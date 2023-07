Uniwersytet w Auckland wykorzystuje Rimini ONE™ do obsługi, ochrony i wydłużenia okresu eksploatacji zakupionej aplikacji Oracle oraz do zarządzania w tym zakresie

Rimini ONE™ enables University of Auckland to focus its IT workforce and budget toward planned migration to a next generation composable ERP platform designed to expand learning program capabilities. (Photo: Business Wire)

Rimini ONE™ enables University of Auckland to focus its IT workforce and budget toward planned migration to a next generation composable ERP platform designed to expand learning program capabilities. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że Uniwersytet w Auckland, największy ośrodek szkolnictwa wyższego w Nowej Zelandii, zwiększył gamę wykorzystywanych usług z portfolio Rimini Street o rozwiązania Rimini Support™ dla oprogramowania Oracle, Rimini Manage™ i Rimini Protect™, dołączając tym samym do grona ponad 100 klientów, którzy korzystają już z Rimini ONE™, kompleksowego, ujednoliconego i zintegrowanego rozwiązania z zakresu aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego dla firm. Ta strategiczna decyzja umożliwiła informatykom uniwersytetu koncentrację na zbliżającej się migracji oprogramowania ERP – transformacyjnym przedsięwzięciu, którego wieloetapowa realizacja ma potrwać 10 lat i ogromnie przyczynić się do zwiększenia komfortu użytkowania oprogramowania dla użytkowników końcowych oraz udoskonalenia jego funkcji dla coraz liczniejszego grona studentów i pracowników.

Inteligentna ścieżka z Rimini ONE

Pomimo specjalistycznej obsługi świadczonej już przez Rimini Street w zakresie podstawowej aplikacji Oracle uczelni Uniwersytet w Auckland postanowił przyjrzeć się swojej strategii w zakresie inicjatyw technologicznych w świetle napotykanych problemów związanych z zarządzaniem konkurującymi ze sobą aplikacjami przy zaangażowaniu bardzo niewielkiej liczby pracowników IT, a także kurczącej się puli wykwalifikowanych informatyków mających znajomość obecnych inwestycji uczelni w zakresie ERP. Po analizie kosztów oraz potrzeb pod względem zasobów uniwersytet zdecydował, że nie zaktualizuje swoich aplikacji Oracle z uwagi na niedostateczny zwrot z inwestycji. Zamiast tego uczelnia postanowiła przejść na plastyczną platformę ERP nowej generacji.

Jako zaufany dostawca wsparcia, posiadający dogłębną wiedzę na temat architektury technologicznej uczelni oraz mogący poszczycić się wieloletnią historią sukcesów, firma Rimini Street była pierwszym wyborem dostawcy usług zarządzanych, który miałby się podjąć codziennej obsługi systemu HR, aby informatycy uczelni mogli tym samym poświęcić swój czas i wysiłek na migrację ERP.

Rimini ONE nie tylko umożliwia przejście na nowy system, ale również wypracowanie proaktywnego i trwałego planu działania – powiedziała Jo Batchelor, kierowniczka ds. inżynierii produktu na Uniwersytecie w Auckland. – Możliwość współpracy z rzetelnym, zaufanym partnerem, jakim jest Rimini Street, jest naprawdę budująca i umożliwia nam podjęcie się skomplikowanej migracji ERP z większą pewnością i w oparciu o większe możliwości.

Rimini Protect przyczynia się do ochrony kluczowych danych oraz reputacji uczelni

Na podstawie analizy Rimini Street oraz jej rekomendacji w ramach inteligentnej ścieżki Smart Path™ uniwersytet dokonał wewnętrznego audytu swoich platform ERP, poznając zakres i ilość wymagających ochrony danych zawartych w systemie HR i systemie finansowym.

– Nasze rozwiązania z dziedziny HR, finansów oraz obsługi kampusu gromadzą ogromne ilości danych, które musimy bezwzględnie zabezpieczyć. Dodatkowa warstwa zabezpieczeń zapewniona przez Rimini Protect to rozwiązanie, z którego absolutnie nie możemy zrezygnować – powiedziała Batchelor.

– Rimini Street z dumą kontynuuje partnerstwo z Uniwersytetem w Auckland oraz świadczenie doskonałej obsługi na rzecz tej uczelni, umożliwiając jej pozytywne oddziaływanie na społeczność dzięki solidniejszym programom nauczania zapewniającym szereg korzyści kolejnemu pokoleniu profesjonalistów i członków społeczności w przystępnej cenie – powiedział Daniel Benad, globalny wiceprezes i dyrektor generalny w Rimini Street na region Australii, Nowej Zelandii i Oceanii.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.