奧克蘭大學選用Rimini ONE™支援、管理、保護該校的Oracle應用程式資產，並延展其生命週期

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 是一家全球端對端企業軟體支援、產品和服務供應商，Oracle和SAP軟體支援服務的領導協力廠商，以及Salesforce和AWS的合作夥伴。該公司今天宣布紐西蘭規模最大的高等學府奧克蘭大學 (University of Auckland) 決定擴大使用Rimini Street服務產品組合，納入支援Oracle軟體的Rimini Support™、Rimini Manage™和Rimini Protect™，加入該公司已在使用Rimini ONE™的100多位客戶之列，享受這款專供企業應用程式、資料庫和技術軟體使用之端到端、統一和整合解決方案所帶來的便利。這項戰略性決策使該校的IT團隊可全力投入即將啟動的ERP遷移計劃——一項預計耗時10年、跨多個階段的轉型專案，預期可為該校人數不斷成長的學生和教職員工大幅提升終端使用者體驗和效能。

Rimini ONE使前進之路更加順暢

奧克蘭大學的核心Oracle應用程式過去一直得到Rimini Street的專業支援。然而，該校遇到了僅能以有限的IT員工管理競爭性應用程式的複雜課題；此外，熟悉目前所投資之ERP系統的專門工程師數量又不斷減少。有鑑於這種種因素，該校決定重新評估其科技發展路線戰略。結果，成本和資源需求分析顯示，為Oracle應用程式進行升級的投資報酬率不高，故而該校決定放棄升級計畫，轉為遷移到下一代複合型ERP平台。

身為業界信賴的支援供應商，Rimini Street憑藉對整個產業面的深入了解，和多年來有目共睹的成功往績，得以在該校遴選負責其人力資源系統日常營運託管服務提供商時脫穎而出，成為首選，從而使該校能夠重新分配IT團隊的時間，全力投入ERP遷移專案。

「Rimini ONE的貢獻不僅限於協助遷移到新系統的工作，還建立了一套主動性強、放眼長遠的發展路線，」奧克蘭大學產品工程主任Jo Batchelor說，「Rimini Street是個值得信賴的合作夥伴，為我們這趟複雜的ERP遷移之旅，增添更大的信心和能力。」

Rimini Protect守護重要資料和該校聲譽

奧克蘭大學內部根據Rimini Street的分析和Smart Path™的建議，對其ERP平台進行評估，了解其人力資源和財務系統中需要保護的資料範圍和數量。

「我們的人力資源、財務和校園解決方案中有大量必須確保其安全的資料。Rimini Protect 為我們提供額外的安全網，是我們必不可少的解決方案。」Batchelor說。

「Rimini Street很榮幸能夠延續與奧克蘭大學的合作關係，為之提供卓越的服務，使他們能夠提供更紮實的學習計劃。這些計劃以實惠的成本嘉惠下一代專業人士和社會成員，對社群發揮積極影響。」Rimini Street紐澳及大洋洲全球副總裁暨總經理Daniel Benade說。

請前來探索Rimini Street的全套產品組合，包括響應快速、可靠和有口皆碑的支援、託管服務、安全、整合、可觀測性、專業服務和Rimini ONE™外包解決方案，支援SAP、Oracle和Salesforce應用程式，以輔助競爭優勢、獲利性和成長。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 是一家羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務供應商，Oracle和SAP軟體支援服務的領導協力廠商，以及Salesforce和AWS的合作夥伴。該公司在全球推展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測和優化企業應用軟體、資料庫和技術軟體，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本，重新分配資源用於創新。如今，來自各行各業的5,100多家財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如需瞭解進一步詳情，請造訪http://www.riministreet.com，並透過 Twitter、Facebook和LinkedIn與Rimini Street聯絡。(IR-RMNI)

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可」 、「能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從運運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務的影響；為應對新冠疫情任何殘留影響及其對公司業務的經濟、營運和財務影響所採取的行動；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們智慧財產權的能力；法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年5月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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