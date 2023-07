Harrow erwirbt US-amerikanische und kanadische Vermarktungsrechte für VEVYE® (Cyclosporin-Augenlösung) 0,1 % von Novaliq

NASHVILLE, Tenn. & HEIDELBERG, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Harrow (Nasdaq: HROW), ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde, und die Novaliq GmbH, ein deutsches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf erstklassige Augenheilmittel spezialisiert hat, gaben heute eine Vereinbarung bekannt, nach der Harrow die US-amerikanischen und kanadischen Vermarktungsrechte für VEVYE® (Cyclosporin-Augenlösung) 0,1 % erwerben wird. VEVYE® ist ein patentiertes, nicht konserviertes, verschreibungspflichtiges Augenheilmittel, das auf der patentrechtlich geschützten wasserfreien EyeSol®-Technologie von Novaliq basiert. VEVYE ist das erste und einzige Produkt auf Cyclosporin-Basis, das für die Behandlung von Anzeichen und Symptomen des trockenen Auges (DED) indiziert ist. VEVYE wird in einer einzigartigen Menge von 10 Mikroliter pro Tropfen topisch verabreicht und ist für eine zweimal tägliche (BID) Dosierung vorgesehen. VEVYE wurde am 30. Mai 2023 von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassen.

Mark L. Baum, Chairman und Chief Executive Officer von Harrow, kommentierte die Transaktion wie folgt: „ Der Erwerb der US-amerikanischen und kanadischen Vermarktungsrechte an VEVYE zeigt unser Engagement in den stark unterversorgten Märkten für trockene Augen und Entzündungen der Augenoberfläche. Wir freuen uns besonders, VEVYE in unser Portfolio aufnehmen zu können, da wir der festen Überzeugung sind, dass der US-Markt für DED ein Produkt auf Cyclosporin-Basis benötigt, das allgemein gut verträglich ist, sowohl die Anzeichen als auch die Symptome von DED verbessert und, was besonders wichtig ist, die Zeit verkürzt, die Patienten benötigen, um Linderung bei dieser allzu häufigen und in vielen Fällen beeinträchtigenden Krankheit zu erfahren. VEVYE fühlt sich nicht nur besser im Auge an, sondern es wirkt auch anders, und wir glauben, dass es den zahlreichen ungedeckten Bedarf auf dem großen und wachsenden US-Markt für DED deckt. Wir freuen uns darauf, VEVYE noch in diesem Jahr in den USA verfügbar zu machen.“

„ Das ist eine gute Nachricht für Patienten mit trockenem Auge und für unsere Kollegen“, kommentierte Dr. Laura M. Periman, Direktorin der Abteilung für trockene Augen und klinische Forschung am Periman Eye Institute in Seattle, Washington. „ VEVYE, das in Kürze auf den Markt kommen soll, ist eine einzigartige Cyclosporin-Formulierung zur Behandlung der Anzeichen und Symptome von DED. Das schnelle Einsetzen und das Ausmaß der Verbesserung der Epithelschäden an der Augenoberfläche in Kombination mit der Verträglichkeit des nicht-wässrigen Vehikels sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zu den bestehenden Cyclosporin-Formulierungen. Diese Funktionen stellen einen spannenden Fortschritt bei der Erfüllung der medizinischen Bedürfnisse von Patienten mit trockenem Auge und Ärzten dar.“

„ Bei Patienten mit chronischen und symptomatischen trockenen Augenkrankheiten kann das Verträglichkeitsprofil des Medikaments entscheidend für die Compliance und den Behandlungserfolg sein“, sagte Dr. Paul Karpecki, Direktor der Abteilung für Hornhaut und äußere Erkrankungen am Kentucky Eye Institute und Associate Professor an der University of Pikeville, Kentucky College of Optometry. „ Die meisten Patienten fühlen sich nicht wohl mit Tropfen in ihren Augen, die Brennen oder Stechen verursachen. Als wasserfreies Arzneimittel benötigt VEVYE keine potenziell irritierenden Inhaltsstoffe wie Konservierungsmittel, Öle oder Tenside und hat in klinischen Studien eine hohe Patientenzufriedenheit gezeigt. Eine neue Behandlungsoption mit einem günstigen Komfort- und Verträglichkeitsprofil ist ein bedeutender Fortschritt für die Patienten mit trockenen Augen, insbesondere für diejenigen, die unter Brennen und Stechen bei topischen Augenmedikamenten leiden.“

