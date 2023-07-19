Starling Bank選擇Napier智慧型法遵平台

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於倫敦的智慧型法遵科技公司Napier高興地宣布被英國領先業界的數位挑戰者銀行Starling選為洗錢防制 (AML) 和打擊恐怖主義融資 (AML/CTF) 的首選技術平台。

Napier將提供交易篩查解決方案，利用Napier Continuum平台 協助Starling持續實現快速科技、公平服務和誠信價值的願景。

Starling之所以選擇Napier，是因為Napier平台擁有卓越的技術和效能，跟得上Starling引人矚目的成長步伐。

部署靈活性

迅速部署、測試和調整

無程式碼設定

輕鬆透過API與Napier平台整合

診斷強度

「我們選擇了Napier平台，是因為Napier能在短短六週內完成部署。」Starling科技長Steve Newson解釋道，「Napier平台內的創新給我們留下深刻印象，不僅支援快速上線，也為我們在金融犯罪法遵方面帶來實實在在的成果。」

「Starling Bank的聲譽建立在其永續發展的銀行理念之上。」Newson繼續說道，「我們將繼續投資洗錢防制解決方案，以確保資金不會流向人口販賣和現代奴隸制度等為害社會的犯罪企業。」

「Napier很高興能與Starling Bank攜手踏上金融犯罪法遵之路。」Napier執行長Greg Watson表示，「Napier的創新，包括其沙箱和無程式碼設定篩查方案，能迅速支援Starling的金融犯罪法遵需求。」

Napier很榮幸能與Starling Bank合作，共同實現價值導向的銀行業願景，包括有效打擊金融犯罪。

關於 Napier

Napier是新型金融犯罪法遵科技專家。我們的Napier Continuum平台能將法遵從法律義務轉變為競爭優勢。我們受業界領先的金融機構信賴，專注於設計及打造技術，以協助各行各業的公司遵守洗錢防制法、偵測可疑交易、篩選潛在客戶，並預測客戶行為。

Napier利用產業知識和尖端技術，如人工智慧和機器學習，協助企業偵測可疑行為，打擊金融犯罪。

www.napier.ai

關於 Starling Bank

Starling Bank是屢獲殊榮、擁有金融全牌照且受監管的銀行，公司成立宗旨在於為人們提供較之傳統銀行更公平、更智慧、更具人性化的替代選擇。Starling Bank提供個人、商業、聯名、歐元/美元活期帳戶及兒童金融卡。Starling還透過其子公司Engine提供軟體即服務 (SaaS) 方案，使用其專有技術平台為自家銀行提供支援。Starling銀行總部位於倫敦，在南安普敦、曼徹斯特、都柏林和卡地夫均設有辦公室。

www.starlingbank.com/

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