Beckman Coulter e Fujirebio collaborano per promuovere l'accesso a test terapeutici ematici per l'Alzheimer orientati ai pazienti

BREA, Calif., e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Beckman Coulter Diagnostics, leader nella diagnostica clinica, e Fujirebio, importante produttore di marcatori neurologici e di diagnostica in vitro (IVD), oggi hanno annunciato una nuova collaborazione che combina le rispettive forze negli immunodosaggi a supporto dello sviluppo terapeutico, degli studi clinici, dei rimborsi sanitari e dell'adozione clinica di routine nel campo delle malattie neurodegenerative.

L'onere della disabilità e dei decessi causati dai disturbi neurologici, destinato ad aumentare nei prossimi decenni, viene sempre più considerato come una sfida globale per la sanità pubblica.i L'Alzheimer's Disease International stima che le persone colpite da demenza superino i 55 milioni, con una tendenza al rialzo fino a 139 milioni entro il 2050.ii Con oltre 100 candidati farmaci modificanti il decorso della patologia in fase di sviluppo, la pipeline delle nuove terapie non è mai stata tanto solida. La recente approvazione, da parte della FDA, di due trattamenti monoclonali basati su anticorpi rappresenta un'importante risultato nel miglioramento della salute dei pazienti e nel rallentamento del decorso del disturbo.

L'intersezione tra la crescente prevalenza di malattie neurodegenerative e i progressi nelle terapie modificanti il decorso della patologia per l'Alzheimer rende sempre più critica la nuova collaborazione tra Beckman Coulter e Fujirebio. Questo impegno congiunto si basa sulla competenza di Fujirebio nello sviluppo dei suoi innovativi saggi di biomarcatori di qualità elevata per le malattie neurodegenerative e nella generazione delle prove cliniche per promuovere l'adozione clinica. Beckman Coulter offre funzionalità proprietarie di rilevamento con sensibilità elevata e un'ampia base installata di analizzatori immunologici per promuovere la disponibilità globale e il supporto dello sviluppo di soluzioni avanzate e più accurate. Per integrare la diagnostica attuale, basata sull'imaging PET o sulla lombare per il test del liquido cerebrospinale, Fujirebio e Beckman Coulter intendono rafforzare l'accesso diffuso a capacità diagnostiche ematiche orientate ai pazienti in grado di integrare e accelerare l'impatto di innovative terapie per la malattia di Alzheimer.

Julie Sawyer Montgomery, presidente di Beckman Coulter Diagnostics e alto dirigente del gruppo diagnostico Danaher, ha commentato: "La combinazione tra i punti di forza di Fujirebio, leader mondiale nella scoperta dei biomarcatori neurodegenerativi e nello sviluppo di saggi di immunodosaggio, con la portata globale e la sensibilità elevata delle capacità offerte dalla base installata di soluzioni per l'immunodosaggio di Beckman Coulter si traduce in un'accessibilità senza paragoni a test neurodegenerativi di qualità elevata in tutto il mondo da parte di pazienti, neurologi e medici generici. Noi di Beckman Coulter Diagnostics riteniamo che l'accesso a test ematici sia critico nel trattamento dell'Alzheimer".

"Questa collaborazione con Beckman Coulter contribuirà ad accelerare l'implementazione del nostro portafoglio di innovativi biomarcatori neurodegenerativi per laboratori e medici di tutto il mondo. In qualità di principale fornitore di immunodosaggi all'avanguardia per l'industria diagnostica, questa partnership rappresenta un passo importante sia per velocizzare la transizione di questi marcatori, dalla ricerca all'uso clinico, in tutte le principali aree geografiche, sia per mettere a disposizione dei pazienti e delle loro famiglie uno standard di cura più elevato nella battaglia contro questa malattia debilitante", ha dichiarato Goki Ishikawa, presidente e CEO di Fujirebio Holdings, Inc.

