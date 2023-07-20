CSG 協助 Airtel Africa 在 14 個國家/地區的無線業務蓬勃發展

澳洲布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- CSG® (NASDAQ: CSGS) 今天宣佈與 Airtel Africa 完成數位化轉型專案。 Airtel Africa 是電信和行動貨幣服務的領導廠商，業務遍及非洲的 14 個國家。藉由 CSG 統一收益管理解決方案的鼎力相助，Airtel Africa 已準備簡化業務流程、大幅減低成本並縮短上市時間，同時提供可提升顧客忠誠度，及無線業務可持續發展的體驗。

「與 CSG 合作有助 Airtel Africa 開創嶄新的新時代，成功跨入提供非凡顧客體驗的疆界」，Airtel Africa 首席技術長 Razvan Ungureanu 說道。「CSG 靈活可靠的解決方案，加上對成功的承諾，讓我們能夠克服所有挑戰並完善客戶體驗。最後，因與 CSG 攜手通力合作，Airtel Africa 在市場上取得了顯著的競爭優勢，並為未來發展做好了萬全準備。我們現在離提供卓越體驗、贏得終身客戶的目標越來越近了。」

CSG 的統一收益管理解決方案，不但協助無線電信公司現代化和標準化營運的願景，並提升上市靈活性。這套解決方案讓電信公司能夠利用客戶洞察力並透過新的數位服務，迎合不斷變化的需求並快速行動，進而即時完善客戶體驗。遷移到 CSG 未來式平台，讓 Airtel Africa 能夠為消費者和企業創造流暢的個人化服務，同時實現最佳績效，並有效管理和調節收益。反過來說，這些新功能可以幫助他們提高 1.385 億名顧客的忠誠度，並透過透明的自助計費方式，減少顧客流失。

「在現今以數位為大的世界中，客戶期望獲得有凝聚力的個人化體驗」，CSG 資深副總裁兼亞太地區負責人 Ian Watterson 說道。「為了滿足這些需求，其他像 Airtel Africa 放眼未來的無線電信公司相信 CSG 能夠提供尖端解決方案，讓公司能在競爭環境中常保領先地位，提升忠誠度並在數位經濟蓬勃發展。我們很自豪能以創新解決方案協助無線電信公司提高敏捷性和可擴充性，進而將複雜的無線數據轉化為極具價值的見解。」

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關於 CSG

CSG 幫助企業建立難忘的體驗，讓人們和企業能夠更容易互連、使用和購買他們最重視的服務。我們的客戶體驗、計費和支付解決方案協助任何規模的企業賺錢並創造不同。借助我們的軟體即服務解決方案，企業領導人可以掌控未來，並從我們擁有堅定承諾和前瞻性思維的全球 CSG 服務團隊中獲得指導。

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關於 Airtel Africa

Airtel Africa 是電信和行動貨幣服務的領導廠商，業務遍及非洲的14個國家，主要分布在東非、中非和西非。Airtel Africa 為用戶提供了全套綜合電信解決方案，包括國內和國際的行動語音和數據服務以及行動貨幣服務。集團目標為簡化顧客歷程，以期繼續提供簡便直覺的顧客體驗。

www.airtel.africa

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