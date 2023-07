TotalEnergies remporte deux concessions maritimes pour développer deux fermes éoliennes géantes en Allemagne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a été désigné attributaire par la Bundesnetzagentur (Agence fédérale allemande des réseaux) de deux concessions maritimes N-12.1 et O-2.2 à l’issue des enchères organisées en Allemagne.

Située en Mer du Nord à 170 kilomètres des côtes, la concession N-12.1 s’étend sur une superficie d’environ 200 kilomètres carrés. Située en Mer Baltique à 40 kilomètres des côtes, la concession O-2.2 couvre une superficie d’environ 100 kilomètres carrés.

De l’électricité verte pour plus de 3 millions de foyers

Ces concessions auront une durée de 25 ans extensible à 35 ans. Avec des capacités respectives de 2 GW et 1 GW, ces deux parcs éoliens fourniront un volume d’électricité équivalent à la consommation de plus de 3 000 000 de foyers. Dans le cadre de ces attributions, TotalEnergies payera à l’Etat Fédéral Allemand 582 millions d’euros qui seront alloués à la conservation du milieu marin et à la promotion d’une pêche respectueuse de l’environnement. Une contribution annuelle destinée aux gestionnaires des réseaux de transport d’électricité en charge de la connexion des projets sera versée pendant 20 ans à partir de la mise en service des sites.

La production générée par ces sites sera commercialisée par TotalEnergies, soit en la mettant en vente directement sur le marché de l'électricité, soit en concluant des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec des acheteurs finaux, leur permettant ainsi de réduire leur empreinte carbone. Ces projets, aux coûts compétitifs compte tenu de la qualité des sites, s’inscrivent dans la stratégie de la Compagnie de devenir un acteur intégré des marchés de l’électricité tirant parti de la volatilité des prix et contribueront à atteindre les objectifs de rentabilité à deux chiffres de la Business Unit Integrated Power.

Une mise en service d’ici 2030

Ces projets majeurs s'inscrivent donc dans le cadre de l'objectif du gouvernement allemand de déployer 30 GW d'éoliennes en mer en Allemagne d'ici 2030. La prochaine étape pour TotalEnergies consistera à réaliser les études nécessaires à l’obtention des permis environnementaux, ainsi que les analyses techniques sur ces sites qui conduiront à des décisions d'investissement en 2027 et leurs mises en service d'ici à 2030.

" TotalEnergies est fière de mettre à profit son expertise de l'offshore et des grands projets pour construire ces fermes éoliennes géantes qui contribueront significativement au développement de l’électricité renouvelable en Europe d'ici 2030. Notre entrée dans l'éolien offshore en Allemagne, le plus grand marché électrique d’Europe, est une étape clé dans la mise en œuvre de notre stratégie de devenir un acteur intégré profitable des marchés de l’électricité. Après la mise à disposition d’une unité flottante de regazéification de GNL au terminal de Lubmin en janvier 2023, il s’agit d’un nouvel engagement de TotalEnergies pour déployer en Allemagne notre stratégie multi-énergies et contribuer à la sécurité énergétique du pays et de l’Europe", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

***

TotalEnergies et l'éolien offshore

TotalEnergies développe un portefeuille de projets éoliens offshore d'une capacité totale de plus de 13 GW, à majorité fixés sur le fond. Ces projets sont situés au Royaume-Uni (projet Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, ScotWind), en Corée du Sud (projet Bada), à Taiwan (projet Yunlin), en France (projet Eolmed), aux Etats-Unis (projet New York Bight, projet North Carolina) et en Allemagne. La société a également été qualifiée pour participer à des appels d'offres aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, et participera également à des appels d'offres en Norvège et en Pologne.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À la mi-2023, sa capacité brute de production d’électricité renouvelable était de 18 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW en 2030, avec l’objectif de figurer au top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).