Dr. Christian Roesky, Chief Executive Officer von Novaliq, erklärte: „ Wir freuen uns, mit Harrow, einem der am schnellsten wachsenden und dynamischsten pharmazeutischen Unternehmen für Augenheilkunde in den USA, zusammenzuarbeiten, um VEVYE auf dem US-amerikanischen und kanadischen Markt zu vermarkten. Harrow und sein Vertriebsteam haben eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Vermarktung neuer und klinisch wichtiger pharmazeutischer Produkte auf dem US-Markt und verfügen insbesondere über langjährige Erfahrung bei der erfolgreichen Vermarktung von Cyclosporin-basierten Formulierungen an US-Augenärzte. Das Novaliq-Team freut sich darauf, Harrow bei der Markteinführung von VEVYE zu unterstützen. VEVYE ist eine wirklich einzigartige und leistungsstarke neue Behandlungsoption für Augenärzte in den USA und die mehr als 16 Millionen Amerikaner, bei denen DED diagnostiziert wurde.“

Klinische Daten zu VEVYE

Die Sicherheit und Wirksamkeit von VEVYE (Entwicklungsname: CyclASol®) zur Behandlung von Erkrankungen des trockenen Auges wurden bei insgesamt 1.369 Patienten mit trockenen Augen untersucht, von denen 738 VEVYE erhielten.

Die Studie CYS-001 (NCT02113293) war die erste Studie am Menschen und wurde durchgeführt, um die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik (PK) bei gesunden Freiwilligen zu untersuchen. In dieser Studie erwies sich VEVYE als sicher, und es wurde keine systemische Exposition von Cyclosporin nach der okulären Verabreichung beobachtet.

Die Studie CYS-002 (NCT02617667, Wirta et al. 2019) zeigte, dass die mit VEVYE behandelten Patienten eine statistisch signifikante, frühe und klinisch bedeutsame Verbesserung des Schirmer-Tränen-Tests an Tag 29 im Vergleich zum Vehikel zeigten. Darüber hinaus zeigte VEVYE im Vergleich zu (i) Vehikel und (ii) Restasis® während des viermonatigen Behandlungszeitraums eine stärkere Verbesserung des Stainings auf der Hornhaut und der Bindehaut. Das vorteilhafte Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von VEVYE wurde bestätigt.

Die Studie CYS-003 (ESSENCE-1; NCT03292809, Sheppard et al. 2021) bestätigte die in CYS-002 beobachteten Effekte. Im Vergleich zum Vehikel war am Ende der Behandlung ein statistisch signifikanter höherer Prozentsatz der Patienten mit einem Anstieg von ≥10 mm gegenüber dem Ausgangswert im Schirmer-Tränen-Test am Tag 85 zu verzeichnen. Bemerkenswert ist, dass die Studie eine statistisch signifikante Verringerung der Gesamtwerte, der zentralen Fluoresceinwerte auf der Hornhaut und der Bindehautverfärbungen zugunsten von VEVYE zu allen Zeitpunkten zeigte und dass VEVYE den primären Endpunkt der Studie erreichte. 52,9 % der Patienten sprachen innerhalb von vier Wochen mit einer klinisch bedeutsamen Verbesserung von ≥3 Graden des gesamten Hornhaut-Staining an, was im Vergleich zum Vehikel signifikant höher war. Die Responder zeigten statistisch signifikante Verbesserungen bei einer Vielzahl von Symptomen im Vergleich zu Non-Respondern. VEVYE war während der dreimonatigen Behandlungsdauer sicher, gut verträglich und komfortabel.

