Nest Seekers International espande la propria presenza in Italia e in Grecia e Croazia

ATENE, Grecia e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Nest Seekers International, la società immobiliare globale rinomata per il suo servizio impareggiabile nel settore degli immobili di lusso, delle nuove costruzioni, delle belle arti, degli yacht e dell'aviazione privata, annuncia con orgoglio la sua continua espansione in Italia e il suo debutto in Grecia e Croazia. L'espansione rafforza l'impegno di Nest Seekers a crescere nei mercati di lusso più importanti ed emergenti d'Europa.

Con la sua sede italiana a Milano, Nest Seekers estende ora il suo raggio d'azione ad alcune delle destinazioni più ambite d'Italia, come la Toscana, il Lago di Como, la Puglia e la pittoresca Costiera Amalfitana. Questa espansione sfrutta il crescente profilo dell'Italia come destinazione di lusso, grazie alla popolarità dei media e agli incentivi fiscali che attirano i miliardari stranieri lontano dai tradizionali paradisi fiscali.

"Il nuovo regime fiscale italiano è un'attrazione interessante per gli individui con un elevato patrimonio netto che cercano non solo uno stile di vita lussuoso, ma anche significativi vantaggi finanziari," ha dichiarato Stefano Zoccatelli, direttore dello sviluppo commerciale di Nest Seekers.

Oltre alla sua crescente presenza in Italia, Nest Seekers sta entrando anche nei fiorenti mercati immobiliari di lusso di Grecia e Croazia. Il mercato immobiliare di lusso greco ha recentemente registrato un anno da record, con transazioni notevoli sia nei mercati consolidati che in quelli in espansione. In Croazia, le città costiere come Dubrovnik continuano ad attirare gli investitori internazionali nonostante l'aumento dei prezzi degli immobili residenziali.

L'ufficio di Milano è guidato dagli esperti professionisti del settore immobiliare Luca e Sara Traverso, mentre Zoccatelli guida l'espansione dello studio in Grecia, Croazia e Capri.

"La nostra espansione in questi mercati è una risposta diretta all'aumento della domanda di proprietà di lusso", ha dichiarato Eddie Shapiro, fondatore, presidente e amministratore delegato di Nest Seekers International.

Per rafforzare ulteriormente la sua presenza, Nest Seekers sta anche sviluppando una nuova serie televisiva per presentare il mercato italiano, segnando un'altra innovazione nel settore immobiliare globale. L'azienda è rinomata per la sua serie di programmi immobiliari televisivi, tra cui "Million Dollar Listing" di Bravo, "Selling the Hamptons" di Max, "Million Dollar Beach House" di Netflix e "Crazy Rich Agents" della BBC.

"Siamo entusiasti di continuare l'espansione del marchio Nest Seekers in Italia", afferma Luca Traverso. "Stiamo cercando le menti più brillanti del settore immobiliare italiano per unirle al nostro studio, e possibilmente per far parte della nostra prossima serie televisiva".

Informazioni su Nest Seekers International:

Nest Seekers International è un'importante agenzia immobiliare globale che negli ultimi 20 anni ha stabilito lo standard per i servizi di lusso. Con uffici nei mercati più importanti di tutto il mondo, Nest Seekers si rivolge a clienti esigenti in cerca del massimo dei servizi immobiliari e di lifestyle di lusso. L'impegno incrollabile dell'azienda verso l'eccellenza l'ha resa un leader del settore e un marchio riconosciuto a livello mondiale. Con 1500 agenti e dipendenti in 35 uffici in tutto il mondo e un portafoglio impressionante di annunci per un valore di 7-8 miliardi di dollari in qualsiasi momento, Nest Seekers è nota per il suo approccio innovativo che rivoluziona il settore e per l'eccellente servizio ai clienti.

