比特币的“工作量证明”(Proof of Work)※3机制，旨在通过提供价值使他人受益，使可持续的边玩边赚(play-to-earn)※4成为现实。

Coincheck是规模首屈一指的加密资产交易所，在日本国内加密交易所中拥有顶尖的IEO记录。Brilliantcrypto计划依托Coincheck的加密资产交易所用户群和销售网络来收获信任，并力争在游戏推出期间就获得高度热情的用户群。

Brilliantcrypto 将在日本标准时间7月25日14:00举行的 “WebX 2023”活动中举行推介会。该活动将于7月25日和7月26日在东京国际论坛举行。WebX 2023 是一个大型全球会议，来自世界各国的主要Web3参与者将齐聚一堂。当天，COLOPL, Inc.创始人和现任董事长Naruatsu Baba先生将发表演讲。

您可以通过以下链接观看在线直播。

https://www.youtube.com/watch?v=0iEFIMpkf9Q

Isaka Tomoyuki（Coincheck副总裁、执行委员会成员兼加密资产运营部门经理）的评论

GameFi市场仍在发展之中，人们对这种利用区块链技术将金融和娱乐相结合的新型游戏体验存在需求。目前，全世界围绕GameFi有很多争论。但我认为，从理论研究到真正将其应用到有吸引力的游戏设计中，这中间存在较大的差距。

COLOPL集团及其首席创意官Naruatsu Baba是业内罕见的一股力量，他们向用户提供与游戏行业新时代相一致的原创游戏设计，进而缩小了这一差距。因此，我很高兴能与由Baba先生领导的Brilliantcrypto创意团队就IEO开展合作。

作为日本IEO和加密资产交易所的领军企业，我们希望全力支持那些志在发展 Web3/加密产业的公司，或者那些挑战新型游戏设计的创意人员。

Naruatsu Baba（Brilliantcrypto首席执行官）的评论

Brilliantcrypto的成立是为了迎接区块链游戏的挑战，创造出真正闪耀夺目的游戏。Coincheck对我们“利用游戏和区块链技术的力量创造新价值”的愿景有着深切的体会，并因此决定成为我们的IEO合作伙伴，这让我们倍感鼓舞和欣慰。

我们公司多年来一直利用技术和个性化理念在移动游戏行业开展业务，通过与日本国内市场首屈一指的加密货币交易所Coincheck合作，我们的目标不仅是在日本Web3行业或者仅仅是在游戏行业，而是在世界各个领域产生巨大影响。

7月25日，在东京国际论坛举办的WebX 2023活动上，我将亲自发表演讲，向全世界揭晓该项目。我们的项目将为世界带来前所未有的新价值，敬请期待。

※1: IEO是指在项目审计/检查之后，以加密资产交易所为媒介，按照日本国内法规的规定，公开发行、销售和分配加密资产（代币）。到目前为止，日本国内已经进行了4次IEO。Coincheck通过Coincheck IEO平台完成了其中的两项，包括日本国内首次IEO。

※2: GameFi是一个将游戏和金融结合在一起的词，用来描述通过玩游戏来赚钱的游戏机制。它是通过将区块链技术与加密资产相结合而实现的。

※3: 工作量证明(PoW)是支持加密资产挖矿的共识算法之一。从比特币开始，它通过计算和验证工作，允许加密资产的交易和发送在区块链上得到正确记录。这种计算和验证工作被称为“挖矿”，执行这种工作的人被称为“矿工”。PoW是通过挖矿，让矿工之间就数据的正确性达成一致的过程。

※4: “边玩边赚”概念描述的是那些可通过玩游戏来获利的游戏，这是通过将区块链技术与加密资产相结合来实现的。

■关于Coincheck

Coincheck, Inc.运营着一个加密资产交易平台，连续四年在其所属类别中的应用下载量位居第一*。Coincheck的使命是“让新价值的交换变得更容易”。基于最新的技术和最高级别的安全性，该公司旨在创建最佳的服务，使用户能够更贴近通过加密资产和区块链技术带来的“新价值交换”。

*范围：国内加密资产交易平台。期间：2019年1月至2022年12月 数据来源于App Tweak

公司名称：Coincheck, Inc.

总部：Tokyo, Shibuya City, Maruyamacho, 3-6, 12F E. Space Tower

成立日期：2012年8月28日

执行董事：Satoshi Hasuo

加密资产交易业务登记号：关东财务局编号00014

Coincheck, Inc.公司网站：https://corporate.coincheck.com/

■关于Brilliantcrypto, Inc.

Brilliantcrypto成立于2022年11月，是COLOPL, Inc.的全资子公司，利用区块链技术开展GameFi项目。它的成立是为了迎接区块链游戏的挑战，创造出真正闪耀夺目的游戏。我们将利用区块链技术和COLOPL集团多年来打造电子游戏所积累的丰富知识，在全球范围内创造新的价值。

公司名称：Brilliantcrypto, Inc.

总部：Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East

成立日期：2022年11月9日

执行董事：Naruatsu Baba

Brilliantcrypto, Inc.公司网站：https://brypto.net

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。