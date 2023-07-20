LTIMindtree和CYFIRMA携手保护现代互联数字组织抵御新兴网络威胁

新泽西州爱迪生和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree（NSE代码：LTIM，BSE代码：540005）宣布与外部威胁环境管理平台企业CYFIRMA建立战略合作伙伴关系，以增强其XDR平台的威胁情报能力，帮助全球企业识别、评估和管理潜在的风险和威胁。

LTIMindtree的母公司Larsen&Toubro最近通过其L&T创新基金在B轮融资前投资了CYFIRMA。利用这项投资，该合作伙伴关系将LTIMindtree丰富的领域专业知识和市场领先的平台导向战略与CYFIRMA的外部威胁环境管理产品相结合，帮助企业全面了解其网络态势。合并后的产品可使相关组织能够看到外部威胁，并使用增强的XDR平台为其提供自动检测和补救功能。随着更多的情报进入安全运营中心，客户可以充满信息地挫败复杂的黑客组织造成的快速演变的威胁，这些黑客组织通常会寻求经济利益或推进地缘政治利益。

“各个组织必须采取措施改善安全态势，不仅要从有效解决这些事件的角度出发，还要能够提前发现、应对并从风险中恢复。”LTIMindtree总裁兼执行董事会成员Sudhir Chaturvedi表示，“通过与CYFIRMA合作，我们可提供一个360度、智能且集成的威胁监测和自动事件响应系统，帮助客户建立一个具有预测性、预设性和应变能力的网络安全生态系统，进一步加强其整体安全态势。”

“我们很高兴能够将我们领先的外部威胁环境管理平台扩展到LTIMindtree，该平台由攻击面监控、数字风险发现和网络情报功能组成。我们将携手为寻求建立更强大、更具韧性的业务的全球客户提供优质服务。我们联合推出的产品可提供完整的信号可见性和保真度，最终的情报还可以更快地检测、响应并遏制威胁。”CYFIRMA创始人兼首席执行官Kumar Ritesh 表示。

关于 LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球技术咨询和数字解决方案公司，通过利用数字技术，帮助各行各业的企业重新构想其商业模式、加快创新，并最大限度地实现增长。作为700多家客户的数字化转型合作伙伴，LTIMindtree带来了广泛的领域和技术专业知识，帮助在全球一体化的世界中推动实现卓越的竞争差异化、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen&Toubro集团旗下的一家公司，由30多个国家的84000多名才华横溢的创业专业人士提供支持，结合了Larsen and Toubro Infotech以及Mindtree在解决最复杂的业务挑战和实现大规模转型方面的业界知名优势。若要了解更多信息，请访问https://www.ltimindtree.com/。

关于CYFIRMA

CYFIRMA是一家外部威胁环境管理平台公司。我们将网络情报与攻击面探测和数字风险保护技术相结合，提供早期预警、个性化、情境化、内外部和多层次的洞见。我们基于云的人工智能技术和机器学习支持的分析平台以黑客的视角提供了有关外部网络环境的深入见解，以帮助客户为可能受到的攻击做好准备。CYFIRMA总部位于新加坡，在日本、印度、美国和欧盟设有办事处。该公司由高盛、Zodius Capital、Z3 Partners、OurCrowd和L&T Innovation Fund资助。https://www.cyfirma.com/https://www.cyfirma.com/

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