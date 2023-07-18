Andersen Global通过增强全球流动性能力强化其在英国的业务平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与领先的全球流动性公司Global Tax Network Ltd (GTN UK)签订合作协议，继续扩大其在英国的业务覆盖。

在过去的20多年里，GTN UK的专业团队为客户提供了全球流动性服务，包括为雇主和派遣员工提供咨询服务、税收政策制定、税务申报准备与合规、社会保障计划，以及国际薪酬咨询。

GTN UK联合创始人兼管理合伙人Richard Watts-Joyce表示：“客户一直是也将继续是我们的工作重心所在。通过与Andersen Global的合作，我们将与成员公司和伙伴公司紧密合作，为客户提供一整套综合跨境服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“GTN UK的丰富专长和我们共同的核心价值观预示着我们会与成员公司和伙伴公司建立协同工作关系。随着我们继续建设全球多学科服务模式，GTN UK的加入进一步巩固了我们在英国的业务覆盖。”

Andersen Global 是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC组建成立，目前在全球拥有超过14,000名专业人士，并通过成员公司和伙伴公司在400多个据点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。