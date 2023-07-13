Magnus Carlsen和Christian Pulisic談論足球和西洋棋的相似之處

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 跨國運動集團PUMA宣布將與五次獲世界冠軍頭銜的西洋棋大師Magnus Carlsen以及職業足球運動員Christian Pulisic展開合作。兩位體育界的偶像人物齊聚足球場，討論西洋棋和足球之間的異同。

足球運動員和棋手之間將擦出怎樣的火花？從Magnus Carlsen和Christian Pulisic對話中不難看出，這兩項運動之間有著頗多共通之處。Pulisic表示：「我是一名進攻型球員，喜歡發揮創意，讓防守一方陷入困境。我樂於積極進取並直接實現目標，這就是我的風格。」無論是踢球或是下棋，避免嚴重錯誤、進行策略性思考并快速做出決斷至關重要。Carlsen說道：「在西洋棋上，我並不局限於一定之規，但確實更重位置，而非戰術。」

造訪PUMA的官方YouTube頻道，觀看完整影片，了解Magnus Carlsen和Christian Pulisic在對話中的更多切磋和見解，以及帶有他們特別簽名的PUMA運動鞋：LINK。

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接下來，PUMA將進一步涉足西洋棋領域，與Chess.com和Christian Pulisic再次合作，推出Christian Pulisic西洋棋機器人——這是一款以職業足球運動員兼PUMA全球大使Christian Pulisic為模型的人工智慧機器人。在7月13日 ，來自世界各地的西洋棋愛好者將有機會一展身手，與Pulisic進行對弈。粉絲們可在Chess.com上免費註冊，即可從7月13日 起，在該網站的「Play Computer」頁面或點選https://www.chess.com/play/computer?bot=christian-pulisic，與Christian Pulisic一決勝負。

PUMA

PUMA是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司產品遠銷120多個國家和地區，全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

Chess.com

Chess.com是全球領先的線上西洋棋平台，成立於2005年，致力於發展西洋棋運動並幫助世界各地的西洋棋玩家享受下棋的樂趣。Chess.com是西洋棋遊戲和其他西洋棋相關服務的領先供應商，其中包括活躍的論壇和社群網路、新聞餵送、西洋棋學院、教練平台、戰術和解謎、直播聯賽、獨立的兒童網站（http://chesskid.com）以及ChessTV。2023年5月，Chess.com的全球會員人數超過1.4億。2023年6月，Chess.com被《時代》雜誌評為100家最具影響力的公司之一。

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