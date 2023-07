Brilliantcrypto, la société de gaming basé sur la blockchain du groupe COLOPL, confirme un partenariat avec Coincheck en vue d'une IEO

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Brilliantcrypto, Inc. (siège : Minato City Tokyo, CEO : Naruatsu Baba, ci-après « Brilliantcrypto ») a conclu un partenariat avec le fournisseur de services d'échange d'actifs cryptos Coincheck, Inc. (siège : Shibuya City Tokyo, CEO : Satoshi Hasuo, ci-après « Coincheck ») en amont d'une IEO※1 (initial exchange offering, ci-après « IEO »).

Brilliantcrypto a été créé en novembre 2022 en tant que filiale détenue en exclusivité de COLOPL, Inc. (CEO : Takashi Miyamoto, siège : Minato City Tokyo), dans l'optique de mener des projets GameFi※2 utilisant la technologie blockchain.

Avec ce partenariat, et grâce aux activités interconnectées de jeux blockchain en développement de Brilliantcrypto et au service de trading d’actifs cryptographiques de Coincheck, les deux sociétés travailleront ensemble pour créer une nouvelle expérience de jeu et lancer le marché GameFi sur la scène mondiale.

Le projet de jeu blockchain japonais à grande échelle actuellement en développement introduira le « Proof of Gaming », un nouveau concept qui fonctionne pour le bénéfice d'autrui (en garantissant la valeur) et qui s'inspire du mécanisme « Proof of Work »※3 du Bitcoin. Le partenariat s'est ainsi fixé pour mission de rendre durable le secteur play-to-earn※4.

En s'appuyant sur la base d’utilisateurs de négociations d’actifs cryptos et sur le réseau de vente de Coincheck, qui est la plus grande plateforme d'échange et qui présente un bilan inégalé d'IEO au sein des plateformes cryptos au Japon, Brilliantcrypto projette de générer de la confiance et vise à atteindre une base d’utilisateurs enthousiastes dès le lancement du jeu.

Brilliantcrypto fera une présentation le 25 juillet à 14h00 JST lors de l’événement « WebX 2023 », qui se tiendra au Tokyo International Forum les 25 et 26 juillet. WebX 2023 est une conférence mondiale où les principaux acteurs du Web3 du monde entier se réuniront. La présentation sera faite par Naruatsu Baba, fondateur et président du conseil de COLOPL, Inc..

Vous pouvez suivre la diffusion en direct via le lien ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=0iEFIMpkf9Q

Commentaire d'Isaka Tomoyuki (Coincheck, vice-président, membre du comité exécutif et responsable du service des opérations d'actifs cryptos)

Le marché GameFi est toujours en développement, et il existe une demande pour ce nouveau type d’expérience de jeu qui combine la finance et le divertissement à l’aide de la technologie blockchain. À l'heure actuelle, de nombreux débats portent sur le GameFi aux quatre coins du globe. Mais je crois qu’il existe un monde entre théoriser sur ce sujet et le façonner en quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre dans la conception d’un jeu qui soit réellement jouable.

Le groupe COLOPL et son Chief Creator Naruatsu Baba ont des capacités d'exception qui comblent ce fossé en offrant à leurs utilisateurs une conception de jeu originale conforme aux attentes de l’industrie du gaming d'aujourd'hui. Je suis donc très heureux de travailler sur une IEO avec l’équipe créative de Brilliantcrypto qui est dirigée par M. Baba.

En tant que chef de file en termes d'IEO et d’échange d’actifs cryptos au Japon, nous voulons pleinement soutenir les entreprises qui veulent développer l’industrie Web3/crypto et les créateurs qui font avancer ce nouveau type de conception de jeu.

Commentaire de Naruatsu Baba (CEO de Brilliantcrypto)

Brilliantcrypto a été créé pour relever les défis du gaming basé sur la blockchain, et concevoir des jeux qui se démarquent par leur attractivité. Nous sommes ravis que Coincheck ressente un lien profond avec notre vision « de tirer parti de la puissance des jeux et de la technologie blockchain pour créer une nouvelle valeur », et qu'il ait décidé de devenir notre partenaire IEO.

