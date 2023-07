ASDA s'associe à Avery Berkel et Hanshow pour améliorer le développement durable et l'expérience d'achat des supermarchés au Royaume-Uni

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--En partenariat avec Avery Berkel et Hanshow, ASDA a déployé un projet stratégique visant à créer au Royaume-Uni le premier magasin-test durable utilisant une technologie EEG (étiquette électronique de gondole) et des solutions numériques qui améliorent l’efficacité opérationnelle et l’expérience d’achat des clients. Ce partenariat a pour but de promouvoir des solutions de vrac rechargeables, en utilisant ses propres contenants, dans les supermarchés du Royaume-Uni, mettant ainsi l’accent sur le développement durable et l’expérience client. Avery Berkel et Hanshow ont collaboré pour mettre à profit leur expertise de vente au détail, la gestion opérationnelle grâce aux étiquettes électroniques de gondole et développer pour le magasin ASDA de Middleton une solution durable qui élimine le besoin d'étiquettes physiques et crée une solution zéro déchet.

Les solutions proposées par Avery Berkel et Hanshow permettent à ASDA de respecter son engagement en faveur du shopping zéro déchet grâce à sa solution « Apportez-votre-propre-contenant » et de promouvoir son programme « Refill Price Promise » (Promesse sur les prix des recharges) qui garantit des prix plus bas pour inciter les clients à faire leurs achats de manière plus durable. La technologie EEG réduit le coût et la durée des mises à jour manuelles, tout en permettant à ASDA de modifier en temps réel les prix et les promotions. Elle permet également aux clients de constater la différence de prix entre la version avec emballage et la version sans emballage d’un même produit. Ces solutions, qui encouragent les clients à faire leurs achats de manière durable, s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus vaste visant à rendre les zones de recharge chez ASDA plus efficaces et plus écologiques.

Non seulement la technologie EEG d’Avery Berkel et Hanshow rationalise l’administration et la gestion des changements en magasin, mais elle permet aussi d’effectuer les mises à jour des prix et des produits en temps réel et de maintenir ainsi les rayons à jour et conformes aux réglementations. Grâce à cette flexibilité d’ajustement des prix et des promotions, les détaillants peuvent répondre rapidement aux tendances du marché et aux demandes des consommateurs, tout en réduisant les coûts liés à la gestion des stocks d’étiquettes et de consommables. L’amélioration de la productivité et de l’efficacité ainsi obtenue permet aux employés de fournir un meilleur service au client.

L’une des caractéristiques essentielles des innovations technologiques EEG est la personnalisation, qui permet à ASDA et à d’autres détaillants d’intégrer aux étiquettes des polices de caractères, des images, des logos et des graphiques personnalisés. Les étiquettes sont ainsi alignées sur l’image de marque et créent une identité visuelle cohérente dans tous les magasins. Les codes-barres et les codes QR qui figurent sur l’écran facilitent le scannage, rationalisent les processus de paiement et améliorent l’efficacité opérationnelle.

Parfaitement intégrées, les composantes de la solution d’Avery Berkel et Hanshow offrent aux acheteurs une expérience de recharge enrichissante tout en favorisant le développement durable. Contrairement aux étiquettes imprimées standard pour gondoles et produits, cette solution complète de vrac rechargeable fournit des informations supplémentaires sur le produit, telles que des instructions de recharge, des détails sur les ingrédients, les allergènes et le stockage, ce qui promeut la durabilité dans les magasins ASDA.

En rendant les options durables plus accessibles et plus attrayantes pour les clients, Avery Berkel et Hanshow visent à révolutionner l’expérience d’achat. Simple et intuitive, l’interface client garantit que même les consommateurs peu familiers de cette technologie peuvent facilement l’utiliser. La collaboration entre ASDA, Avery Berkel et Hanshow a conduit à une solution complète qui non seulement profite au secteur de la vente au détail et à ses clients, mais fournit également une solution « verte » et encourage des pratiques de vente au détail et des habitudes d’achat plus respectueuses de l’environnement. À l’avenir, les consommateurs exigeront de plus en plus de faire leurs courses dans des commerce de détail durables. En innovant et en améliorant continuellement sa technologie d’étiquetage numérique, Hanshow s’engage à fournir des solutions de vente au détail durables pour répondre aux besoins changeants des clients et réduire l’impact environnemental.

À propos de Hanshow

