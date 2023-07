Santen s’engage dans des accords de licence et de transfert d’actifs pour ses produits pharmaceutiques en Amérique du Nord

OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Santen Pharmaceutical Co. (ci-après Santen) a annoncé aujourd’hui la signature d’accords de licence et de transfert d’actifs avec deux sociétés américaines.

Santen a conclu un accord de licence avec Visiox Pharmaceuticals, Inc. (ci-après Visiox) portant sur les droits de fabrication, de commercialisation et de vente d’OMLONTI®, un collyre destiné à réduire la pression intraoculaire (PIO) élevée chez les patients atteints de glaucome ou d’hypertension oculaire. Conformément aux termes de l’accord, Santen accorde à Visiox les droits exclusifs aux États-Unis pour la fabrication et la commercialisation d’OMLONTI®. Santen est en droit de recevoir des paiements échelonnés sur les ventes, ainsi que des redevances sur les ventes nettes d’OMLONTI® aux États-Unis..

Santen a par ailleurs conclu un accord de transfert d’actifs avec Harrow Health, Inc. (Nasdaq : HROW, ci-après Harrow Health) pour Flarex® (un collyre pour l’inflammation de la surface oculaire associée à la sécheresse oculaire), Natacyn® (un collyre pour la blépharite, la conjonctivite et la kératite fongiques), TobraDex® ST (un collyre pour l’inflammation oculaire avec présence de risque d’infection), ZERVIATE®® (collyre contre les démangeaisons oculaires associées à la conjonctivite allergique), FRESHKOTE® (collyre destiné à soulager temporairement les symptômes de la sécheresse oculaire) et un accord de licence sur les droits de fabrication, de commercialisation et de vente de Verkazia® (collyre contre la kératoconjonctivite vernale) et de Cationorm® Plus (larme artificielle). Conformément aux termes de l’accord, Santen vendra et transférera Flarex®, Natacyn®, TobraDex® ST, ZERVIATE®, et FRESHKOTE® et accordera à Harrow Health des droits exclusifs aux États-Unis et au Canada pour la fabrication et la commercialisation de Verkazia®, ainsi que des droits exclusifs au Canada pour la fabrication et la commercialisation de Cationorm® Plus. Santen percevra un paiement initial pour le transfert d’actifs et l’octroi de licences et pourra prétendre à des redevances sur les ventes nettes de Verkazia® et de Cationorm® Plus.

Santen poursuivra ses efforts en vue d’améliorer la rentabilité de l’ensemble de l’entreprise, de garantir les investissements dans la recherche et le développement qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits et de promouvoir le développement d’un pipeline prometteur afin de maximiser sa contribution pour les patients.

À propos de Santen

En tant qu’entreprise spécialisée dans la santé oculaire, Santen mène des activités de recherche, de développement, de marketing et de vente de produits pharmaceutiques, de produits en vente libre et de dispositifs médicaux. Ses produits sont désormais accessibles aux patients dans plus de 60 pays et régions. Pour réaliser la « WORLD VISION » (le bonheur par la vision), le monde auquel Santen aspire, en tant qu’« innovateur social », Santen vise à réduire la perte d’opportunités sociales et économiques causée par les maladies et les défauts des yeux en orchestrant et en mobilisant des technologies et des acteurs clés dans le monde entier. Grâce à ses connaissances scientifiques et à ses capacités organisationnelles acquises au cours de ses 130 années d’existence, Santen fournit des produits et des services qui contribuent au bien-être des patients, de leurs proches et, par conséquent, de la société. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de Santen (https://www.santen.com/en).