Die Studie CYS-004 (ESSENCE-2; NCT04523129, Akpek et al. 2023) wurde als Replikation von CYS-003 konzipiert und erreichte den primären Endpunkt des Hornhaut-Staining. In dieser Studie sprachen 71,6 % der Patienten innerhalb von vier Wochen mit einer klinisch bedeutsamen Verbesserung von ≥3 Graden des gesamten Hornhaut-Staining an. Auch hier zeigten die Responder im Vergleich zu den Non-Respondern an Tag 29 statistisch signifikante Verbesserungen bei einer Vielzahl von Symptomen. Bei Probanden mit starkem zentralem Hornhaut-Staining zu Studienbeginn zeigte sich, dass VEVYE eine statistisch signifikante Verbesserung der Werte für verschwommenes Sehen im Vergleich zu den CYS-004-Studien bewirkte, wie in CYS-003 gezeigt wurde. Die Reaktionen auf den Schirmer-Tränen-Test mit einem Anstieg von ≥10 mm waren bei VEVYE im Vergleich zum Vehikel an Tag 29 statistisch signifikant höher. VEVYE war über die Dauer von einem Monat sicher, gut verträglich und komfortabel.

Die Studie CYS-005 (NCT04523142, Wirta et al. 2023) war eine offene Erweiterungsstudie von CYS-004. VEVYE hat sich bei der Langzeitanwendung über 12 Monate als sicher und gut verträglich erwiesen. Die Endpunkte für Anzeichen und Symptome verbesserten sich im Verlauf der Studie weiter, was eine anhaltende Wirksamkeit über 52 Wochen Therapie sowohl bei Anzeichen als auch bei Symptomen zeigt.

Wirta DL, Torkildsen GL, Moreira HR, Lonsdale JD, Ciolino JB, Jentsch G, Beckert M, Ousler GM, Steven P, Krösser S. A Clinical Phase II Study to Assess Efficacy, Safety, and Tolerability of Waterfree Cyclosporine Formulation for Treatment of Dry Eye Disease. Ophthalmology. 2019; 126:793-800 Sheppard JD, Wirta DL, McLaurin E, Boehmer BE, Ciolino CB, Meides AS, Schlüter T, Ousler GW, Usner D, Krösser S. A Water‑free 0.1% Cyclosporine A Solution for Treatment of Dry Eye Disease: Results of the Randomized Phase II/III ESSENCE Study. Cornea. 2021; 40:1290-1297 Akpek EK, Wirta DL, Downing JE, Tauber J, Sheppard JD, Ciolino JB, Meides AS, Krösser S: Efficacy and Safety of a Water-Free Topical Cyclosporine, 0.1%, Solution for the Treatment of Moderate to Severe Dry Eye Disease: The ESSENCE-2 Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmology. 2023; 141(5):459-466. Wirta DL, Krösser S, Long -Term Safety and Efficacy of a Water-Free Cyclosporine Ophthalmic Solution for the Treatment of Dry‑Eye Disease: ESSENCE-2-OLE study. ASCRS 2023 paper presentation.

Über VEVYE® (Cyclosporin-Augenlösung) 0,1 %

VEVYE (Cyclosporin-Augenlösung) 0,1 %, nicht konserviert, zur topischen Anwendung am Auge.

INDIKATIONEN UND VERWENDUNG

VEVYE ist für die Behandlung der Anzeichen und Symptome von trockenen Augen indiziert.

GEGENANZEIGEN

Keine.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Potenzial für Augenverletzungen und Kontamination. Um die Gefahr von Augenverletzungen und/oder Kontaminationen zu vermeiden, sollten Patienten die Spitze der Flasche nicht mit dem Auge oder anderen Oberflächen in Berührung bringen.

Verwendung mit Kontaktlinsen. VEVYE sollte nicht verabreicht werden, wenn Sie Kontaktlinsen tragen. Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, sollten diese vor der Verabreichung der Lösung entfernt werden. Die Linsen können 15 Minuten nach der Verabreichung von VEVYE ophthalmische Lösung wieder eingesetzt werden.

UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Erfahrung aus klinischen Studien. Da klinische Studien unter sehr unterschiedlichen Bedingungen durchgeführt werden, können die in den klinischen Studien eines Medikaments beobachteten Nebenwirkungsquoten nicht direkt mit den Quoten in den klinischen Studien eines anderen Medikaments verglichen werden und entsprechen möglicherweise nicht den in der Praxis beobachteten Quoten. In klinischen Studien mit 738 Probanden, die mindestens 1 Dosis VEVYE erhielten, waren die häufigsten Nebenwirkungen Reaktionen an der Instillationsstelle (8 %) und eine vorübergehende Verringerung der Sehschärfe (3 %).

