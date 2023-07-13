Selina與Corona Global合作，鼓勵消費者走向戶外，重新與大自然建立連結

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Selina Hospitality PLC（簡稱Selina或「公司」）(NASDAQ: SLNA)是一家快速發展的生活方式和體驗式飯店公司。公司今日宣布，將與AB InBev旗下的全球品牌Corona在全球展開合作，共同打造獨特的旅行體驗，幫助LDA+（超過法定飲酒年齡）賓客走向戶外，重新與大自然建立連結。雙方的合作將於今年稍晚在世界各地的Selina飯店啟動，屆時將透過點燃熱情、消除壓力、教育、音樂、藝術和各種活動來促進永續發展。

AB InBev商業行銷全球副總裁Thiago Zanettini表示：「我們很高興能透過此次合作將我們的全球品牌Corona帶給世界各地的更多人士。旅遊是Corona品牌精神的一部分，我們將為Selina飯店帶來獨特的體驗和活動，以此幫助更多的人享受戶外活動，重新與大自然建立連結。」

Selina品牌與創意副總裁Ariel Levinsohn表示：「我們很高興能與Corona合作，為賓客帶來更多難忘的旅行體驗。憑藉卓越的品質和純正服務，Corona在全球享有盛譽，必將締造一次非凡的合作。我們期待早日看到雙方攜手取得的成果。」

此次合作僅在美國以外地區推出，並將分階段進行。在第一階段，合作的重點是在飯店環境中提高永續發展意識並推廣永續發展實務。在第二階段，Selina飯店將舉辦一系列聯合品牌推廣活動。這些活動將作為Corona日落節(Corona Sunsets Festival)的一部分，包括沙灘派對以及音樂和文化活動。入住Selina飯店的賓客還將獲得獨家體驗和購買Corona產品的折扣，而Corona的粉絲們將有機會探索Selina獨特的住宿和社區空間。

如需瞭解更多資訊，請造訪Selina網站。

關於Selina Hospitality PLC

Selina (NASDAQ: SLNA)是全世界發展最快的飯店公司之一，旨在滿足千禧一代和Z世代旅行者的需求，將設計精美的住宿設施與共享空間、娛樂、健康和當地體驗融為一體。Selina成立於2014年，專為當代遊牧式旅行者量身打造，為賓客提供全球化的基礎建設，讓他們無拘無束地在國外旅行和工作。每一間Selina飯店都是與當地藝術家、創作者和時尚達人合作設計，為遍佈24個國家/地區和六大洲的原有建築注入新的活力，從繁華都市到偏遠的海灘和叢林。如需瞭解更多資訊，請造訪Selina.com，或者在Twitter、Instagram、Facebook或YouTube上關注Selina。

關於Anheuser-Busch InBev (AB InBev)

Anheuser-Busch InBev (AB InBev)是一家位於比利時魯汶的上市公司(Euronext: ABI)，在墨西哥(MEXBOL: ANB)和南非(JSE: ANH)證券交易所進行了二次上市，並在紐約證券交易所(NYSE: BUD)發行有美國存託憑證。作為一家公司，我們懷有遠大夢想，希冀創造一個充滿歡樂的未來。我們一直在尋找新的方法來滿足生活中各個時刻的需求，推動我們的產業向前發展並對世界產生富有意義的積極影響。我們致力於打造經久不衰的優秀品牌，使用品質最上乘的原料釀造口感最優異的啤酒。我們擁有500多個啤酒品牌，包括全球品牌Budweiser®、Corona®和Stella Artois®；跨國品牌Beck’s®、Hoegaarden®、Leffe®和Michelob ULTRA®；以及地方銷售量冠軍如Aguila®、Antarctica®、Bud Light®、Brahma®、Cass®、Castle®、Castle Lite®、Cristal®、Harbin®、Jupiler®、Modelo Especial®、Quilmes®、Victoria®、Sedrin®和Skol®。我們的釀酒傳統可追溯到600多年前，橫跨各大洲並代代傳承。從我們在歐洲的發源地——比利時魯汶的Den Hoorn啤酒廠，到美國聖路易斯Anheuser & Co啤酒廠的開拓精神，到約翰尼斯堡淘金熱期間在南非創立的Castle啤酒廠，再到巴西的第一家啤酒廠Bohemia，不一而足。我們擁有多樣性的地域覆蓋，已開發市場和開發中市場版圖達至均衡，充分利用了全球近50個國家/地區約16.7萬名同事的集體智慧。2022年，AB InBev報告營收為578億美元（不包括合資企業和聯營公司）。

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