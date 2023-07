Magnus Carlsen e Christian Pulisic falam sobre as semelhanças entre o futebol e o xadrez

Global Sports company PUMA brought together five-time World Chess Champion Magnus Carlsen and professional football player Christian Pulisic, as the two sport icons met on a football pitch to have a conversation about the differences and similarities between chess and football.

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A PUMA, empresa esportiva global, anunciou uma colaboração entre Magnus Carlsen, cinco vezes campeão mundial de xadrez, e Christian Pulisic, jogador de futebol profissional. Os dois ícones dos esportes se reuniram em um campo de futebol para conversar sobre as diferenças e semelhanças entre o xadrez e o futebol.

O que um jogador de futebol e um de xadrez podem ensinar um ao outro? A conversa entre Magnus e Christian só mostra que há muitas coisas relevantes para as duas disciplinas. "Sou um atacante que gosta de ser criativo e colocar os zagueiros na defensiva. Gosto de ser muito agressivo e direto ao gol, então esse é mesmo meu estilo", afirmou Pulisic. Ao jogar futebol ou xadrez, é importante evitar erros críticos, pensar de forma estratégica e tomar decisões rapidamente. "No xadrez, sou bastante universal, mas definitivamente me inclino a um jogo posicional ao invés de tático", afirmou Carlsen.

Descubra outras analogias e perspectivas que o Magnus Carlsen e o Christian Pulisic tiveram durante a conversa e a opinião deles sobre ter um tênis PUMA exclusivo no vídeo completo no canal oficial da PUMA no YouTube em: LINK.

Além disso, uma série de fotos relevantes da interação entre os dois pode ser encontrada AQUI.

Para o próximo passo no mundo do xadrez, a PUMA fechou uma parceria mais uma vez com a Chess.com e Christian Pulisic para lançar o bot de xadrez Christian Pulisic, um bot de IA criado em homenagem ao futebolista profissional e embaixador mundial da PUMA, Christian Pulisic. Em 13 de julho, os apaixonados pelo xadrez de todo o mundo terão a oportunidade de testar suas habilidades e jogar contra Pulisic. Os fãs podem se inscrever gratuitamente na Chess.com e jogar contra Christian Pulisic a partir de 13 de julho na página "Jogar vs Computador" ou em https://www.chess.com/play/computer?bot=christian-pulisic.

