CSG contribue à la croissance des services sans fil d'Airtel Africa dans les 14 pays où elle est implantée

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--CSG® (NASDAQ : CSGS) a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son projet de transformation numérique avec Airtel Africa, un important fournisseur de services de télécommunications et de services financiers mobiles dans 14 pays d'Afrique. Grâce à la solution unifiée de gestion des revenus de CSG, Airtel Africa est prête à simplifier les processus au sein de son entreprise, réduire les coûts et raccourcir le délai de mise sur le marché, tout en offrant des expériences qui favorisent la fidélisation des clients et une croissance commerciale durable dans le domaine des services sans fil.

« Il était important de travailler avec CSG pour inaugurer une nouvelle ère d'innovations capable de repousser les limites d'une expérience client extraordinaire », a déclaré Razvan Ungureanu, directeur de la technologie chez Airtel Africa. « Les solutions flexibles et fiables de CSG, associées à son engagement envers notre prospérité, nous ont permis de surmonter constamment tous les obstacles et d'améliorer notre expérience client. En fin de compte, grâce à notre partenariat avec CSG, Airtel Africa a acquis un avantage concurrentiel significatif sur le marché et est si bien équipé qu’elle est certaine de connaître une croissance future. Nous sommes maintenant plus près de notre objectif de fidéliser les clients à vie grâce à des expériences exceptionnelles. »

La solution unifiée de gestion des revenus de CSG aide les opérateurs de services sans fil à moderniser et standardiser leurs opérations, et à améliorer leur flexibilité dans le processus de mise sur le marché. Elle leur permet de tirer parti des informations sur les clients et de répondre aux besoins changeants en proposant de nouveaux services numériques qui améliorent en temps réel l'expérience du client. La migration vers la plateforme tournée vers l'avenir de CSG a permis à Airtel Africa de créer des offres transparentes et personnalisées pour les consommateurs et les entreprises, tout en réalisant des performances optimales et une gestion et conciliation efficaces des revenus. Ces nouveaux atouts contribuent à accroître la fidélité parmi leurs 138,5 millions de clients et à réduire les résiliations de contrats grâce à une facturation transparente en libre-service.

« Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les clients s'attendent à une expérience cohésive et personnalisée », a déclaré Ian Watterson, vice-président principal et responsable de la région Asie-Pacifique chez CSG. « Pour répondre à ces exigences, les opérateurs sans fil tournés vers l'avenir, comme Airtel Africa, font confiance à CSG pour fournir des solutions de pointe qui leur permettent de devancer la concurrence, de fidéliser les clients et de prospérer dans l'économie numérique. Nous sommes fiers d'aider les opérateurs sans fil à renforcer leur agilité et leur évolutivité grâce à des solutions innovantes qui transforment les données sans fil complexes en informations précieuses. »

Découvrez CSG Encompass Revenue Management et apprenez à devenir un leader dans le domaine du numérique grâce à une solution complète pour la tarification, la facturation et la gestion de l'expérience client.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de faire évoluer les choses et de contribuer au changement dans le secteur, à l'instar de nos plus de 1 000 clients ?

À propos d'Airtel Africa

Airtel Africa est un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et de transfert d'argent par téléphone portable, présent dans 14 pays d'Afrique, principalement en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Airtel Africa offre une suite intégrée de solutions de télécommunications à ses abonnés, y compris des services mobiles de voix et de données ainsi que des services monétaires mobiles, tant au niveau national qu'international. Le groupe a pour objectif de continuer à offrir une expérience client simple et intuitive grâce à la rationalisation des trajets des clients.

www.airtel.africa

