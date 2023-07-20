LTIMindtree和CYFIRMA建立合作關係，聯手保護現代互聯數位企業組織免受新興網路威脅之害

紐澤西州，愛迪生&印度，孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球科技顧問服務及數位解決方案公司LTIMindtree [印度國家證券交易所 (NSE) 代號：LTIM，孟買證券交易所 (BSE)：540005]以欣悅之情，宣布與外部威脅情資平台公司CYFIRMA建立戰略合作關係，加強其XDR平台的威脅情資能力，並幫助全球企業辨識、評估並管理潛在風險及威脅。

LTIMindtree的母公司Larsen & Toubro運用其L&T創新基金，在最近利用一筆pre-Series B輪融資投資於CYFIRMA。這份合作關係將運用這筆投資，把LTIMindtree的大量產業專業知識、市場領導力、由平台主導的方法與CYFIRMA的外部威脅情資管理產品結合，為企業完整剖析他們的網路情態。兩公司結合的產品將運用搭載了自動檢測和修復功能的強化型XDR平台，賦予企業組織偵視外部威脅的能力。精明的駭客組織為尋求經濟利益或推進地緣政治利益，威脅手法日新月異。隨著安全營運中心獲得的情報增加，客戶將可提增防杜這類威脅的信心。

「企業組織必須採取措施改善安全情態，不僅要有效解決這些事件，還要預先偵測風險、針對風險加以應變，並從風險中恢復正常。」LTIMindtree總裁兼執行董事Sudhir Chaturvedi說。「我們與CYFIRMA的合作關係將提供全方位的智慧化整合式威脅監控和自動化事件應變系統，這將幫助客戶打造具備預測能力、符合規範和具調適性的網路安全生態系統，進一步增強客戶的總體安全情態。」

「我們非常高興能夠將我們具備監控攻擊介面、發現數位風險和網路情報功能的先進外部威脅情資管理平台擴大至LTIMindtree，並一起為有意使業務更強大、更具韌性的全球客戶服務。我們這兩家公司結合的產品可提供完整的警訊偵視力和準確性，完成的情報將帶來更快速的威脅檢測、應變和遏阻力。」 CYFIRMA創辦人和執行長Kumar Ritesh表示。

關於 LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球科技顧問服務和數位解決方案公司，其使命是幫助各行各業的企業借重數位科技，重新構想商業模式、加速創新，並盡量擴大成長。LTIMindtree身為700多個客戶的數位轉型合作夥伴，涉足領域廣大並擁有大量技術專長，力求在這個日漸融合的世界中推動競爭差異化、出色的客戶體驗和卓越的經營成果。隸屬Larsen & Toubro集團的LTIMindtree由遍佈30多個國家/地區的超過8.4萬名傑出企業專才提供技術支援，結合了昔日Larsen and Toubro Infotech和Mindtree在解決最複雜的商業挑戰和實現大規模轉型時的業界公認優勢。如需進一步資料，請造訪：https://www.ltimindtree.com/。

關於 CYFIRMA：

CYFIRMA是一家外部威脅情資平台公司。我們將網路情資與攻擊介面偵測和數位風險防護相結合，以提供預警式、個人化、情境化、由外而內、多層次的見解。我們的雲端化人工智慧和機器學習分析平台提供駭客觀點和有關外部網路環境的深刻洞察，幫助客戶為即將來臨的攻擊做好準備。CYFIRMA的總部設於新加坡，在日本、印度、美國和歐盟均設有分部。該公司由高盛集團、Zodius Capital、Z3 Partners、OurCrowd和L&T創新基金共同投資。（https://www.cyfirma.com/）

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