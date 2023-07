ASDA kooperiert mit Avery Berkel und Hanshow, um Nachhaltigkeit und Einkaufserlebnis in britischen Supermärkten zu verbessern

Avery Berkel and Hanshow's solutions installed in ASDA (Photo: Business Wire)

Avery Berkel and Hanshow's solutions installed in ASDA (Photo: Business Wire)

LONDON--(BUSINESS WIRE)--ASDA hat in Partnerschaft mit Avery Berkel und Hanshow ein strategisches Projekt gestartet, um ein erstes Nachhaltigkeits-Pilotgeschäft in Großbritannien einzurichten, das führende ESL-Technologie und digitale Einzelhandelslösungen einsetzt, um Geschäftsprozesse zu optimieren und das Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Nachfüll-Lösungen für den Einkauf in britischen Supermärkten zu fördern. Dabei liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit und Verbesserung des Kundenerlebnisses. Avery Berkel und Hanshow werden ihr gemeinsames Know-how in den Bereichen Einzelhandelswaagen, Waagenmanagement in Unternehmen und elektronische Regaletiketten (ESL) nutzen um eine nachhaltige Lösung für die Filiale in zu Middleton entwickeln, physische Etiketten überflüssig zu machen und eine abfallfreie Lösung für ASDA zu erstellen.

Die von Avery Berkel und Hanshow angebotenen Lösungen befähigen ASDA, seine Anstrengungen für abfallfreies Einkaufen mit der „Bring-Your-Own-Container“-Lösung sowie durch die Förderung seines „Refill Price Promise“-Programms umzusetzen, das den Kunden nachhaltiges Einkaufen durch niedrigere Preise bietet. Die ESL-Technologie reduziert die Kosten und den Zeitaufwand für manuelle Aktualisierungen und hilft ASDA, Preis- und Aktionsänderungen in Echtzeit vorzunehmen. Außerdem können Kunden die Preise von verpackten und unverpackten Versionen derselben Produkte vergleichen. Die Lösungen vereinfachen somit nachhaltiges Einkaufen und sind Teil der umfangreichen Anstrengungen, um die Nachfüllbereiche von ASDA effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

Die ESL-Technologie von Avery Berkel und Hanshow rationalisiert die Verwaltung von Änderungen in Ladengeschäften und erlaubt Preis- und Produktaktualisierungen in Echtzeit, damit die Regalpreise stets aktuell bleiben und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Diese hohe Flexibilität bei der Anpassung von Preisen und verkaufsfördernden Aktionen helfen den Einzelhändlern, schnell auf Markttrends und Kundenwünsche zu reagieren und gleichzeitig die mit der Lagerhaltung von Etiketten und Verbrauchsmaterial verbundenen Kosten zu vermeiden. Dank der höheren Produktivität und Effizienz können die Mitarbeiter ihre gewonnene Arbeitszeit für die Verbesserung des Kundenservice verwenden.

Die Adaptivität ist ein weiteres wichtiges Merkmal der innovativen ESL-Technologie, die ASDA und andere Einzelhändler dabei unterstützt, kundenspezifische Schriftarten, Bilder, Logos und Grafiken in die Etiketten zu integrieren. Dies erleichtert die Markenausrichtung und schafft eine einheitliche visuelle Identität in allen Filialen. Die auf dem Bildschirm angezeigten Barcodes und QR-Codes ermöglichen ein unkompliziertes Scannen, wodurch die Zahlung an der Kasse vereinfacht, und die betriebliche Effizienz erhöht wird.

Alle Komponenten der Lösung von Avery Berkel und Hanshow sind nahtlos integriert, um ein angenehmes Kundenerlebnis beim Nachfüllen zu schaffen und zugleich die Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen gedruckten Regal- und Produktetiketten bietet die Nachfüll-Lösung zusätzliche Produktinformationen wie Nachfüll-Hinweise, Inhaltsstoffe, Allergene oder Angaben zur Lagerung und fördert so die Nachhaltigkeit in den ASDA-Filialen.

Avery Berkel und Hanshow haben sich dem gemeinsamen Ziel verschrieben, ein völlig neuartiges Einkaufserlebnis zu entwickeln, das nachhaltige Entscheidungen für die Kunden erschwinglicher und attraktiver macht. Die einfach und intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche gewährleistet, dass auch Kunden, die mit dieser Technologie noch nicht vertraut sind, problemlos navigieren und teilnehmen können. Die Kooperation von ASDA, Avery Berkel und Hanshow mündet in einer Gesamtlösung, von der die Einzelhandelsunternehmen und deren Kunden profitieren und welche zugleich die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele durch die Anregung von umweltfreundlicheren Praktiken und Einkaufsgewohnheiten unterstützt. Die Verbrauchernachfrage nach nachhaltigem Einzelhandel wird in Zukunft weiter steigen. Hanshow stellt nachhaltige Einzelhandelslösungen bereit, indem es seine digitale Etikettierungstechnologie kontinuierlich erneuert und verbessert, um den steigenden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden und die Umweltbelastung zu verringern.

Über Hanshow

Hanshow ist globaler Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden aus aller Welt eine Reihe von erstklassigen kundenspezifischen IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen an, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Lösungen von Hanshow werden in zahlreichen Ladengeschäften in mehr als 50 Ländern eingesetzt und unterstützen Einzelhandelsunternehmen bei der Optimierung von Betriebsprozessen und Preisbildungsstrategien und der Bereitstellung personalisierter Angebote für die Verbraucher. Weitere Informationen: www.hanshow.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.