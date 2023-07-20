CSG推动Airtel Africa在14个国家/地区的无线业务增长

布里斯班，澳大利亚--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CSG® （NASDAQ: CSGS）今天宣布完成与Airtel Africa的数字化转型项目，Airtel Africa是一家业务遍布非洲14个国家的领先电信和移动货币服务提供商。 借助CSG的统一收入管理解决方案，Airtel Africa已准备好简化整个业务流程、最大限度降低成本并缩短上市时间，同时提供可提高客户忠诚度和无线业务可持续增长的体验。

“ 与CSG的合作有助于Airtel Africa开启创新新时代，突破非凡客户体验的界限。” Airtel Africa首席技术官Razvan Ungureanu表示：“ CSG灵活可靠的解决方案及其确保我们成功的承诺一直不断地帮助我们克服任何挑战并改善我们的客户体验。最终，通过与CSG的合作，Airtel Africa获得了明显的市场竞争优势，并为未来增长做好更完善的准备。现在，我们距离通过卓越体验赢得终身客户的目标更近了。”

CSG的统一收入管理解决方案可帮助无线运营商实现运营现代化和标准化，并提高上市灵活性。该方案使运营商能够利用客户洞察并通过新的数字服务来满足不断变化的需求，从而增强客户实时体验。迁移到CSG的面向未来的平台使Airtel Africa能够为消费者和企业等客户提供无缝的个性化服务，同时实现最佳性能以及有效的收入管理和调节。这些新功能反过来又帮助他们提高1.385亿客户的忠诚度，并通过透明的自助计费减少客户流失。

“在当今数字优先的世界中，客户期望获得有凝聚力的个性化体验。”CSG高级副总裁兼亚太区负责人Ian Watterson表示： “ 为了满足这些需求，Airtel Africa等面向未来的无线运营商相信 CSG能够提供尖端的解决方案，帮助他们保持竞争领先地位，提高忠诚度并在数字经济中蓬勃发展。我们很自豪能够通过创新解决方案帮助无线运营商提高敏捷性和可扩展性，将复杂的无线数据转化为有价值的见解。”

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关于 CSG

CSG 助力企业打造难忘的体验，使人与企业更容易连接、使用和支付他们重视的服务。CSG 的客户体验、计费和支付解决方案可帮助任何规模的企业营利并对行业产生影响力。借助 SaaS 解决方案，企业领导者可以掌控企业的未来，并从全球极具专业素养和具有前瞻性思维的 CSG 员工那里获得指导。

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关于Airtel Africa

Airtel Africa是领先的电信和移动货币服务提供商，业务遍及非洲14个国家，主要分布在东非以及中非和西非。 Airtel Africa为其用户提供一整套综合电信解决方案，包括国内和国际移动语音和数据服务以及移动货币服务。该集团的目标是通过简化的客户流程始终提供简单直观的客户体验。

www.airtel.africa

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