Selina s’associe à Corona Global pour encourager les consommateurs à se déconnecter et à se reconnecter à la nature

Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA), the fast-growing lifestyle and experiential hospitality company, announced it will partner globally with Corona, an AB InBev global brand, to create unique travel experiences and help LDA+ (over legal drinking age) guests disconnect and reconnect with nature. (Photo: Business Wire)

Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA), the fast-growing lifestyle and experiential hospitality company, announced it will partner globally with Corona, an AB InBev global brand, to create unique travel experiences and help LDA+ (over legal drinking age) guests disconnect and reconnect with nature. (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Selina Hospitality PLC (« Selina » ou « la société »), (NASDAQ: SLNA), la marque hôtelière à forte croissance, a annoncé un partenariat mondial avec Corona, une marque mondiale d’AB InBev, dans le but de créer des expériences de voyage exclusives et d’aider les voyageurs en âge de consommer de l’alcool à se déconnecter et à se reconnecter à la nature. La collaboration, qui devrait débuter dans le courant de l’année dans les établissements Selina de par le monde, favorisera la durabilité au moyen d’activations, d’actions de nettoyage, de mesures éducatives, de la musique, de l’art et d’événements.

« Nous avons hâte de faire découvrir notre marque Corona à un plus grand nombre de personnes à travers le monde grâce à ce partenariat », déclare Thiago Zanettini, vice-président mondial en charge du marketing commercial chez AB InBev. « Le voyage fait partie de l'ADN de Corona. En apportant des expériences et des activations uniques dans les hôtels Selina, nous aiderons donc plus de gens à profiter du plein air et à se reconnecter avec la nature. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Corona pour offrir à nos clients des expériences de voyage encore plus inoubliables », déclare Ariel Levinsohn, vice-président en charge de la marque et de la créativité chez Selina. « La réputation mondiale de Corona en matière de qualité et d'authenticité est la promesse d’une excellente collaboration, et nous sommes impatients de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

Le partenariat ne sera activé qu'en dehors des États-Unis et le déploiement se fera par étapes. Dans un premier temps, la collaboration se concentrera sur la sensibilisation et la promotion des pratiques de durabilité dans les environnements hôteliers. Dans un deuxième temps, les établissements Selina accueilleront une série d'événements et d'activités co-brandés dans le cadre du Corona Sunsets Festival, notamment des fêtes sur la plage, de la musique et des événements culturels. Les clients des établissements Selina auront également accès à des expériences exclusives et à des remises sur les produits Corona, tandis que les fans de Corona auront l'occasion d'explorer les hébergements uniques et les espaces communautaires de Selina.

Pour plus d'informations, consultez le site Internet de Selina.

À propos de Selina Hospitality PLC.

Selina (NASDAQ : SLNA) est l'une des marques hôtelières à la plus forte croissance dans le monde. Conçue pour répondre aux besoins des voyageurs de la génération Y et de la génération Z, elle associe un hébergement magnifique à une offre de coworking, de loisirs, de bien-être et d’expériences locales. Fondée en 2014 et conçue sur mesure pour le voyageur nomade d'aujourd'hui, Selina propose à ses clients une infrastructure mondiale pour voyager et travailler facilement à l'étranger. Chaque établissement Selina est conçu en partenariat avec des artistes, créateurs et influenceurs locaux, qui insufflent une nouvelle vie aux bâtiments existants dans 26 pays et sur six continents, des villes aux plages isolées et aux jungles. Pour en savoir plus, consultez Selina.com ou suivez Selina sur Twitter, Instagram, Facebook ou YouTube.

À propos d’Anheuser-Busch InBev (AB InBev)

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) est une société cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec une cotation secondaire à la Bourse du Mexique (MEXBOL : ANB) et à la Bourse d’Afrique du Sud (JSE : ANH) et une cotation d’American Depositary Receipts à la Bourse de New York (NYSE : BUD). Notre rêve en tant qu’entreprise est de créer un avenir avec plus de bons moments. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens de célébrer tous les moments de la vie, de faire progresser notre secteur d’activité et d’avoir une influence positive sur le monde. Nous avons à cœur de développer de grandes marques qui résistent à l’épreuve du temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients de la plus haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 500 marques de bières comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois® ; les marques multi-pays Beck’s®, Hoegaarden®, Leffe® et Michelob ULTRA® ; et des championnes locales telles que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® et Skol®. Notre héritage brassicole remonte à plus de 600 ans et traverse les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans la brasserie Den Hoorn à Leuven en Belgique, à l’esprit innovateur de la brasserie Anheuser & Co à St. Louis aux États-Unis, en passant par la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud lors de la ruée vers l’or à Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. Géographiquement diversifiés avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces collectives d’environ 167 000 collaborateurs basés dans près de 50 pays de par le monde. En 2022, le chiffre d’affaires déclaré d’AB InBev s’élevait à 57,8 milliards d’USD (hors joint-ventures et entités associées).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.