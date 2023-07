Air Liquide et KBR vont offrir des solutions ammoniac et hydrogène bas-carbone utilisant la technologie ATR

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI), à travers son activité Ingénierie & Construction, va collaborer avec KBR pour proposer des solutions technologiques pour la production d’ammoniac bas carbone intégrant son procédé de reformage autothermique (ATR). Air Liquide est un leader mondial de la technologie ATR, une des solutions les plus adaptées pour la production à grande échelle d’hydrogène (H 2 ) bas carbone, qui est ensuite combiné avec de l’azote (N 2 ) pour produire de l’ammoniac (NH 3 ) bas carbone. Les solutions fournies avec KBR, le leader mondial des technologies de l’ammoniac, contribueront également au développement d’un marché global de l’hydrogène bas carbone dans la mesure où, transformé en ammoniac, l’hydrogène peut facilement être transporté sur de longues distances.

Air Liquide apportera son expertise unique et propriétaire de l’ATR et KBR sa maîtrise et son leadership mondial des technologies de l’ammoniac. Air Liquide a établi son leadership dans la technologie ATR utilisant l’oxygène au cours de près de sept décennies d’expérience. Depuis 1943, KBR a octroyé des licences, conçu ou construit plus de 250 usines d'ammoniac de base dans le monde entier. Les solutions d’Air Liquide et KBR peuvent atteindre une efficacité énergétique exceptionnelle et une fiabilité de premier ordre avec un procédé de production permettant de capter jusqu’à 99 % du CO 2 émis dans des installations industrielles hautement intégrées lorsqu’elles sont combinées avec une technologie de captage de carbone.

Le marché global de l’ammoniac a atteint près de 78 milliards de dollars américains en 2022 et devrait dépasser 129 milliards de dollars d’ici 2030 ; il est attendu en croissance annuelle moyenne de 6,5 % entre 2022 et 2030, selon Precedence Research1. Actuellement, l’ammoniac est principalement utilisé comme engrais dans l’agriculture.

A plus long terme, Air Liquide et KBR travailleront également ensemble pour contribuer au développement de l’hydrogène bas carbone en tant qu’élément clef de la transition énergétique. L’ammoniac peut facilement être transporté sur de longues distances et les infrastructures d’une chaîne globale d’approvisionnement existent déjà pour la production, le transport et l’utilisation d’ammoniac à grande échelle. Une fois transporté, l’ammoniac peut être à nouveau converti en hydrogène pour contribuer à la décarbonation de l’industrie et de la mobilité. En mars 2023, Air Liquide a annoncé la construction d’une unité pilote de craquage d’ammoniac de taille industrielle dans le port d’Anvers en Belgique. Doté d’une technologie innovante, cette unité rendra possible la conversion, avec une empreinte carbone optimisée, de l’ammoniac en hydrogène.

Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint du groupe Air Liquide, a déclaré : « Avec cette nouvelle offre, Air Liquide et KBR combinent leurs expertises reconnues pour proposer des solutions efficientes, fiables et compétitives de production d’ammoniac permettant au secteur d’engager sa transition bas carbone. Elles permettront aux clients de développer leur activité avec une empreinte carbone optimisée, tout en contribuant au développement d’un marché hydrogène global. En aidant les secteurs de l'industrie et de la mobilité à décarboner leurs produits et leurs activités, le Groupe s’engage en faveur du développement durable. Il s’agit d’un élément clef de notre plan stratégique ADVANCE, qui lie étroitement performances financière et extra-financière. »

« Nous sommes heureux de travailler avec Air Liquide pour élargir encore l’offre de KBR dans l’ammoniac bas carbone et œuvrer ainsi en faveur de la transition énergétique, » a déclaré Doug Kelly, KBR President, Technology. « Notre technologie différenciante de synthèse de l’ammoniac est plébiscitée depuis plusieurs décennies, avec des solutions complètes de production d’ammoniac bas carbone et renouvelable de grande capacité, supérieures à 10 000 millions de tonnes par jour. Le recours à la technologie ATR d’Air Liquide complètera encore notre offre ammoniac bas carbone alors que nous œuvrons à la promotion de solutions technologiques pour décarboner la société.”

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

1 https://www.precedenceresearch.com/ammonia-market