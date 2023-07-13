Magnus Carlsen和Christian Pulisic谈论足球和国际象棋的相似之处

跨国运动集团PUMA邀请五次获世界冠军头衔的国际象棋大师Magnus Carlsen与职业足球运动员Christian Pulisic这两位体育界的偶像人物齐聚足球场，讨论国际象棋和足球之间的异同。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 跨国运动集团PUMA宣布将与五次获世界冠军头衔的国际象棋大师Magnus Carlsen以及职业足球运动员Christian Pulisic展开合作。两位体育界的偶像人物齐聚足球场，讨论国际象棋和足球之间的异同。

足球运动员和棋手之间将擦出怎样的火花？从Magnus Carlsen和Christian Pulisic对话中不难看出，这两项运动之间有着颇多共通之处。Pulisic表示：“我是一名进攻型球员，喜欢发挥创意，让防守一方陷入困境。我乐于积极进取并直接实现目标，这就是我的风格。”无论是踢球或是下棋，避免严重错误、进行战略性思考并快速做出决策至关重要。Carlsen说道：“在国际象棋上，我并不局限于一定之规，但确实更重位置，而非战术。”

访问PUMA的官方YouTube频道，观看完整视频，了解Magnus Carlsen和Christian Pulisic在对话中的更多切磋和见解，以及带有他们特别签名的PUMA运动鞋：LINK。

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接下来，PUMA将进一步涉足国际象棋领域，与Chess.com和Christian Pulisic再次合作，推出Christian Pulisic国际象棋机器人——这是一款以职业足球运动员兼PUMA全球大使Christian Pulisic为模型的人工智能机器人。在7月13日 ，来自世界各地的国际象棋爱好者将有机会一展身手，与Pulisic进行对弈。粉丝们可在Chess.com上免费注册，即可从7月13日 起，在该网站的“Play Computer”页面或点击https://www.chess.com/play/computer?bot=christian-pulisic，与Christian Pulisic一决胜负。

PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

Chess.com

Chess.com是全球领先的线上国际象棋平台，成立于2005年，致力于发展国际象棋运动并帮助世界各地的国际象棋玩家享受下棋的乐趣。Chess.com是国际象棋游戏和其他国际象棋相关服务的领先供应商，其中包括活跃的论坛和社交网络、新闻推送、国际象棋学院、教练平台、战术和解谜、直播联赛、独立的儿童网站（http://chesskid.com）以及ChessTV。2023年5月，Chess.com的全球会员人数超过1.4亿。2023年6月，Chess.com被《时代》杂志评为100家最具影响力的公司之一。

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