VERWENDUNG IN BESONDEREN BEVÖLKERUNGSGRUPPEN

Schwangerschaft. Es gibt keine ausreichenden und gut kontrollierten Studien über die Verabreichung von VEVYE bei schwangeren Frauen, die Aufschluss über ein medikamentenbedingtes Risiko geben könnten.

Stillzeit. Bei der Verabreichung von VEVYE an eine stillende Frau ist Vorsicht geboten.

Weitere Informationen zu VEVYE® finden Sie in der vollständigen Verschreibungsinformation.

Über Novaliq

Novaliq ist ein privates biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung der ersten und besten Augentherapeutika auf der Grundlage von EyeSol®, der weltweit ersten wasserfreien Technologie, konzentriert. Die Novaliq GmbH hat ihren Hauptsitz in Heidelberg, Deutschland, und Novaliq Inc. hat ein Büro in Cambridge, MA, USA. Der langfristige Aktionär ist dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, ein aktiver Investor in Unternehmen der Lebens- und Gesundheitswissenschaften. Mehr auf novaliq.com.

Über Harrow

Harrow Health, Inc. (Nasdaq: HROW) ist ein führendes pharmazeutisches Unternehmen für die Augenheilkunde in den USA, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer verschreibungspflichtiger Augentherapien beschäftigt, die zugänglich und erschwinglich sind. Harrow besitzt die US-Vertriebsrechte für zehn von der FDA zugelassene pharmazeutische Markenprodukte für die Augenheilkunde. Harrow besitzt und betreibt außerdem ImprimisRx, ein führendes, auf Augenheilkunde spezialisiertes pharmazeutisches Compounding-Unternehmen in den USA, das auch als Versandapotheke für verschreibungspflichtige Medikamente in allen 50 Bundesstaaten zugelassen ist. Harrow hält nicht beherrschende Kapitalbeteiligungen an Surface Ophthalmics, Inc. und Melt Pharmaceuticals, Inc., Unternehmen, die als Tochtergesellschaften von Harrow begannen. Harrow besitzt außerdem Lizenzrechte an vier Medikamentenkandidaten im Spätstadium der Entwicklung, die von Surface und Melt entwickelt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Harrow

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten sind, können als solche „zukunftsgerichteten Aussagen“ betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse erheblich und nachteilig von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorhergesagten abweichen, gehören unter anderem Risiken in Bezug auf: Liquidität oder Betriebsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Geschäftsplan erfolgreich umzusetzen, unsere Produkte, Produktkandidaten und firmeneigenen Formulierungen rechtzeitig oder überhaupt zu entwickeln und zu vermarkten, zusätzliche Produkte zu identifizieren und zu erwerben, unseren Apothekenbetrieb zu verwalten, unsere Schulden zu bedienen, die für den Betrieb unseres Unternehmens erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen, qualifiziertes Personal zu rekrutieren und zu halten, ein mögliches Wachstum zu bewältigen und die Vorteile unserer früheren Akquisitionen und anderer Akquisitionen und Kooperationsvereinbarungen, die wir möglicherweise anstreben, erfolgreich zu realisieren; Wettbewerb mit Pharmaunternehmen, Outsourcing-Einrichtungen und Apotheken; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen, einschließlich Inflation und Herausforderungen in der Lieferkette; regulatorische und rechtliche Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserem Apothekenbetrieb und dem Apotheken- und Pharmageschäft im Allgemeinen; und das Interesse der Ärzte an und die Marktakzeptanz von unseren aktuellen und zukünftigen Rezepturen und Compounding-Apotheken im Allgemeinen. Diese und weitere Risiken und Unwägbarkeiten sind in den von Harrow bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereichten Unterlagen, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K und der Quartalsberichte auf Formular 10-Q, ausführlicher beschrieben. Diese Dokumente können kostenlos auf der Website der SEC unter sec.gov gelesen werden. Auf zukunftsgerichtete Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden, da sie nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Harrow nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um neuen Informationen, Ereignissen oder Umständen nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, Rechnung zu tragen, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.