Grâce au partenariat de notre société, qui a consacré de nombreuses années à utiliser la technologie et des idées originales pour exercer son activité dans l’industrie du jeu mobile, avec Coincheck, la plus grande plateforme de cryptomonnaies sur le marché intérieur, nous visons à avoir un impact énorme non seulement dans l’industrie Web3 et du gaming au Japon, mais aussi dans toutes les régions du monde.

Le 25 juillet, lors de l’événement WebX 2023, qui se tiendra au Tokyo International Forum, je ferai moi-même une présentation pour dévoiler le projet au monde entier. Ne ratez pas ce projet, qui apportera un nouveau type de valeur inédite dans le monde.

※1 : une IEO décrit l’offre, la vente et la distribution publique de cryptoactifs (jetons) qui a lieu après un audit/une inspection de projet avec l’échange d’actifs cryptos comme support, conformément à la réglementation nationale japonaise. À ce jour, quatre IEO ont été effectuées au niveau national. Coincheck a réalisé deux d’entre elles, y compris la toute première IEO au Japon, via la plateforme Coincheck IEO.

※2 : GameFi est un mot-valise entre jeu et finance pour décrire les jeux qui incluent des mécanismes grâce auxquels il est possible de gagner de l'argent grâce au gameplay, ce qui est rendu possible en intégrant la technologie blockchain aux actifs cryptos.

※3 : Proof of Work (PoW) est l’un des algorithmes de consensus qui permet de miner les actifs cryptographiques. Il permet à la transaction et à l’envoi d’actifs cryptographiques, à commencer par le Bitcoin, d’être correctement enregistrés sur la blockchain grâce à des calculs et des vérifications. Ce travail de calcul et de vérification est appelé « minage », et les personnes qui l’effectuent sont appelées des « mineurs ». PoW est le processus d'accord par lequel les mineurs concluent que les données sont correctes via le minage.

※4 : Play-to-earn est un concept décrivant les jeux qui permettent de gagner de l'argent via le gameplay, ce qui est rendu possible par l’intégration de la technologie blockchain aux actifs cryptos.

■À propos de Coincheck

Coincheck, Inc. exploite une plateforme d'échange d'actifs cryptos qui est arrivée en tête des téléchargements d'applications durant quatre années consécutives dans cette catégorie*. La mission de Coincheck est de simplifier l'échange de nouvelles valeurs. En s'appuyant sur les dernières technologies et le plus haut niveau de sécurité, la société ambitionne de créer le meilleur service grâce auquel les utilisateurs peuvent se sentir plus proches de l'échange de nouvelles valeurs, qui est rendu possible via les actifs cryptos et la technologie de la blockchain.

*Portée : plateformes d'échange d'actifs cryptos à l'échelle nationale. Période : 2019/01〜2022/12, données d'App Tweak

Nom de la société : Coincheck, Inc.

Siège : Tokyo, Shibuya City, Maruyamacho, 3-6, 12F E. Space Tower

Création : 2012/08/28

Directeur exécutif : Satoshi Hasuo

Enregistrement d'activité d'échange d'actifs cryptos : Kanto Local Finance Bureau No. 00014

Site web de Coincheck, Inc. : https://corporate.coincheck.com/

■À propos de Brilliantcrypto, Inc.

Brilliantcrypto a été créé en novembre 2022 en tant que filiale détenue en exclusivité par COLOPL, Inc. dans l'optique de mener des projets GameFi en utilisant la technologie blockchain. La société a vu le jour dans le but de relever les défis liés au gaming basé sur la blockchain, et de créer des jeux qui se démarquent par leur attractivité. En utilisant à la fois la technologie et les vastes connaissances acquises par le groupe COLOPL après de nombreuses années de création de jeux vidéo, nous allons créer une nouvelle valeur à une échelle mondiale.

Nom de la société : Brilliantcrypto, Inc.

Siège : Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East

Création : 2022/11/09

Directeur exécutif : Naruatsu Baba

Site web de Brilliantcrypto, Inc. : https://brypto.net

