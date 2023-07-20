COLOPL Group旗下區塊鏈遊戲公司Brilliantcrypto在進行首次交易所發行前確認與Coincheck的合作關係

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Brilliantcrypto, Inc.（總部：東京都港區，執行長：Naruatsu Baba，以下簡稱“Brilliantcrypto”）在進行首次交易所發行※1（以下簡稱“IEO”）前，已與加密資產交易服務提供者Coincheck, Inc.（總部：東京都澀谷區，執行長：Satoshi Hasuo，以下簡稱“Coincheck”）建立合作關係。

Brilliantcrypto成立於2022年11月，是COLOPL, Inc.（執行長：Takashi Miyamoto，總部：東京都港區）的全資子公司，運用區塊鏈技術進行GameFi※2專案。

憑藉這項合作夥伴關係，並透過Brilliantcrypto目前正在開發的區塊鏈遊戲和Coincheck的加密資產交易服務所形成的互連業務，兩家公司將在全球舞臺上共同打造新的遊戲體驗和GameFi市場。

目前正在開發中的大規模日本區塊鏈遊戲專案將引進「遊戲證明」(Proof of Gaming)。這一新概念的靈感源於比特幣的「工作量證明」(Proof of Work)※3機制，旨在透過保證價值使他人受益。此項做法的目標是使永續的邊玩邊賺(play-to-earn)※4成真。

Coincheck是規模首屈一指的加密資產交易所，在日本國內加密交易所中擁有頂尖的IEO記錄。Brilliantcrypto計畫利用Coincheck的加密資產交易所用戶群和銷售網路來爭取信任，並在遊戲推出期間就獲得高度熱情的用戶群。

Brilliantcrypto 將於日本標準時間7月25日14:00在“WebX 2023”活動中舉行簡報會，該活動將於7月25日和7月26日在東京國際論壇舉行。WebX 2023 是大型全球會議，來自世界各國的主要Web3參與者將齊聚一堂。當天，COLOPL, Inc.創辦人和現任董事長Naruatsu Baba先生將發表簡報。

您可以在以下連結觀看線上直播。

https://www.youtube.com/watch?v=0iEFIMpkf9Q

Isaka Tomoyuki（Coincheck副總裁、執行委員會成員兼加密資產營運部門經理）的評論

GameFi市場仍在發展之中，人們對這種利用區塊鏈技術結合金融和娛樂的新型遊戲體驗存在需求。目前，全世界對GameFi有很多爭論。但我認為，從理論研究到真正將其應用於有吸引力的遊戲設計中，這中間存在較大的差距。

COLOPL集團及其創意長Naruatsu Baba是業界罕見的一股力量，他們為用戶提供與遊戲產業新時代一致的原創遊戲設計，進而縮小了這一差距。因此，我很高興能與Baba先生領導的Brilliantcrypto創意團隊就IEO展開合作。

作為日本IEO和加密資產交易所的領軍企業，我們希望全力支持那些志在發展 Web3/加密產業的公司，或者那些挑戰新型遊戲設計的創意人員。

Naruatsu Baba（Brilliantcrypto執行長）的評論

Brilliantcrypto的成立是為了迎接區塊鏈遊戲的挑戰，創造出真正閃耀奪目的遊戲。Coincheck對我們「利用遊戲和區塊鏈技術的力量來創造新價值」的願景有深切的體會，並因此決定成為我們的IEO合作夥伴，這讓我們倍感鼓舞和欣慰。

本公司多年來一直利用科技和個人化理念在行動遊戲產業發展業務，透過與日本國內市場首屈一指的加密貨幣交易所Coincheck合作，我們的目標不僅是在日本Web3產業或者只是在遊戲產業產生重大影響，而是在世界各個領域產生重大影響。

7月25日，在東京國際論壇舉辦的WebX 2023活動上，我將親自發表簡報，向全世界揭曉該專案。我們的專案將為全世界帶來前所未有的新型價值，敬請期待。

※1: IEO是指在專案稽核/檢查之後，以加密資產交易所為媒介，遵照日本國內法規的規定，公開發行、銷售和分配加密資產（代幣）。到目前為止，日本國內已經進行了4次IEO。Coincheck透過Coincheck IEO平臺完成了其中的兩項，包括日本國內首次IEO。

※2: GameFi是結合遊戲和金融而形成的詞彙，用來描述透過玩遊戲來賺錢的遊戲機制。它是整合區塊鏈技術與加密資產而構成。

※3: 工作量證明(PoW)是支援加密資產挖礦的共識演算法之一。從比特幣開始，它透過計算和驗證工作，使得加密資產的交易和發送能夠在區塊鏈上得到正確記錄。這種計算和驗證工作被稱為「挖礦」，執行這種工作的人被稱為「礦工」。PoW是透過挖礦，讓礦工之間就資料的正確性達成一致的過程。

※4: 「邊玩邊賺」概念描述的是那些可透過玩遊戲來獲利的遊戲，這是整合區塊鏈技術與加密資產而達成的。

■關於Coincheck

Coincheck, Inc.運行加密資產交易平臺，連續四年在其所屬類別中的應用程式下載量位居第一*。Coincheck的使命是「讓新價值的交換變得更容易」。該公司採用最新科技和最高等級的安全性，其目標是創造最佳的服務，使用戶能夠更貼近透過加密資產和區塊鏈技術所帶來的「新價值交換」。

*範圍：國內加密資產交易平臺。期間：2019年1月至2022年12月 資料來自於App Tweak

公司名稱：Coincheck, Inc.

總部：Tokyo, Shibuya City, Maruyamacho, 3-6, 12F E. Space Tower

成立日期：2012年8月28日

執行董事：Satoshi Hasuo

加密資產交易業務登記號碼：關東財務局編號00014

Coincheck, Inc.公司網站：https://corporate.coincheck.com/

■關於Brilliantcrypto, Inc.

Brilliantcrypto成立於2022年11月，是COLOPL, Inc.的全資子公司，利用區塊鏈技術進行GameFi專案。它的成立是為了迎接區塊鏈遊戲的挑戰，創造出真正閃耀奪目的遊戲。利用區塊鏈技術和COLOPL集團多年來打造電子遊戲所累積的豐富知識，我們將在全球創造新的價值。

公司名稱：Brilliantcrypto, Inc.

總部：Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East

成立日期：2022年11月9日

執行董事：Naruatsu Baba

Brilliantcrypto, Inc.公司網站：https://brypto.net

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