Première au Moyen-Orient : TotalEnergies, Aramco et SABIC transforment de l’huile de pyrolyse issue de déchets plastiques pour produire des polymères certifiés circulaires

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), Aramco et SABIC ont réussi, pour la première fois dans l’histoire de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, à transformer une huile issue de déchets plastiques en polymères circulaires certifiés ISCC+. Cette huile de pyrolyse a été traitée à la raffinerie SATORP, codétenue par Aramco et TotalEnergies et située à Jubail (Arabie Saoudite). Elle a ensuite servi de charge à la société Petrokemya, filiale de SABIC, pour produire des polymères certifiés circulaires.

Ce projet vise à ouvrir la voie à la création d’une chaîne de valeur locale pour le recyclage chimique des plastiques et la production de polymères circulaires dans le royaume d’Arabie Saoudite. Le procédé permet de valoriser des plastiques non triés, qui se prêtent souvent mal au recyclage mécanique, et contribue ainsi à relever le défi lié à leur fin de vie.

Le projet a atteint son premier jalon avec l’obtention de la certification ISCC+, qui assure la transparence et la traçabilité des charges recyclées et des produits. Trois sites industriels ont participé aux opérations : la raffinerie SATORP, l’usine de fractionnement de GNL d’Aramco à Juaymah et le site de Petrokemya. Tous trois ont reçu la certification ISCC+ permettant la production de matériaux circulaires.

« Cette réussite illustre l’importance du secteur de la pétrochimie dans la création de nouveaux produits et solutions plus durables », a déclaré Mohammed Al-Qahtani, Président Aval d’Aramco. « Nous cherchons à créer des solutions circulaires pour les déchets plastiques tout en avançant vers notre ambition : réduire à zéro nos émissions nettes de gaz à effet de serre de scopes 1 et 2 pour tous nos assets opérés et détenus en propre à l’horizon 2050. En tirant parti des capacités inexploitées d’infrastructures existantes, nous voulons créer des procédés de production circulaires pouvant être développés à moindre coût. Aramco envisage de nombreuses façons d’exploiter les nouvelles technologies et les actifs existants pour soutenir le déploiement de produits circulaires, plus durables et à moindre empreinte carbone. »

« Ce projet de recyclage chimique traduit bien la volonté de TotalEnergies de contribuer concrètement à relever le défi de la fin de vie des plastiques », a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies. « Plusieurs autres projets d’économie circulaire sont à l’étude, qui tirent parti de l’expertise technique et de l’expérience de nos partenaires pour approfondir notre contribution au recyclage des plastiques. C’est un axe majeur qui doit permettre à notre Compagnie d’atteindre son objectif – produire 30 % de polymères circulaires à horizon 2030 – et sa stratégie : construire une Compagnie multi-énergies avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, ensemble avec la société. »

« SABIC, l’un des champions saoudiens de la chimie, soutient le plan Vision 2030, pour une croissance durable qui préserve l’environnement, l’énergie et le climat », a déclaré Sami Al-Osaimi, Vice-Président Exécutif Pétrochimie de SABIC. « Ce projet s’inscrit dans la droite ligne de notre engagement à déployer nos compétences en innovation et nos technologies avancées pour éviter l’enfouissement et l’incinération. Il atteste de la collaboration d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur de la pétrochimie pour surmonter les défis liés à l’amont et à l’aval des plastiques circulaires. SABIC a ainsi annoncé récemment se donner l’objectif d’atteindre un million de tonnes de solutions TRUCIRCLE™ d’ici à 2030, afin de fournir à ses clients des solutions plus durables. »

SABIC et TotalEnergies sont membres fondateurs de l’Alliance to End Plastic Waste (AEPW), organisation à but non lucratif qui vise à rassembler les connaissances, ressources et expériences pour relever les défis actuels de la gestion des déchets plastiques.

