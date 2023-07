Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA), the fast-growing lifestyle and experiential hospitality company, announced it will partner globally with Corona, an AB InBev global brand, to create unique travel experiences and help LDA+ (over legal drinking age) guests disconnect and reconnect with nature. (Photo: Business Wire)

Selina Hospitality PLC (NASDAQ: SLNA), the fast-growing lifestyle and experiential hospitality company, announced it will partner globally with Corona, an AB InBev global brand, to create unique travel experiences and help LDA+ (over legal drinking age) guests disconnect and reconnect with nature. (Photo: Business Wire)

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Selina Hospitality PLC ("Selina" of het “Bedrijf”), (NASDAQ: SLNA), het snel groeiende bedrijf voor levensstijl en ervaringsgerichte gastvrijheid, aan dat het wereldwijd een partnerschap sluit met Corona, een internationaal merk van AB InBev, om unieke reiservaringen tot stand te brengen en LDA+ gasten (mensen die ouder zijn dan de wettelijke toegestane minimumleeftijd voor alcoholconsumptie) te helpen even los te komen en opnieuw met de natuur in contact te treden. De samenwerking, die later dit jaar in eigendommen van Selina over de hele wereld van start moet gaan, zal duurzaamheid promoten via activeringen, clean-ups, opvoeding, muziek, kunst en evenementen.

“We zijn bijzonder tevreden om ons internationale merk Corona via dit partnerschap wereldwijd aan meer mensen te kunnen voorstellen,” zegt Thiago Zanettini, internationale vicevoorzitter commerciële marketing bij AB InBev.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.