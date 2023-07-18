Andersen Global透過增強全球流動性能力強化其在英國的業務平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與首屈一指的全球流動性公司Global Tax Network Ltd (GTN UK)簽訂合作協議，繼續擴大其在英國的業務版圖。

在過去的20多年裡，GTN UK的專業團隊為客戶提供了全球流動性服務，包括為雇主和派遣員工提供顧問服務、稅收政策制定、稅務申報準備與法規遵循、社會保障計畫，以及國際薪酬顧問服務。

GTN UK聯合創始人兼管理合夥人Richard Watts-Joyce表示：「客戶一直是也將繼續是我們的工作重心所在。透過與Andersen Global的合作，我們將與成員公司和夥伴公司緊密合作，為客戶提供一整套綜合跨境服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「GTN UK的豐富專長和我們共同的核心價值觀預示著，我們會與成員公司和夥伴公司建立協同工作關係。隨著我們繼續建設全球跨領域服務模式，GTN UK的加入進一步鞏固了我們在英國的業務版圖。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC建立，目前在全球擁有14,000多名專業人士，並透過其成員公司和夥伴公司在逾400個據點發展業務。

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