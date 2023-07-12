ESAB公司与GRI合作，以促进可持续发展

ESAB公司今天宣布与全球领先的风机部件制造商GRI Renewable Industries建立新的合作伙伴关系。双方将在绿色项目上进行合作，以履行其在可持续企业经营上的共同承诺，包括向绿色能源过渡和减少各公司的环境足迹等举措。图中左起ESAB公司制造技术平台总裁Olivier Biebuyck、GRI Renewable Energy Industries首席执行官Antonio Barbosa、ESAB公司首席执行官Shyam P. Kambeyanda。（照片：美国商业资讯）

ESAB公司今天宣布与全球领先的风机部件制造商GRI Renewable Industries建立新的合作伙伴关系。双方将在绿色项目上进行合作，以履行其在可持续企业经营上的共同承诺，包括向绿色能源过渡和减少各公司的环境足迹等举措。图中左起ESAB公司制造技术平台总裁Olivier Biebuyck、GRI Renewable Energy Industries首席执行官Antonio Barbosa、ESAB公司首席执行官Shyam P. Kambeyanda。（照片：美国商业资讯）

马里兰州北贝塞斯达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 互联制造技术和气体控制解决方案的全球领先企业ESAB公司（纽约证券交易所代码：ESAB）与全球首屈一指的风机部件制造商GRI Renewable Industries建立全新的伙伴关系，双方将在绿色项目上展开合作，以履行其在可持续企业经营上的共同承诺。这一合作伙伴关系将利用双方在制造和风力发电行业的专长，来推动向绿色能源转型以及减少各公司环境足迹等主张。

ESAB公司总裁兼首席执行官Shyam P. Kambeyanda表示：“ ESAB很高兴能够与我们的长期客户之一GRI建立合作关系，开发并施行创新解决方案，以减少我们对环境的影响。双方共同致力于减少温室气体排放和打造环保产品，旨在让我们的世界变得更美好，这与ESAB塑造理想世界（Shaping the world we imagine）的目标相一致。”

GRI Renewable Energy Industries首席执行官Antonio Barbosa表示：“ 可再生能源行业是经济脱碳的支柱，GRI Renewable Industries是该领域的坚定参与者，并将风能行业价值链的温室气体减排视为公司战略以及绿色致胜（Doing well by doing Green）宗旨的关键。与ESAB的合作协议将使我们能够共同开发流程和产品。”

关于 ESAB 公司

ESAB公司（纽约证券交易所代码：ESAB）成立于1904年，是互联制造技术和气体控制解决方案的全球领先企业。公司丰富的创新产品和工作流程解决方案以及业务系统 (EBX) 助其实现塑造理想世界的目标。ESAB公司总部位于马里兰州的北贝塞斯达，拥有约9,000名员工，为约150个国家/地区的客户提供服务。欲了解更多信息，请访问www.ESABcorporation.com。

关于 GRI

GRI Renewable Industries ( www.gri.com.es ) 自2008年成立以来，一直致力于发展其风塔和法兰制造这一风能领域的核心业务。目前，公司在西班牙、美国、巴西、阿根廷、中国、土耳其、印度和南非拥有18座制造工厂，为全球风能行业提供高质量的风塔和法兰。截至2022年，公司销售额约为12亿欧元，员工超过5,500名。

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