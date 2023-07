HCLTech vor Übernahme des deutschen Automobiltechnik-Dienstleistungsunternehmens ASAP Group

NOIDA, Indien und INGOLSTADT, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung für den Erwerb eines 100%igen Unternehmensanteils an der ASAP Group, einem Automobiltechnik-Dienstleistungsunternehmen, unterzeichnet hat. Die Transaktion unterliegt den aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im September 2023 abgeschlossen sein.

ASAP ist in Ingolstadt (Deutschland) ansässig und konzentriert sich auf zukunftsorientierte Automobiltechnologien in Bereichen, wie etwa autonomes Fahren, E-Mobilität und Konnektivität. ASAP bedient Top-Erstausrüster (OEM, Original Equipment Manufacturer) und Tier-1-Lieferanten in Deutschland. Das Dienstleistungsportfolio von ASAP umfasst Elektrik/Elektronik, Software, Beratungsdienste, Prüfdienste und Validierungen sowie Fahrzeugentwicklungen. ASAP beschäftigt über 1.600 Mitarbeiter an neun Standorten in Deutschland.

HCLTech ist ein weltweit führendes Unternehmen im Maschinenbau und im Bereich R&D-Services und kooperiert mit 63 von 100 der globalen Top-Spender im Bereich Forschung und Entwicklung . Die Akquisition wird die globale Führungsrolle von HCLTech bei Ingenieurdienstleistungen durch Stärkung seiner fortschrittlichen Technologiekompetenz im schnell wachsenden Automobil-Ingenieurdienstleistungssegment in Europa und anderen globalen Schlüsselmärkten verstärken.

„Das Kerngeschäftsfeld Engineering liegt im Zentrum der DNA von HCLTech und dadurch unterscheidet sich unser Dienstleistungsportfolio tatsächlich. ASAP verfügt über einige aufregende Fähigkeiten in der Automobiltechnik und wir teilen die Vision für künftige Mobilität. Diese Vereinbarung wird uns in die Lage versetzen, diese Fähigkeiten und Innovationen über unser globales Netzwerk zu skalieren”, so Hari Sadarahalli, Corporate Vice President, Engineering and R&D Services, HCLTech. „Diese Investition verstärkt darüber hinaus unser Engagement in Deutschland und somit in einem unserer Fokusmärkte. Wir werden weiterhin lokale Talente und das Innovationsökosystem fördern, um ihr Potenzial freizusetzen.”

„Wir sind äußerst erfreut, unsere Wachstumsreise an dem Zweck von HCLTech ausrichten zu können, die besten Technologien und Personen zusammenzubringen, um den Fortschritt für alle Stakeholder zu beschleunigen”, so Michael Neisen, CEO bei der ASAP Group. „Wir sind überzeugt, dass die Verbindung von HCLTech mit den Ingenieur- und Technologieleistungen von ASAP erstklassige Vorteile in der Automobilbranche rund um den Globus auslösen wird.”

