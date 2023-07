Beckman Coulter et Fujirebio concluent un partenariat pour faciliter l'accès des patients aux tests sanguins de dépistage de la maladie d'Alzheimer

BREA, Californie et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Beckman Coulter Diagnostics, leader dans le domaine du diagnostic clinique, et Fujirebio, leader dans le domaine des marqueurs neurologiques et de la fabrication de diagnostics in vitro (DIV), ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat combinant leurs forces respectives en matière d'immunoessais pour soutenir le développement thérapeutique, les essais cliniques, le remboursement et l'adoption clinique de routine dans le domaine des maladies neurodégénératives.

Le poids des handicaps et des décès causés par les troubles neurologiques est de plus en plus reconnu comme un défi de santé publique mondial, et ce poids devrait augmenter au cours des prochaines décennies.i Actuellement, Alzheimer's Disease International estime que plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent avec une démence et que le nombre de personnes touchées devrait atteindre 139 millions d'ici 2050.ii Avec plus de 100 médicaments candidats modificateurs de la maladie en cours de développement, le pipeline de nouvelles thérapies n'a jamais été aussi robuste. L'approbation récente par la FDA de deux médicaments à base d'anticorps monoclonaux est une étape majeure dans l'amélioration de la santé des patients et le ralentissement de la progression de la maladie.

La prévalence croissante des maladies neurodégénératives et les progrès réalisés dans les traitements de fond de la maladie d'Alzheimer rendent le nouveau partenariat entre Beckman Coulter et Fujirebio d'autant plus important. Cette initiative commune s'appuie sur l'expertise de Fujirebio dans le développement de ses tests de biomarqueurs de haute qualité pour les maladies neurodégénératives, qui sont les premiers à être commercialisés, et dans la production de preuves cliniques pour favoriser l'adoption de ces tests par les cliniciens. Beckman Coulter met à disposition ses propres capacités de détection à haute sensibilité et une large base installée d'analyseurs d'immunoessais pour assurer une disponibilité mondiale et un soutien au développement de solutions de nouvelle génération plus précises. Pour compléter les solutions diagnostiques actuelles, qui reposent sur l'imagerie TEP ou la ponction lombaire pour les tests du liquide céphalo-rachidien, Fujirebio et Beckman Coulter ont l'intention de favoriser l'accès généralisé à des capacités de diagnostic sanguin adaptées aux patients, qui compléteront et accéléreront l'impact des traitements révolutionnaires de la maladie d'Alzheimer.

Julie Sawyer Montgomery, Présidente de Beckman Coulter Diagnostics et cadre du groupe Danaher Diagnostics, a déclaré : « En combinant les forces de Fujirebio, leader mondial de la découverte de biomarqueurs neurodégénératifs et du développement d'immunoessais, avec la portée mondiale et les capacités de haute sensibilité de la base installée d'immunoessais de Beckman Coulter, les patients, les neurologues et les médecins généralistes bénéficieront d'un accès inégalé à des tests neurodégénératifs de haute qualité dans le monde entier. Chez Beckman Coulter Diagnostics, nous sommes convaincus que l'accès aux tests sanguins est essentiel à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. »

« Cette collaboration avec Beckman Coulter contribuera à accélérer le déploiement de notre portefeuille de nouveaux biomarqueurs neurodégénératifs inédits auprès des laboratoires et des cliniciens du monde entier. En tant que premier fournisseur de tests immunologiques de pointe pour l'industrie du diagnostic, ce partenariat est une étape importante pour accélérer la transition de ces marqueurs de la recherche à l'utilisation clinique dans toutes les principales zones géographiques et pour apporter un niveau de soins plus élevé aux patients et à leurs familles dans la lutte contre cette maladie débilitante », a déclaré Goki Ishikawa, président-directeur général de Fujirebio Holdings, Inc.

Ce partenariat cherche à répondre aux besoins cliniques mondiaux non satisfaits en matière de diagnostic sanguin de la maladie d'Alzheimer en élargissant le menu des analyseurs d'immunoessais de la famille Access de Beckman Coulter grâce à la technologie d'analyse de Fujirebio. Les premiers efforts de développement d'essais se concentreront sur l'analyseur d'immunoessais DxI 9000 Access récemment introduit et sur la large base installée d'analyseurs d'immunoessais de la famille Access. L'analyseur DxI 9000 a démontré sa capacité à développer des tests de plus en plus sensibles et cliniquement pertinents, ce qui permet à la plateforme de répondre aux exigences des tests de demain, alors que les prestataires de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques s'attaquent à des maladies de plus en plus difficiles à traiter, comme la maladie d'Alzheimer.

Fujirebio a été la première société à obtenir un test de diagnostic in vitro (IVD) autorisé par la FDA pour l'évaluation de la pathologie β-amyloïde à partir du liquide céphalo-rachidien (LCR) de patients évalués pour la maladie d'Alzheimer. Fujirebio a développé une gamme complète de biomarqueurs neurodégénératifs sanguins à usage exclusif (RUO), notamment la β-amyloïde 1-42 , la β-amyloïde 1-40 , le phospho-Tau 181 , le neurofilament léger (NfL), l'ApoE4 et le Pan-ApoE. Fujirebio continue de développer et d'élargir son menu avec des biomarqueurs supplémentaires obtenus grâce à l'acquisition récente d'ADx NeuroSciences. La disponibilité de ces nouveaux biomarqueurs permet aux professionnels de la recherche clinique d'approfondir l'étude de l'utilité clinique dans l'évaluation de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurologiques. Fujirebio a l'intention de valider la performance clinique de l'utilisation des biomarqueurs neurodégénératifs dans le sang et de les soumettre au processus de réglementation IVD aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, avec un développement rapide sur l'importante base installée d'analyseurs de Beckman Coulter.

Fujirebio, qui faite partie de H.U. Group Holdings Inc., est un leader mondial dans le domaine des diagnostics in vitro (DIV) de haute qualité. La société cumule plus de 50 années d’expérience dans la conception, le développement, la production et la commercialisation à l’échelle mondiale de produits de DIV robustes.

Fujirebio a été la première société à développer et commercialiser des biomarqueurs CSF sous la marque Innogenetics, il y a plus de 25 ans. Fujirebio reste la seule société à avoir une gamme aussi complète de tests manuels et entièrement automatisés pour la maladie d’Alzheimer. Elle noue systématiquement des partenariats avec des organisations et des experts cliniques du monde entier pour développer de nouvelles voies pour des outils de diagnostic plus précoce, plus facile et plus complet des maladies neurodégénératives.

Leader mondial du diagnostic avancé, Beckman Coulter défend les conventions pour élever le rôle du laboratoire de diagnostic dans l'amélioration de la santé des patients depuis plus de 80 ans. Notre mission est de réimaginer sans relâche les soins de santé, un diagnostic à la fois - et nous le faisons en appliquant le pouvoir de la science, de la technologie et de la passion et de la créativité de nos équipes. Nos solutions de diagnostic sont utilisées dans le cadre de tests cliniques complexes et sont présentes dans les hôpitaux, les laboratoires de référence et les cabinets médicaux du monde entier. Notre raison d'être est de fournir des solutions de diagnostic plus intelligentes et plus rapides qui permettent de passer du présent au futur. Pour ce faire, nous accélérons les soins grâce à un menu clinique complet, à des technologies d'automatisation de laboratoire évolutives, à une informatique clinique perspicace et à des services de performance de laboratoire optimisés. Beckman Coulter fait partie de la famille Danaher Corporation (NYSE:DHR) d'entreprises mondiales de science et de technologie.

