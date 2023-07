The Modern Data Company et Thoughtworks forment une alliance stratégique pour accélérer les déploiements de maillage de données et les initiatives d'IA

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--The Modern Data Company, l'inventeur du premier système d'exploitation de données au monde, DataOS®, est ravi d'annoncer un partenariat stratégique avec le cabinet international de conseil technologique, Thoughtworks (NASDAQ : TWKS). Cette collaboration inédite a pour mission de repenser les opérations de données et accélérer l'adoption des produits de gestion des données, du maillage des données et d'initiatives d'IA sur un vaste ensemble de secteurs.

Tirant parti de sa riche expertise en stratégies de données, Thoughtworks a mené de nombreuses initiatives réussies de transformation des données. Le couplage de cette expérience avec la plateforme DataOS de The Modern Data Company, conçue pour rationaliser la création et la gestion des produits de données, les ingrédients fondamentaux pour le déploiement d'un maillage de données, constitue le fondement de ce partenariat. Cette alliance collaborative est destinée à libérer tout le potentiel des données organisationnelles, à être le fer de lance de l’innovation et à ouvrir la voie à des initiatives de modernisation des données.

« Le partenariat entre Modern et Thoughtworks marque une étape importante à mesure que nous transformons la façon dont les données sont déployées et appliquées dans l’ensemble d’une entreprise. Nous changeons la donne en passant des tableaux traditionnels à une approche basée sur les produits de gestion des données, et cette collaboration fait considérablement progresser notre vision commune. Chez The Modern Data Company, nous sommes convaincus que l’avenir réside dans la consultation et le traitement des données comme s'il s'agissait d'un produit. Cette approche novatrice permet une création et une gestion rapides et complètes des données, accélérant ainsi l’innovation et libérant tout leur potentiel », déclare Srujan Akula, CEO, The Modern Data Company. « En associant l’expertise approfondie de Thoughtworks dans les stratégies de données à notre plateforme innovante DataOS, nous nous positionnons favorablement pour apporter un changement transformateur dans la façon dont les entreprises tirent parti de leurs données. »

DataOS est une plateforme intégrée qui simplifie et raccourcit les cycles de développement de données. Elle procure aux équipes des outils complets pour construire, gérer, déployer et itérer facilement leurs produits de données, tout en assurant une compatibilité optimale avec l’infrastructure de données existante. DataOS permet aux entreprises d’utiliser sans discontinuité leurs actifs de données afin de maximiser la valeur dérivée.

« The Modern Data Company et Thoughtworks entrent en partenariat pour combiner le premier système d’exploitation de données au monde, DataOS de Modern, aux capacités d’ingénierie de données et d’IA de Thoughtworks pour vous aider à prospérer dans l’économie des données », explique John Spens, VP Data & AI Service Line, Thoughtworks. « Intensifiez les informations exploitables pour stimuler votre activité en fournissant de manière efficace des données transparentes, éprouvées et accessibles. »

Suivez l'évolution de ce partenariat stratégique. Pour plus d'informations sur The Modern Data Company et Thoughtworks, rendez-vous sur https://TheModernDataCompany.com et https://Thoughtworks.com.

À propos de The Modern Data Company

The Modern Data Company propose une gamme exhaustive de produits de gestion des données. Notre produit phare, DataOS®, est un système d'exploitation de données conçu pour mettre sur pied des produits complets de gestion des données et accélérer les déploiements de maillage de données de manière à ce que les entreprises deviennent véritablement axées sur les données et prêtes pour l'IA.

Rencontrez l'équipe de The Modern Data Company au CDOIQ 2023 (stand 29) à Cambridge, dans le Massachusetts, pour en savoir plus sur nos produits de gestion des données et nos déploiements de maillage de données.

À propos de Thoughtworks

Thoughtworks est un cabinet international de conseil technologique avec plus de 12 500 employés répartis dans 50 bureaux et 18 pays. Il intègre des services de stratégie, de conception et d’ingénierie logicielle pour des entreprises du Fortune 500, des digital natives et des digital scaleups dans des secteurs tels que l’automobile, le commerce de détail, les services financiers, les soins de santé et le secteur public. Fondé en 1993, Thoughtworks a son siège à Chicago.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.