VxWorks de Wind River devient la base logicielle des systèmes spatiaux durables d’Astroscale

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, un leader mondial de la fourniture de logiciels pour systèmes intelligents critiques, a annoncé aujourd’hui que son logiciel VxWorks® est utilisé dans l’ordinateur de bord qui commande le véhicule spatial ELSA-M Servicer d’Astroscale.

Astroscale développe des solutions innovantes permettant de créer des systèmes spatiaux durables et de réduire l’accumulation croissante et dangereuse de débris dans l’espace. ELSA-M, la gamme de services de fin du cycle de vie d’Astroscale, comprend une solution d’élimination des débris spatiaux capable de capturer et d’enlever de manière sûre et responsable plusieurs satellites en une seule mission.

« Astroscale s’attaque au dangereux problème des débris spatiaux, et nous sommes fiers de les aider à remplir leur mission de développement de programmes spatiaux durables, a déclaré Avijit Sinha, directeur produits, Wind River. Notre technologie de pointe démontre le leadership continu de Wind River en matière de solutions logicielles en temps réel pour les systèmes critiques. Depuis plusieurs décennies, Wind River contribue avec succès aux missions spatiales complexes et aide ses clients à relever les défis exceptionnels liés à ces programmes. »

« Notre service ELSA-M s’efforce de résoudre les problèmes d’élimination en fin de cycle de vie auxquels sont confrontés les opérateurs de satellites. Considérant la pression croissante des régulateurs, de l’industrie et du public afin que la priorité soit donnée à la durabilité de l’espace, le service ELSA-M d’Astroscale offre aux opérateurs de satellites un moyen proactif de protéger l’environnement orbital et les services qui y sont offerts, a déclaré Stephen Wokes, directeur de l’ingénierie, Astroscale Ltd. Les opérations de rendez-vous orbitaux sont extrêmement complexes ; pour réussir les manœuvres et la capture de débris, les plus hauts niveaux de précision, une robotique et des systèmes embarqués de qualité sont indispensables. Il est donc impératif de recourir à une technologie logicielle éprouvée comme celle proposée par Wind River. »

L’ordinateur de bord gèrera le rendez-vous entre le véhicule spatial de service d’Astroscale et le satellite client. Les applications logicielles d’Astroscale basées sur VxWorks assureront le traitement de la vision par ordinateur du système informatique qui commandera ELSA-M. Les opérations robotiques requièrent un haut niveau de précision, notamment les manœuvres de rendez-vous entre le véhicule de service ELSA-M et les satellites à éliminer.

Une mission de démonstration en orbite de capture d’un satellite inactif devrait être lancée en 2025. Ce sera la première fois qu’un satellite commercial d’enlèvement actif de débris (EAD) réalisera de bout en bout une opération d’enlèvement avec un satellite client entier et pleinement représentatif. La mission fait partie du Partenariat d’Astroscale avec OneWeb et l’Agence spatiale européenne (ESA).

VxWorks offre des performances déterminantes et inégalées et fixe les normes d’un environnement opérationnel évolutif, sûr, sécurisé et fiable pour l’exécution de systèmes informatiques critiques qui exigent les normes les plus élevées. Depuis une trentaine d’années, Wind River fournit la plateforme logicielle la plus éprouvée pour amener dans l’espace de nombreux systèmes intelligents, ce qui a donné lieu à certaines des plus importantes missions spatiales de l’histoire.

Wind River est un leader mondial de l’édition de logiciels pour les systèmes intelligents vitaux. Depuis 40 ans, l’entreprise innove et fait figure de pionnier en alimentant des milliards d’appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l’expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l’automobile, de l’aérospatiale, de la défense, de l’industrie, de la médecine et des télécommunications. La Société propose un portefeuille complet renforcé par des services et une assistance professionnels mondiaux de premier ordre ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d’informations, visiter Wind River à l’adresse : www.windriver.com.

Astroscale est la première entreprise privée dont la mission consiste à garantir le développement sûr et durable de l’espace au profit des générations futures. C’est aussi la seule entreprise spécialisée dans à la maintenance orbitale, sur toutes les orbites. Fondée en 2013, Astroscale élabore des solutions innovantes et évolutives pour tous les types de service en orbite, notamment la prolongation de la durée de vie, la collecte d’informations sur la situation dans l’espace, la fin de cycle de vie et l’élimination active des débris, afin de créer des systèmes spatiaux durables et atténuer l’augmentation et l’accumulation dangereuses de débris spatiaux. Astroscale effectue également des analyses de rentabilisation et travaille avec les parties prenantes gouvernementales et commerciales pour établir des normes et des réglementations et créer des incitations pour une utilisation responsable de l’espace. Basée au Japon, Astroscale possède des filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël. Astroscale est une société de capital-risque en pleine expansion, dédiée au soutien d’une croissance sûre et durable dans l’espace et à la résolution des problèmes environnementaux croissants. Pour plus d’informations, visiter le site Web : www.astroscale.com.

ELSA-M (End of Life Services by Astroscale – Multiple) est la mission de suivi de la mission autofinancée ELSA-d d’Astroscale, réalisée à partir d’un démonstrateur technologique en orbite. ELSA-M vise à démontrer la viabilité commerciale des rendez-vous en orbite et de la capture magnétique des satellites clients actuellement en orbite.

La technologie ELSA-M, dont le lancement est prévu pour 2025, est construite en interne dans les installations Zeus d’Astroscale au Harwell Science and Innovation Campus (Royaume-Uni). Une fois lancé, le véhicule spatial sera également exploité en interne dans le centre de contrôle de mission d’Astroscale. Le réparateur ELSA-M servira divers futurs opérateurs de satellites, notamment de constellations satellitaires, équipés d’un mécanisme de capture magnétique compatible tel que le Docking Plate d’Astroscale.

La mission est soutenue par l’Agence spatiale britannique via le programme Sunrise, qui est géré en tant que partenariat public-privé entre l’ESA et OneWeb.

Une vidéo de présentation d’ELSA-M peut être visionnée sur la chaîne You Tube d’Astroscale.

