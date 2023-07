Selina faz parceria com Corona Global para inspirar pessoas a se desconectar e reconectar com a natureza

Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA), the fast-growing lifestyle and experiential hospitality company, announced it will partner globally with Corona, an AB InBev global brand, to create unique travel experiences and help LDA+ (over legal drinking age) guests disconnect and reconnect with nature. (Photo: Business Wire)

LONDRES (Inglaterra)--(BUSINESS WIRE)--A Selina Hospitality PLC ("Selina" ou a "Empresa"), (NASDAQ: SLNA), empresa de estilo de vida e hotelaria experiencial em rápido crescimento, anunciou hoje que está fazendo uma parceria mundial com a Corona, uma marca internacional da AB InBev, para criar experiências únicas de viagem e ajudar os hóspedes maiores de idade a se desconectar e reconectar com a natureza. A cooperação, prevista para ser iniciada ainda este ano nas propriedades da Selina no mundo inteiro, visa promover a sustentabilidade mediante ativações, limpezas, educação, música, arte e eventos.

"É empolgante poder levar a Corona a mais pessoas ao redor de mundo através desta parceria", disse Thiago Zanettini, Vice-Presidente Global de Marketing Comercial da AB InBev. "Viajar faz parte do DNA da marca, portanto, ao trazer experiências e ativações exclusivas aos hotéis da Selina, ajudaremos mais pessoas a aproveitar o ar livre e se reconectar com a natureza."

"Esta parceria com a Corona irá proporcionar experiências de viagem ainda mais inesquecíveis a nossos hóspedes", afirmou Ariel Levinsohn, Vice-Presidente de Marca e Criação da Selina. "A reputação mundial de qualidade e autenticidade da Corona faz com que esta cooperação seja algo grande e mal podemos esperar para ver o que conquistaremos juntos."

A parceria apenas será ativada fora dos EUA e o lançamento será realizado em etapas. Em um primeiro momento, a cooperação terá como centro a sensibilização e promoção de práticas de sustentabilidade em ambientes hoteleiros. Na segunda etapa, as propriedades da Selina irão sediar uma série de eventos e ativações de marca conjunta como parte do Corona Sunsets Festival, incluindo festas em praias, música e eventos culturais. Os hóspedes dos hotéis da Selina também terão acesso a experiências exclusivas e descontos em produtos da Corona, enquanto os fãs da Corona terão a oportunidade de explorar as acomodações e espaços comunitários exclusivos da Selina.

Para mais informação, acesse o site da Selina.

