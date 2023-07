XinRong Medical réalise une large commande de produits PediGuard® et investit au capital de SpineGuard pour déployer la technologie DSG® en Chine

Paris (France) et Boulder (CO, USA)--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et XinRong Medical Group, un des leaders de la medtech chinoise, annoncent aujourd'hui la réalisation d’une large commande de produits PediGuard et la finalisation de l’augmentation de capital, destinée principalement à financer l’homologation de l’ensemble du portefeuille de produits de SpineGuard par la NMPA (National Medical Product Administration) en Chine.

Conformément à l’accord de distribution étendue annoncé le 16 mai dernier, XinRong Medical a passé une commande de 448 unités de PediGuard Straight. En parallèle, SpineGuard a mandaté un agent réglementaire indépendant, choisi en concertation avec XinRong, pour mener à bien l’homologation des autres versions du PediGuard non encore enregistrées en Chine : les PediGuard Curved, XS, Canulated et Threaded tous intégrant la technologie DSG (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel et sans rayons-X.

L’apport de XinRong Medical au capital de SpineGuard s’effectue quant à lui selon les termes annoncés le 16 mai dernier, aux conditions suivantes :

- émission de 500 000 actions nouvelles

- au prix de 1,00 € par action,

- soit un apport au capital de 500 000 euros par XinRong Medical,

- représentant 1,28% des actions actuellement en circulation,

- assorti d’une période de lock-up de 18 mois.

Le marché chinois des dispositifs pour la chirurgie vertébrale est le deuxième marché mondial après les États-Unis, en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation de la prévalence des pathologies rachidiennes et de leurs taux de traitement, ainsi que de l’accès aux soins d’une part grandissante de la population.

Pierre Jérôme, Président-Directeur Général et Cofondateur de SpineGuard, déclare : « Je suis très satisfait que ce triple accord récemment signé avec XinRong commence sans tarder à se matérialiser. Cet apport de 500,000 euros va nous permettre de financer l’homologation de l’ensemble de la gamme PediGuard en Chine. Il traduit par ailleurs l’ambition de XinRong et son engagement à mettre en place les moyens nécessaires pour déployer efficacement notre technologie DSG sur le plus grand marché pour les dispositifs destinés à la chirurgie vertébrale, après les États-Unis. Leur participation au capital de SpineGuard renforce bien évidemment notre collaboration et l’alignement de nos intérêts, ce qui me parait essentiel à la réussite de notre partenariat. »

Christine Zhang, Présidente-Directrice Générale de XinRong Medical, ajoute : « Je suis ravie de notre partenariat avec SpineGuard. Notre investissement dans la société marque notre engagement commun en faveur de l'innovation et des progrès de la technologie médicale. Nous sommes convaincus que la technologie DSG de SpineGuard va révolutionner les dispositifs chirurgicaux pour le rachis et nous sommes ravis de participer à cette aventure. La réalisation de cette augmentation de capital renforce notre engagement à apporter aux patients de Chine et d'ailleurs, les dernières innovations médicales. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec SpineGuard au cours des prochaines années et sommes convaincus que des résultats significatifs résulteront de notre collaboration. »

« Le PediGuard peut augmenter la sécurité pour un meilleur placement des vis, réduire le temps de chirurgie, diminuer l’exposition aux rayons X pour les patients, les chirurgiens et les équipes du bloc et contribuer à la formation des jeunes chirurgiens. C’est un dispositif à la fois pratique et très utile qui ne requiert aucun autre équipement pour les cas complexes de chirurgie du dos, notamment les cas de déformation.» déclare le Pr. Yong Qiu, Chef du département de chirurgie orthopédique de l’Hôpital Drum Tower de Nankin et Président de la Société Chinoise de Recherche sur la Scoliose.

Professor Weishi Li, Chef du département de chirurgie orthopédique de l’Hôpital Universitaire de Pékin (PKUTH), et Président de la branche chinoise de l’AO Spine, conclut : « En ma qualité d’expert médical, je tiens à féliciter chaleureusement SpineGuard et XinRong Medical Group pour leur nouveau partenariat. La réalisation d'une importante commande de dispositifs PediGuard et d'une augmentation de capital pour financer l'enregistrement de l'ensemble du portefeuille de produits SpineGuard par la NMPA chinoise constitue une avancée significative. Je suis ravi de l'impact potentiel que la technologie DSG de SpineGuard aura sur les dispositifs chirurgicaux pour la colonne vertébrale en Chine, qui constitue le deuxième plus grand marché au monde après les États-Unis. Les avantages du PediGuard en termes de sécurité accrue, de réduction du temps opératoire et de diminution de l'exposition aux rayons X sont bien connus, et j'ai hâte de voir cette technologie innovante utilisée pour améliorer les résultats sur les patients en Chine. Je félicite à nouveau les deux sociétés pour ce partenariat passionnant. »

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 95.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 24 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », l’interface de visualisation et d’enregistrement DSG Connect, la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009 et est engagée dans une démarche RSE.

Plus d’informations sur www.spineguard.fr

À propos de XinRong Medical

XinRong Medical, leader chinois dans le domaine des technologies médicales, s'est donné pour mission d'améliorer l'accessibilité financière pour les patients et de fournir aux chirurgiens les solutions les plus avancées afin qu'ils puissent prodiguer les meilleurs soins à leurs patients. XinRong Medical propose des solutions innovantes dans les domaines de la chirurgie orthopédique, de la neurochirurgie et de la chirurgie reconstructive. XinRong Medical est une entreprise professionnelle de fabrication d'implants orthopédiques investie par la plus grande institution d'investissement au monde, le Black Stone Group (NYSE : BX). Elle n'a cessé d'innover et de progresser dans le domaine des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques et des thérapies mini-invasives. Fondée en 2000, XinRong Medical a été l'une des premières entreprises chinoises autorisées par la SFDA à fabriquer des implants orthopédiques. Pour plus d'informations, consultez le site www.XRBest.Com.