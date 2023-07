Beckman Coulter en Fujirebio sluiten een partnerschap om toegang tot patiëntvriendelijke testtherapieën voor de ziekte van Alzheimer op basis van bloedanalyses te ondersteunen

BREA, Calif. & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Beckman Coulter Diagnostics, leider op gebied van klinische diagnostiek, en Fujirebio, leider op gebied van neurologische markers en in-vitro diagnostiek (IVD), kondigden vandaag een nieuw partnerschap aan waarbij hun respectievelijke sterke punten op gebied van immunotesten wordt gecombineerd om therapeutische ontwikkeling, klinische proeven, vergoeding en routine klinische adoptie op gebied van neurodegeneratieve ziekten te ondersteunen.

De druk van de mindervaliditeit en overlijdens veroorzaakt door neurologische aandoeningen wordt meer en meer als een globale uitdaging van de openbare gezondheid erkend. Naar verwachting zal deze druk de komende decennia zelfs nog toenemen.i Momenteel schat Alzheimer’s Disease International dat er wereldwijd meer dan 55 miljoen mensen met dementie kampen. Het aantal mensen met deze aandoening zal naar verwachting tegen 2050 toenemen tot 139 miljoen.ii Met meer dan 100 mogelijke geneesmiddelen in ontwikkeling, bedoeld om ziektes te veranderen, was de pijplijn voor nieuwe therapeutische middelen nog nooit zo robuust. De recente goedkeuring door de FDA van twee monoklonale therapeutische middelen op basis van antilichamen is een grote mijlpaal om de gezondheid van patiënten te verbeteren en de vooruitgang van deze ziekte te vertragen.

De intersectie van de groeiende prevalentie van neurodegeneratieve ziektes en de vorderingen op gebied van ziekteveranderende therapieën voor de ziekte van Alzheimer, maakt het nieuwe partnerschap van Beckman Coulter en Fujirebio nog belangrijker. Deze gezamenlijke inspanning berust op Fujirebio’s expertise in het ontwikkelen van gloednieuwe biomarkertesten van hoogwaardige kwaliteit bedoeld voor neurodegeneratieve ziektes, en in het genereren van klinisch bewijs om klinische adoptie te bevorderen. Beckman Coulter staat in voor eigen, zeer gevoelige detectiecapaciteiten en een ruim geïnstalleerde basis analysers voor immunotesten om wereldwijde beschikbaarheid te bevorderen en ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van nauwkeurigere oplossingen van de nieuwste generatie. Om de huidige diagnostische oplossingen aan te vullen, die berusten op PET-imaging of op een ruggenmergpunctie om cerebraal ruggenmergvloeistof te testen, zijn Fujirebio en Beckman Coulter van plan om wijdverspreide toegang tot patiëntvriendelijke diagnosecapaciteiten op basis van bloedanalyse te versterken, die de impact van baanbrekende therapeutische middelen tegen de ziekte van Alzheimer zal aanvullen en versnellen.

Julie Sawyer Montgomery, voorzitter bij Beckman Coulter Diagnostics & Danaher Diagnostics Group Executive, gaf de volgende toelichting: “Het combineren van de sterke punten van Fujirebio, wereldleider op gebied van de ontdekking van neurodegeneratieve biomarkers en de ontwikkeling van immunotesten, met de internationale capaciteiten op het vlak van hoge gevoeligheid van de geïnstalleerde immunotestenbasis van Beckman Coulter, betekent dat patiënten, neurologen en huisartsen wereldwijd een ongekende toegang zullen hebben tot neurodegeneratieve testen van hoogwaardige kwaliteit. Bij Beckman Coulter Diagnostics zijn we ervan overtuigd dat toegang to op bloed gebaseerde testen van cruciaal belang is om de ziekte van Alzheimer aan te pakken.”

“Deze samenwerking met Beckman Coulter zal de ontwikkeling van onze portfolio nieuwe, innoverende neurodegeneratieve biomarkers voor laboratoria en artsen over de hele wereld in een stroomversnelling brengen. Als provider bij uitstek van geavanceerde immunotesten voor de diagnostieksector, is dit partnerschap een belangrijke stap om de overgang van deze markers van onderzoek naar klinisch gebruik in alle belangrijkste geografische zones te versnellen en om een hogere zorgstandaard te brengen voor patiënten en hun familie in de strijd tegen deze slopende ziekte,” zegt Goki Ishikawa, voorzitter en CEO bij Fujirebio Holdings, Inc.

