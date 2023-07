Ora, Inc. s’associe à la North West London Clinical Trials Alliance pour accélérer l’accès des patients aux traitements ophtalmologiques de pointe

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Ora, Inc., leader mondial des organisations de recherche clinique (CRO) pour le développement de produits pharmaceutiques et de dispositifs ophtalmologiques, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec la North West London Clinical Trials Alliance (NWL Clinical Trials Alliance), une collaboration entre des équipes d’essais cliniques visant à améliorer l’accès à la recherche clinique et la qualité de celle-ci dans la région.

Ce partenariat stratégique intervient à un moment charnière, tandis que le gouvernement britannique souligne l’importance des partenariats innovants et encourage une collaboration multisectorielle accrue. Le partenariat entre Ora et la NWL Clinical Trials Alliance soutient directement cette initiative qui réunit le monde universitaire, l’industrie et le NHS afin d’apporter de meilleures solutions pour combler le manque d’accès des patients aux traitements de pointe.

« Ora et la NWL Clinical Trials Alliance partagent un objectif commun : améliorer l’accès à la recherche clinique et la qualité de celle-ci en Europe », déclare Stuart Abelson, PDG d’Ora. « La position de leader bien établie d’Ora dans le domaine de la recherche en ophtalmologie, associée à la portée et aux relations établies par la NWL Clinical Trials Alliance, offrira à nos sponsors un niveau de confiance accru pour la réalisation d’études de recherche de phase précoce et de phase tardive en Europe. »

Ora et la NWL Clinical Trials Alliance fourniront aux promoteurs qui prévoient ou envisagent de réaliser des essais en Europe :

Une analyse complète de la sélection des pays et des sites, qui comprend un retour d’information franc basé sur une communication ouverte et honnête avec les sites d’étude.

L’accès à un groupe diversifié de participants à l’étude désireux de recevoir de nouvelles options de traitement.

Une excellence opérationnelle assurée par une équipe chevronnée de ressources spécialisées dans l’ophtalmologie, qui s’engage à réaliser des essais avec rapidité, efficacité, qualité et économies.

« Nous sommes honorés de nous associer à un leader mondialement reconnu dans le domaine de la recherche en ophtalmologie », déclare Suki Balendra, directrice de la NWL Clinical Trials Alliance. « Collaborer avec Ora permet non seulement d’améliorer les résultats pour les populations de patients historiquement sous-représentées, mais aussi d’explorer des moyens nouveaux et innovants d’accroître l’accès aux essais cliniques pour tous les patients. L’Europe est en mesure d’accélérer la mise sur le marché des médicaments, tout en contribuant à la mise en place d’un écosystème de recherche clinique solide et durable au-delà des États-Unis », poursuit-elle.

À propos d’Ora, Inc.

Ora est le leader mondial du développement de médicaments et de dispositifs ophtalmiques à service complet, avec des bureaux en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Australie et Asie. Depuis plus de 45 ans, nous sommes fiers d’avoir aidé nos clients à obtenir plus de 82 approbations de produits. Nous aidons un large éventail d’organisations, des startups aux entreprises pharmaceutiques et d’appareillage mondiales, à faire passer efficacement leurs nouveaux produits du stade de la conception à celui de la commercialisation. Les modèles précliniques et cliniques, les méthodologies uniques et les stratégies réglementaires mondiales d’Ora ont été affinés et éprouvés dans le cadre de milliers de projets internationaux. Nous réunissons l’équipe la plus complète et la plus expérimentée au monde d’experts en ophtalmologie, de professionnels de la recherche et du développement et de cadres dirigeants afin de maximiser la valeur des initiatives en matière de nouveaux produits. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oraclinical.com et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn

Ora® et le logo Ora sont des marques déposées d'Ora, Inc.

À propos de la North West London Clinical Trials Alliance

La North West London Clinical Trials Alliance se consacre à la réalisation d’essais cliniques commerciaux et non commerciaux, en utilisant des installations existantes ou conçues à cet effet pour mener à bien des recherches en phase initiale et en phase finale. Elle vise à accroître la capacité régionale à mener des recherches cliniques commerciales, ainsi qu’à améliorer la facilité et la rapidité de la recherche, l’accès des patients à la recherche clinique et les possibilités pour les patients d’accéder rapidement à des traitements et thérapies de pointe qui ne sont pas encore largement disponibles dans le cadre du NHS. Cet objectif sera atteint grâce à un travail collaboratif, à notre compréhension des besoins et des priorités des entreprises du secteur des sciences de la vie et à l’éthique de notre équipe régionale pour travailler de manière harmonisée entre les centres. L’unité d’ophtalmologie du London North West University Healthcare NHS Trust, qui fait partie de la North West London Clinical Trials Alliance, est reconnue au niveau national comme l’un des leaders en matière d’essais commerciaux et s’engage à élargir l’accès aux traitements nouveaux et innovants pour les diverses communautés du Royaume-Uni afin d’améliorer les résultats en matière de santé.

