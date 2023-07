Die Universität von Auckland nutzt Rimini ONE™, um ihre Investitionen in Oracle-Anwendungen zu unterstützen, zu verwalten, zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern

Rimini ONE™ enables University of Auckland to focus its IT workforce and budget toward planned migration to a next generation composable ERP platform designed to expand learning program capabilities. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, gab heute bekannt, dass die University of Auckland, Neuseelands größte Hochschuleinrichtung, ihr Dienstleistungsangebot um Rimini Support™ für Oracle-Software, Rimini Manage™ und Rimini Protect™ erweitert. Damit reiht sie sich in die über 100 Kunden ein, die Rimini ONE™ bereits nutzen. Bei diesem Produkt von Rimini Street handelt es sich um eine durchgängige und integrierte Lösung für Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware. Diese strategische Entscheidung hat es der Universität ermöglicht, den Fokus ihres IT-Teams auf die bevorstehende ERP-Migration zu richten – ein Transformationsprojekt, dessen Abschluss in mehreren Phasen voraussichtlich zehn Jahre dauern wird und das die Endbenutzererfahrung und die Möglichkeiten für die wachsende Zahl von Studenten und Mitarbeitern erheblich verbessern soll.

Rimini ONE eröffnet einen intelligenten Weg in die Zukunft

Die Oracle-Kernanwendung der Universität Auckland wurde bereits von Rimini Street fachkundig unterstützt. Allerdings waren die Komplexität, mit der die Universität konkurrierende Anwendungen mit einer sehr begrenzten Anzahl von IT-Mitarbeitern verwalten musste, sowie der schrumpfende Pool an qualifizierten Ingenieuren, die mit ihren aktuellen ERP-Investitionen vertraut waren, Auslöser für Entscheidung der Universität, ihre Technologie-Roadmap-Strategie zu überprüfen. Auf der Grundlage einer Kosten- und Ressourcenbedarfsanalyse verzichtete die Universität auf ein Upgrade ihrer Oracle-Anwendungen, da die ROI nicht ausreichend war. Stattdessen entschied sich die Universität für die Migration auf eine kompatible ERP-Plattform der nächsten Generation.

Als vertrauenswürdiger Support-Anbieter mit fundierten Kenntnissen ihrer Technologielandschaft und jahrelangem Erfolg war Rimini Street die erste Wahl der Universität bei der Auswahl eines Managed-Service-Anbieters, der den täglichen Betrieb ihres HR-Systems übernehmen sollte. So konnte die Universität die Zeit und den Fokus ihres IT-Teams auf das ERP-Migrationsprojekt verlegen.

„Der Wert von Rimini ONE liegt nicht nur darin, den Wechsel zu einem neuen System zu ermöglichen, sondern auch darin, einen proaktiven und dauerhaften Fahrplan zu erstellen“, so Jo Batchelor, Leiter der Produktentwicklung an der University of Auckland. „Es ist wirklich beruhigend, Rimini Street als echten und vertrauenswürdigen Partner zu haben, der uns auf unserem Weg durch diese komplexe ERP-Migration mehr Vertrauen verschafft und mehr Möglichkeiten bietet.“

Rimini Protect schützt kritische Daten und die Reputation der Universität

Auf der Grundlage der Analyse und der Smart Path™-Empfehlungen von Rimini Street führte die Universität ein internes Audit ihrer ERP-Plattformen durch und erfuhr so den Umfang und die Menge der Daten in ihren Personal- und Finanzsystemen, die sie schützen musste.

„Unsere HR-, Finanz- und Campus-Lösungen enthalten eine enorme Menge an Daten, die wir absolut sicher aufbewahren und schützen müssen. Das zusätzliche Sicherheitsniveau, das Rimini Protect uns bietet, führt zu einer Lösung, auf die wir nicht verzichten können“, erklärte Batchelor.

„Rimini Street ist stolz darauf, die Partnerschaft mit der University of Auckland fortzusetzen und hervorragende Leistungen für sie zu erbringen. Dadurch kann die Universität die Gemeinschaft mit fundierten Lernprogrammen positiv beeinflussen, die der nächsten Generation von Fachleuten und Mitgliedern der Gesellschaft zu erschwinglichen Kosten zugutekommen“, sagte Daniel Benad, Global Vice President und General Manager ANZ und Ozeanien bei Rimini Street.

Entdecken Sie das vollständige Portfolio von Rimini Street mit extrem reaktionsschnellen, vertrauenswürdigen und bewährten Dienstleistungen rund um Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Observability, technische Services sowie mit den Outsourcing-Lösungen von Rimini ONE™ für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen zur Förderung des Wettbewerbsvorteils, der Rentabilität und des Wachstums von Unternehmen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware an und versetzt seine Kunden damit in die Lage, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, ihre Kosten erheblich zu senken und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Heute setzen bereits über 5.100 Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus verschiedenen Branchen auf Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

