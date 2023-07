Quectel s'associe à Finite State pour renforcer la sécurité de ses modules sans fil

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Quectel, fournisseur mondial de solutions d’IdO, s’associe à Finite State, chef de file de la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement logicielle pour entreprise, afin de renforcer la sécurité de ses modules grâce à des tests de sécurité rigoureux, une meilleure visibilité de la chaîne d'approvisionnement logicielle et une gestion complète des risques logiciels.

Quectel déclare avoir initié son partenariat avec Finite State pour répondre à l'évolution rapide de l'environnement réglementaire et au besoin d'informations solides et vérifiables en matière de pratiques de développement de logiciels sécurisés et pour rassurer ses clients.

Ce partenariat stratégique entre Finite State et Quectel ne représente qu’un aspect essentiel d'une initiative plus vaste qui vise à garantir la conformité et la sécurité de la suite de produits de Quectel, en privilégiant la transparence, la conformité réglementaires et un dévouement sans faille au maintien de normes de sécurité à la pointe de l'industrie.

Le programme vise trois objectifs :

Des tests de sécurité complets des principaux dispositifs de Quectel, en utilisant des méthodes automatisées et manuelles qui permettront d’identifier et de corriger les éventuelles vulnérabilités. L’amélioration de la transparence logicielle grâce à l’élaboration de nomenclatures logicielles (SBOM) pour chaque produit répertorié dans le vaste portefeuille de Quectel, fournissant un niveau sans précédent d'informations sur le profil de sécurité de chaque dispositif. L'intégration des capacités d'analyse binaire du micrologiciel leader du secteur de Finite State dans les processus DevSecOps de Quectel, permettant une approche complète de la gestion des vulnérabilités et des risques sur toute la durée du cycle de vie du développement du produit.

Ces objectifs font écho à l'engagement de Quectel d’assurer l’excellence continue des pratiques de sécurité. Cet engagement vise à fournir une preuve documentée de l’efficacité des pratiques de sécurité aux régulateurs gouvernementaux, aux clients et aux partenaires commerciaux.

Finite State a fait savoir qu'elle aborderait ce partenariat en appliquant sa pratique standard d'analyse méticuleuse des risques liés à la sécurité des produits et de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à cette collaboration, Quectel répond non seulement aux préoccupations de l'industrie en matière de sécurité, mais se démarque également en tant que chef de file de l'industrie de l'IdO en se consacrant à la fourniture de produits sûrs et fiables.

« Ces tests de sécurité complets qui seront effectués par Finite State, une société de sécurité leader sur le marché, joueront un rôle crucial quant au développement des modules en mettant en évidence d’éventuelles vulnérabilités. En soumettant nos modules à des tests approfondis avec Finite State, nous identifierons les potentielles failles de sécurité que nous pourrons traiter avant qu'elles ne deviennent un problème pour nos clients OEM », déclare Norbert Muhrer, président et directeur de l’approvisionnement de Quectel.

« Ce partenariat entre Quectel et Finite State confirme notre engagement à fournir des modules sécurisés de haute qualité qui répondent aux besoins évolutifs de l'industrie des technologies sans fil », déclare Matt Wyckhouse, PDG de Finite State. « En soumettant ses modules à des tests de sécurité complets sur toute la durée du cycle de développement du produit et en adoptant une transparence logicielle grâce à l’élaboration de SBOM, Quectel est en mesure de fournir à ses clients des produits qui offrent une connectivité solide et sécurisée. Cette approche souligne le dévouement de Quectel à la sécurité ainsi que sa volonté de maintenir sa position en tant que fournisseur de confiance de modules et de solutions sans fil. »

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l’innovation dans l’IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d’IdO soutenu par d’excellents services de soutien et d’assistance. Forte de plus de 5 900 professionnels, notre équipe mondiale en croissance donne le ton à l’innovation en matière de modules cellulaire, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, mais aussi d'antennes, de services et de connectivité IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d’un service d’assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l’avancement de l’IdO et à la construction d’un monde plus intelligent.

