Selina与Corona Global合作，鼓励消费者走向户外，重新与大自然建立联系

快速发展的生活方式和体验式酒店公司Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA)宣布，将与AB InBev旗下的全球品牌Corona在全球范围内开展合作，共同打造独特的旅行体验，帮助LDA+（超过法定饮酒年龄）宾客走向户外，重新与大自然建立联系。（照片：美国商业资讯）

快速发展的生活方式和体验式酒店公司Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA)宣布，将与AB InBev旗下的全球品牌Corona在全球范围内开展合作，共同打造独特的旅行体验，帮助LDA+（超过法定饮酒年龄）宾客走向户外，重新与大自然建立联系。（照片：美国商业资讯）

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Selina Hospitality PLC（简称“Selina”或“公司”）(NASDAQ: SLNA)是一家快速发展的生活方式和体验式酒店公司。公司今日宣布，将与AB InBev旗下的全球品牌Corona在全球范围内开展合作，共同打造独特的旅行体验，帮助LDA+（超过法定饮酒年龄）宾客走向户外，重新与大自然建立联系。双方的合作将于今年晚些时候在世界各地的Selina酒店启动，届时将通过点燃热情、清除压力、教育、音乐、艺术和各种活动来促进可持续发展。

AB InBev商业营销全球副总裁Thiago Zanettini表示：“我们很高兴能通过此次合作将我们的全球品牌Corona带给世界各地的更多人士。旅游是Corona品牌精神的一部分，我们将为Selina酒店带来独特的体验和活动，以此帮助更多的人享受户外活动，重新与大自然建立联系。”

Selina品牌与创意副总裁Ariel Levinsohn表示：“我们很高兴能与Corona合作，为宾客带来更多难忘的旅行体验。凭借卓越的品质和纯正服务，Corona在全球享有盛誉，必将缔造一次非凡的合作。我们期待早日看到双方携手取得的成果。”

此次合作仅在美国以外地区推出，并将分阶段进行。在第一阶段，合作的重点是在酒店环境中提高可持续发展意识并推广可持续发展实践。在第二阶段，Selina酒店将举办一系列联合品牌推广活动。这些活动将作为Corona日落节(Corona Sunsets Festival)的一部分，包括沙滩派对以及音乐和文化活动。入住Selina酒店的宾客还将获得独家体验和购买Corona产品的折扣，而Corona的粉丝们将有机会探索Selina独特的住宿和社区空间。

如需了解更多信息，请访问Selina网站。

关于Selina Hospitality PLC

Selina (NASDAQ: SLNA)是全世界发展最快的酒店公司之一，旨在满足千禧一代和Z世代旅行者的需求，将设计美轮美奂的住宿设施与共享空间、娱乐、健康和当地体验融为一体。Selina成立于2014年，专为当代游牧式旅行者定制，为宾客提供全球化的基础设施，让他们无拘无束地在国外旅行和工作。每一间Selina酒店都是与当地艺术家、创作者和时尚达人合作设计，为遍布24个国家/地区和六大洲的原有建筑注入新的活力，从繁华都市到偏远的海滩和丛林。如需了解更多信息，请访问Selina.com，或者在Twitter、Instagram、Facebook或YouTube上关注Selina。

关于Anheuser-Busch InBev (AB InBev)

Anheuser-Busch InBev (AB InBev)是一家位于比利时鲁汶的上市公司(Euronext: ABI)，在墨西哥(MEXBOL: ANB)和南非(JSE: ANH)证券交易所进行了二次上市，并在纽约证券交易所(NYSE: BUD)发行有美国存托凭证。作为一家公司，我们怀有远大梦想，希冀创造一个赢获更多喝彩的未来。我们一直在寻找新的方法来满足生活中各个时刻的需求，推动我们的行业向前发展并对世界产生富有意义的积极影响。我们致力于打造经久不衰的优秀品牌，使用品质最上乘的原料酿造口感最优异的啤酒。我们拥有500多个啤酒品牌，包括全球品牌Budweiser®、Corona®和Stella Artois®；跨国品牌Beck’s®、Hoegaarden®、Leffe®和Michelob ULTRA®；以及地方销量冠军如Aguila®、Antarctica®、Bud Light®、Brahma®、Cass®、Castle®、Castle Lite®、Cristal®、Harbin®、Jupiler®、Modelo Especial®、Quilmes®、Victoria®、Sedrin®和Skol®。我们的酿酒传统可追溯到600多年前，横跨各大洲并代代传承。从我们在欧洲的发源地——比利时鲁汶的Den Hoorn啤酒厂，到美国圣路易斯Anheuser & Co啤酒厂的开拓精神，到约翰内斯堡淘金热期间在南非创建的Castle啤酒厂，再到巴西的第一家啤酒厂Bohemia，不一而足。我们拥有多样性的地域覆盖，发达市场和发展中市场份额达至均衡，充分利用了全球近50个国家/地区约16.7万名同事的集体智慧。2022年，AB InBev报告营收为578亿美元（不包括合资企业和联营公司）。

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