Dit partnerschap is een antwoord op de onvoldane klinische behoefte aan een diagnose van de ziekte van Alzheimer op basis van bloed via een voortdurende menu-uitbreiding op Beckman Coulter’s toegangsgroep van analysers voor immunotesten gebaseerd op de testtechnologie van Fujirebio. De initiële inspanningen voor testontwikkelingen zullen zich toespitsen op de recent geïntrocudeerde DxI 9000 Access Immunoassay Analyzer en de wijdverspreid geïnstalleerde basis toegangsgroep analysers voor immunotesten. De DxI 9000 Analyzer bewees het vermogen om steeds gevoeliger en klinisch relevante testen te ontwikkelen, zodat het platform in staat is om aan de testvereisten van morgen te blijven beantwoorden, nu gezondheidszorgverleners en farmaceutische bedrijven zich op ziekten met een steeds grotere uitdaging richten, zoals de ziekte van Alzheimer.

Fujirebio was het eerste bedrijf dat een in-vitro diagnostetest (IVD) met FDA-goedkeuring verkreeg voor de beoordeling van β-amyloïde pathologie met gebruik van cerebrale ruggenmergvloeistof (CSF) van patiënten die op de ziekte van Alzheimer worden beoordeeld. Fujirebio heeft een volledig assortiment neurodegeneratieve RUP (research use only) biomarkers op basis van bloed ontwikkeld, met inbegrip van β-amyloïde 1-42 , β-amyloïde 1-40 , phospho-Tau 181 , neurofilament light (NfL), ApoE4 en Pan-ApoE. Fujirebio ontwikkelt en breidt ons menu verder uit met aanvullende biomarkers verkregen via de recente overname van ADx NeuroSciences. De beschikbaarheid van deze nieuwe biomarkers laat klinische onderzoeksprofessionals toe om het klinische nut bij de beoordeling van de ziekte van Alzheimer of condities van andere neurologische aandoeningen verder te onderzoeken. Fujirebio is van plan om de klinische prestaties van het gebruik van neurodegeneratieve biomarkers in bloed te valideren en ze via het regelgevende proces voor IVD in de V.S., Europa en Japan op de markt te brengen, met een snelle ontwikkeling op Beckman Coulter’s ruim geïnstalleerde basis analysers.

Over Fujirebio

Fujirebio, een onderdeel van H.U. Group Holdings Inc, is een wereldleider op het gebied van hoogwaardige in-vitro diagnostiek (IVD). Het heeft meer dan 50 jaar ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en wereldwijd op de markt brengen van robuuste IVD-producten.

Fujirebio was meer dan 25 jaar geleden het eerste bedrijf dat CSF-biomarkers ontwikkelde en op de markt bracht onder de merknaam Innogenetics. Fujirebio blijft het enige bedrijf met een dergelijk uitgebreid aanbod van handmatige en volledig geautomatiseerde AD-testen en werkt consequent samen met organisaties en klinische deskundigen over de hele wereld, om nieuwe trajecten te ontwikkelen voor vroegere, gemakkelijkere en volledigere neurodegeneratieve diagnostische instrumenten.

Meere info vindt u op www.fujirebio.com/neuro.

Over Beckman Coulter. Inc.

Als wereldleider in geavanceerde diagnostiek heeft Beckman Coulter de traditie al meer dan 80 jaar uitgedaagd om de rol te versterken van het diagnoselabo teneinde de gezondheid van patiënten te verbeteren te versterken. Onze missie bestaat erin om Gestaag de gezondheidszorg te hermodelleren, één diagnose tegelijk – en dat doen we door de kracht van wetenschap, technologie en de passie en creativiteit van onze teams toe te passen. Onze diagnostiekoplossingen worden gebruikt tijdens complexe klinische testen, en zijn te vinden in ziekenhuizen, referentielaboratoria en kantooromgevingen van artsen over de hele wereld. Het leveren van intelligentere, snellere diagnoseoplossingen die de naald laten bewegen van wat er nu is naar wat nog moet komen, is voor ons gewoon onze bestaansreden. Dit doen we door de zorgsector te laten versnellen met een uitgebreid klinisch menu, schaalbare labo-automatiseringstechnologieën en klinische informatica die inzichten biedt, en we optimaliseren de laboprestatieservices. Beckman Coulter maakt deel uit van de Danaher Corporation (NYSE:DHR) groep van internationale wetenschap- en technologiebedrijven. De hoofdzetel is gevestigd in Brea, Calif., en wereldwijd telt het bedrijf 11.000 teamleden.

Volg Beckman Coulter en verbind via LinkedIn, Twitter en Facebook