Questa partnership risponde all'esigenza clinica globale insoddisfatta in materia di diagnosi ematica dell'Alzheimer grazie alla continua espansione della selezione di analizzatori immunologici della famiglia Access di Beckman Coulter, basati sulla tecnologia di analisi di Fujirebio. L'impegno iniziale per lo sviluppo di saggi si concentrerà sull'analizzatore immunologico Access DxI 9000, lanciato di recente, e sull'ampia base installata di analizzatori immunologici della famiglia Access. L'analizzatore DxI 9000 ha dimostrato la capacità di sviluppare saggi sempre più sensibili e clinicamente rilevanti, e consente alla piattaforma di mantenere il ritmo dei requisiti dei test futuri, con operatori sanitari e aziende farmaceutiche concentrati su patologie sempre più impegnative come l'Alzheimer.

Fujirebio è stata la prima azienda a ricevere dalla FDA l'autorizzazione per un test diagnostico in vitro (IVD) mirato alla valutazione della patologia β-amiloide basato sul liquido cerebrospinale (CSF) di pazienti monitorati per l'Alzheimer. Fujirebio ha sviluppato una serie completa di biomarcatori neurodegenerativi ematici a solo scopo di ricerca (RUO), tra cui β-amiloide 1-42 , β-amiloide 1-40 , fosfo-tau 181 , neurofilamento leggero (NfL), ApoE4 e Pan-ApoE. Fujirebio continua a sviluppare e a espandere il portafoglio con ulteriori biomarcatori frutto della recente acquisizione di ADx NeuroSciences. La disponibilità di questi nuovi biomarcatori consente ai professionisti della ricerca clinica di sperimentarne ulteriormente l'utilità clinica nella valutazione dell'Alzheimer o di altre patologie neurologiche. Fujirebio intende convalidare le performance cliniche dell'utilizzo di biomarcatori neurodegenerativi ematici e renderli disponibili tramite il processo normativo IVD negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, con il rapido sviluppo dell'ampia base installata di analizzatori di Beckman Coulter.

Fujirebio, una società di H.U. Group Holdings Inc., è un leader globale nei test diagnostici in vitro (IVD) di qualità elevata. Vanta oltre 50 anni di esperienza nell'ideazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di affidabili prodotti IVD a livello mondiale.

Fujirebio è stata la prima azienda a sviluppare e commercializzare biomarcatori CSF con il marchio Innogenetics, più di 25 anni fa, e si conferma come unica realtà con una linea così completa di saggi AD, manuali e totalmente automatizzati. L'azienda collabora a ciclo continuo con organizzazioni e professionisti clinici internazionali per sviluppare nuovi percorsi verso strumenti di diagnostica neurodegenerativa precoci, più facili e più completi.

Leader globale nella diagnostica avanzata, Beckman Coulter da oltre 80 anni sfida le convenzioni per innalzare il ruolo dei laboratori diagnostici nel miglioramento della salute dei pazienti. La nostra missione è Reinventare a ciclo continuo le cure sanitarie, una diagnosi alla volta, e questo applicando la potenza della scienza e della tecnologia e la passione e creatività dei nostri team. Le nostre soluzioni diagnostiche vengono utilizzate in test clinici complessi e sono diffuse negli ospedali, nei principali laboratori e negli studi medici internazionali. Operiamo per fornire soluzioni diagnostiche più intelligenti e veloci che spostano il limite dalle possibilità attuali verso le possibilità future, e questo velocizzando l'assistenza con un'ampia scelta clinica, con tecnologie scalabili di automazione di laboratorio, con l'informatica clinica basata su analisi approfondite e con l'ottimizzazione dei servizi per le performance dei laboratori. Beckman Coulter fa parte della famiglia di società scientifiche e tecnologiche globali Danaher Corporation (NYSE:DHR). Con l'azienda, che ha sede a Brea, Calif., collaborano oltre 11.000 addetti nei team globali.

