Magnus Carlsen et Christian Pulisic parlent des similitudes entre le football et les échecs

Global Sports company PUMA brought together five-time World Chess Champion Magnus Carlsen and professional football player Christian Pulisic, as the two sport icons met on a football pitch to have a conversation about the differences and similarities between chess and football. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--PUMA, l'entreprise sportive mondiale, annonce la collaboration entre le quintuple champion du monde d'échecs Magnus Carlsen et le joueur de football professionnel Christian Pulisic. Les deux icônes du sport se sont rencontrées sur un terrain de football pour discuter des différences et des similitudes entre les échecs et le football.

Qu'est-ce qu'un footballeur et un joueur d'échecs peuvent s'apprendre mutuellement ? Si la conversation entre Magnus et Christian a démontré quelque chose, c'est qu'il existe de nombreux éléments pertinents pour les deux disciplines. "Je suis un joueur offensif et j'aime être créatif et mettre les défenseurs sur leurs gardes. J'aime être très agressif et viser des buts, c'est vraiment mon style", a déclaré Pulisic. Au football comme aux échecs, il est important d'éviter les erreurs critiques, de penser stratégiquement et de prendre des décisions rapidement. "Aux échecs, je suis assez universel, mais je penche plus vers le jeu de position que vers le jeu tactique", a expliqué Carlsen.

Pour découvrir les autres analogies et idées que Magnus Carlsen et Christian Pulisic ont formulées au cours de leur conversation et ce que signifie pour eux le fait d'avoir des chaussures PUMA exclusives, regardez la vidéo complète sur la chaîne YouTube officielle de PUMA à l'adresse suivante : LIEN.

De plus, une série de photos est disponible ICI.

PUMA a fait un pas de plus dans le monde des échecs et s'est à nouveau associé à Chess.com et Christian Pulisic pour le lancement d'un robot d'échecs Christian Pulisic. Il s'agit d'un robot IA inspiré par le joueur de football professionnel et ambassadeur mondial de PUMA, Christian Pulisic. Le 13 juillet, les amateurs d'échecs du monde entier auront la possibilité de tester leurs compétences et de jouer une partie contre Pulisic. Les fans peuvent s'inscrire gratuitement sur Chess.com et jouer contre Christian Pulisic à partir du 13 juillet sur la page « Play Computer » du site, ou sur https://www.chess.com/play/computer?bot=christian-pulisic.

PUMA

PUMA est une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d'intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Chess.com

Chess.com est la première plateforme mondiale de jeu d'échecs en ligne. Fondée en 2005, elle se consacre au développement du jeu d'échecs et aide les joueurs d'échecs du monde entier à apprécier ce jeu. Chess.com est le principal fournisseur de jeux d'échecs et d'autres services liés aux échecs, notamment un forum et un réseau social très fréquentés, un flux d'actualités, une académie d'échecs, une plateforme d'entraînement, des tactiques et des puzzles, des tournois en direct, un site Web distinct pour les enfants (http://chesskid.com) et ChessTV. En mai 2023, le nombre de membres de Chess.com dépassait les 140 millions dans le monde. En juin 2023, Chess.com a été désigné comme l'une des 100 entreprises les plus influentes par TIME.

