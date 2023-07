NHOA : Atlante déploie 87 bornes sur quatre aires du réseau VINCI Autoroutes

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dans le prolongement de ses engagements pour accompagner le développement des mobilités décarbonées, VINCI Autoroutes poursuit le déploiement continu de stations de recharge électrique sur son réseau. Quatre nouvelles stations de recharge ultra-rapide vont ainsi être déployées et gérées par l’opérateur Atlante sur les aires de Chavanon (A89, en Corrèze), Marguerittes Sud (A9, Gard), Meillac et Saint-Léger Ouest (A10, respectivement en Gironde et en Charente-Maritime).

Au total, ce sont 87 bornes de recharge ultra-rapides d’une puissance maximale de 150kW par point qui vont ainsi être déployées. Réparties sur ces quatre aires de services, les points de charge seront à la disposition des électromobilistes empruntant le réseau VINCI Autoroutes pour recharger jusqu’à 300 km d’autonomie en 20 minutes. Chaque station disposera également de bornes 50kW et de connecteurs CHAdeMO et type 2 afin de compléter le dispositif et de recharger tous les modèles de véhicules électriques actuellement en circulation.

Quatre nouvelles stations de recharge ultra-rapide au service des électromobilistes

VINCI Autoroutes poursuit la densification des stations de recharge électrique sur son réseau avec comme objectif de proposer aux utilisateurs du véhicule électrique plus de 1 700 points de charge d’ici la fin de l’année. Avec ces quatre nouvelles stations déployées et opérées par Atlante, société du Groupe NHOA, ce sont 87 points de charge qui viennent renforcer le réseau mis en place par VINCI Autoroutes :

- Chavanon, aire de services bidirectionnelle sur l’A89 au nord d’Ussel ;

- Marguerittes Sud, située au Nord de Nîmes sur l’A9, en direction d’Orange ;

- Meillac et Saint-Léger Ouest, sur l’A10 au nord de Bordeaux en direction de Paris.

Chaque station, équipée d’une ombrière, est dotée de 15 à 25 points de recharge ultra-rapide d’une puissance pouvant délivrer jusqu’à 150kW. Accessibles 24h/7j, elles accueillent également une borne de recharge universelle avec trois connecteurs (CCS, type 2 et CHAdeMO) :

- Chavanon : 25 bornes ultra-rapides et 5 connecteurs CHAdeMO et Type 2

- Saint-Léger Ouest : 24 bornes ultra-rapides et 5 connecteurs CHAdeMO et Type 2

- Marguerittes Sud : 23 bornes ultra-rapides et 5 connecteurs CHAdeMO et Type 2

- Meillac : 15 bornes ultra-rapides et 4 connecteurs CHAdeMO et Type 2

Tous proposent une électricité 100% issue de la filière renouvelable.

Ces nouvelles stations ont également été conçues pour limiter l’impact de leur construction sur l’environnement existant. Par exemple, les emplacements seront recouverts de pavés drainants pour limiter l’imperméabilisation des sols. En plus, un bilan carbone sera effectué par Atlante pour chaque projet.

Les possibilités de règlement sont multiples : par carte bancaire, ou encore avec l’un des pass référencés auprès de la plateforme d’itinérance GIREVE – leader en Europe – sous accord ; parmi eux, le pass Ulys Electric.

Atlante bénéficie pour le développement de ces stations du soutien financier du ministère de la Transition écologique via le plan de France Relance.

« Nous sommes particulièrement heureux et fiers d’avoir été choisis par VINCI Autoroutes au terme d’un appel d’offres très compétitif pour équiper ces quatre aires de repos. C’est une formidable opportunité de démontrer le savoir-faire d’Atlante. Nous espérons pouvoir continuer à approfondir ce partenariat, » a déclaré Jacques Galvani, CEO d’Atlante France.

« A travers ce partenariat, ce sont quatre nouvelles stations de recharge ultra-rapide qui viennent enrichir l’offre disponible sur le réseau VINCI Autoroutes » souligne Raphaël Ventre, Directeur Marketing et Services de VINCI Autoroutes. « Avec l’arrivée des stations de recharge d’Atlante, nous poursuivons le déploiement d’une offre de services de recharge ultra-rapide diversifiée et évolutive pour accompagner le développement de l’électromobilité sur la longue distance. »

Un réseau de stations de recharge toujours plus dense

Ces quatre nouvelles stations de recharge ultra-rapide illustrent l’engagement de VINCI Autoroutes d’accompagner activement la décarbonation des usagers de la route et notamment le développement de la mobilité électrique. En densifiant toujours plus le maillage de bornes de recharge présentes sur son réseau, VINCI Autoroutes souhaite apporter un service de qualité aux automobilistes ayant opté – ou souhaitant le faire – pour un véhicule électrique, y compris pour les trajets de moyenne et longue distance.

Le réseau de bornes de recharge est déployé en lien avec les acteurs spécialisés et les enseignes commerciales des aires. Avec 100% des aires de services équipées en cette fin de 1er semestre 2023, VINCI Autoroutes proposera un total de plus de 1 700 points de charge opérationnels à la fin de l’année. De nombreux déploiements supplémentaires sont d’ores et déjà prévus dans les prochains mois, notamment sur certaines des aires de repos des principaux axes du réseau VINCI Autoroutes.

