Quectel e Finite State se unem para reforçar a segurança dos módulos sem fio

VANCOUVER (Canadá)--(BUSINESS WIRE)--A Quectel, fornecedora mundial de soluções de IoT, fez uma parceria com a Finite State, líder em gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos de software para empresas, para incrementar a segurança de seus módulos por meio de testes de segurança rigorosos, visibilidade melhorada da cadeia de suprimentos de software e gerenciamento completo de riscos de software.

Com a união, a Quectel pretende abordar o ambiente regulatório em rápida evolução e a necessidade de informações sólidas e verificáveis sobre práticas seguras de desenvolvimento de software para proporcionar tranquilidade aos clientes.

A aliança estratégica entre Finite State e Quectel constitui um aspecto vital de uma iniciativa maior voltada para garantir que o conjunto de produtos da Quectel cumpra as normas e seja seguro, com ênfase específica na transparência, conformidade regulamentar e uma dedicação constante para manter os padrões de segurança líderes do setor.

O programa tem três objetivos:

Realizar testes de segurança exaustivos dos principais dispositivos da Quectel usando métodos automatizados e manuais para identificar e corrigir possíveis vulnerabilidades. Melhorar a transparência do software por meio da produção de listas de materiais de software (SBOM) para cada produto no amplo portfólio da Quectel, fornecendo um nível de conhecimento sem precedentes do perfil de segurança de cada dispositivo. Integrar os recursos de análise binária de firmware líderes do setor da Finite State nos processos DevSecOps da Quectel, permitindo uma abordagem integral para o gerenciamento de riscos e vulnerabilidades durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

Esses objetivos refletem o compromisso da Quectel com a excelência contínua em práticas de segurança – uma dedicação que tem como objetivo fornecer provas documentadas de práticas de segurança eficazes para reguladores governamentais, clientes e parceiros de negócios.

A Finite State disse que está abordando esta parceria com sua prática padrão de análise meticulosa do risco de segurança do produto e da cadeia de suprimentos. Por meio dessa colaboração, a Quectel não só está abordando as preocupações de segurança do setor, como se diferenciando como líder de mercado no setor de IoT, dedicada a fornecer produtos seguros e confiáveis.

“Os testes de segurança completos realizados por uma empresa de segurança líder do setor, como a Finite State, desempenham um papel crucial no desenvolvimento dos módulos, descobrindo possíveis vulnerabilidades. Ao submeter nossos módulos a testes minuciosos com os da Finite State, identificaremos possíveis áreas de vulnerabilidades de segurança cibernética que podemos abordar antes que se tornem um problema para nossos clientes fabricantes de dispositivos”, disse Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel.

“A parceria entre a Quectel e a Finite State significa um compromisso de fornecer módulos seguros e de alta qualidade que atendam às crescentes necessidades da indústria sem fio”, comentou o CEO da Finite State, Matt Wyckhouse. “Ao submeter seus módulos a testes de segurança completos durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto e adotar a transparência de software por meio de SBOM, a Quectel pode fornecer a seus clientes produtos que oferecem conectividade robusta e segura. Essa abordagem destaca a dedicação da Quectel à segurança e sua motivação para manter sua posição como fornecedora confiável de módulos e soluções sem fio.”

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de 5,9 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas, serviços e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.