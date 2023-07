Thermo Fisher Scientific est Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

VILLEBON-SUR-YVETTE, France--(BUSINESS WIRE)--Thermo Fisher Scientific Inc, leader mondial au service de la science, a annoncé aujourd'hui que la société a rejoint les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en tant que Supporteur Officiel, fournissant des instruments analytiques, des équipements de laboratoire et une expertise pour identifier l'usage abusif de substances et méthodes interdites par l'Agence mondiale antidopage (AMA) afin de contribuer à une compétition propre et de maintenir l'intégrité sportive lors du plus grand événement sportif au monde.

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une célébration mondiale qui rassemble le monde entier. C'est un honneur et un privilège pour Thermo Fisher Scientific de jouer un rôle dans un événement aussi incroyable que Paris 2024 », a déclaré Dan Shine, Senior Vice President et President, Analytical Instruments, chez Thermo Fisher Scientific. « Conformément à notre mission, qui consiste à permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr, nous sommes ravis d’apporter notre expertise en matière de chimie analytique et d’identification des substances interdites pour soutenir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en aidant à ce que chaque compétition soit propre et équitable pour tous les athlètes. »

Dans le cadre de son rôle de Supporteur Officiel, Thermo Fisher fournira de l'équipement de laboratoire nécessaire au stockage des échantillons prélevés lors des contrôles antidopage, ainsi que les instruments d'analyse des échantillons. Une gamme d'instruments de chromatographie et de spectrométrie de masse permettra au laboratoire français accrédité de détecter avec précision la présence de substances interdites et de leurs métabolites dans les échantillons prélevés lors des Jeux de Paris 2024.

« Ce partenariat avec Thermo Fisher sera déterminant pour assurer l’exemplarité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et pour garantir la sécurité et l’intégrité absolue des athlètes et des compétitions. Nous sommes ravis d’accueillir Thermo Fisher dans l’aventure, et nous savons pouvoir compter sur la grande expérience et le savoir-faire de cet expert de son domaine pour la promotion d’un sport plus propre et plus responsable ». Tony Estanguet, Président de Paris 2024

À propos de Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de dollars. Notre mission est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Que nos clients accélèrent la recherche en sciences de la vie, résolvent des problèmes analytiques complexes, augmentent la productivité de leurs laboratoires, améliorent la santé des patients grâce à des diagnostics ou au développement et à la fabrication de thérapies qui changent la vie, nous sommes là pour les aider. Notre équipe mondiale offre une combinaison inégalée de technologies innovantes, de facilité d'achat et de services pharmaceutiques par l'intermédiaire de nos marques leaders, notamment Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon et PPD. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.thermofisher.com.